"إمباكت غالف" تتعاون مع شركة قياس الكربون الألمانية CarbonZE لأتمتة وقياس تدابير خفض الانبعاثات وفقًا لـ "مبادرة الأهداف القائمة على العلوم" (SBTi)

دعوة للشركات الكبيرة إلى دعم المؤسسات الصغيرة في إزالة الكربون من عملياتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إمباكت غالف" عن إطلاق مبادرة "أبطال المناخ الـ 71" بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات على أتمتة وقياس تدابير الحد من انبعاثاتها الكربونية بطريقة فعالة من حيث التكلفة. وتستهدف المبادرة استقطاب 71 شركة مسجلة ضمن الدولة، بغض النظر عن حجمها أو مبيعاتها أو قوتها العاملة أو مرافقها أو بصمتها الجغرافية، وذلك لتقديم تقديراً كمياً مجانياً لكل منها حول بصمتها الكربونية على مدى السنوات الخمس الماضية (2018 - 2022).

تشمل المبادرة الشركات بكافة أحجامها مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ توفر فرصة حصرية لأول 71 شركة تقوم بالتسجيل بحلول الثاني من ديسمبر 2023.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال ياسين نصري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إمباكت غالف": "أثارت دولة الإمارات في عام 1971 حقبة غير مسبوقة من النمو والازدهار. ولطالما كانت القيادة الرشيدة لهذه الأمة في طليعة التصدي لبعض التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم واغتنام فرص التقدم والريادة في مجال الاستدامة. تضع الإمارات اليوم القضية الملحة المتمثلة في تغير المناخ نصب أعينها كفرصة لتحديث المجتمع بشكل مستدام. وقد ألهمنا هذا النهج الاستشرافي لإطلاق مبادرة "أبطال المناخ الـ 71".

تهدف هذه المبادرة إلى مساعدة الشركات في التعامل مع تكلفة وتعقيدات العمل المناخي والشروع في رحلة نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية.

"نشجع بشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى هذه المبادرة. يمكن للعمل المناخي أن يشكل تحديات كبيرة للشركات الصغيرة، ويتمثّل هدفنا في التخفيف من وطء هذه التحديات".

تتعاون "إمباكت غالف" مع شركة قياس الكربون الألمانية CarbonZE التي تتخذ من برلين مقراً لها. ستوفر هذه الشراكة حلاً رقمياً مؤتمتاً يمكّن الشركات من ربط بياناتها المالية وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات التابعة لها، وذلك بهدف إدارة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بسلاسة. وتسمح هذه الحلول البديهية للشركات بعرض انبعاثاتها بشكل فوري واختيار تدابير خفض الانبعاثات وفقاً لـ "مبادرة الأهداف القائمة على العلوم" (SBTi).

واختتم ياسين قائلاً: "نتوجه أيضاً للشركات الكبيرة التي تسير على الخطى السليمة للوصول إلى صافي الصفر ونحثها على دعم هذه المبادرة. سواءً من خلال المناصرة للقضية أو تقديم الدعم المالي، يمكن للشركات الكبيرة مساعدة المؤسسات الصغيرة ضمن سلاسل التوريد الخاصة بها والشركات الشريكة وذلك بهدف إزالة الكربون من عملياتها. في نهاية المطاف، أبطال المناخ الحقيقيين هم ليس فقط الجهات التي تتخذ إجراءات مناخية، بل أيضاً تلك التي تساهم في تمكين الآخرين من القيام بذلك."

وتتماشى مبادرة "أبطال المناخ الـ 71" مع عام الاستدامة الحالي في دولة الإمارات، مما يعكس التزام الأمة بالحفاظ على البيئة. كما تكمّل المبادرة الجهود العالمية تجاه العمل المناخي بما يتوافق مع مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28). من خلال تمكين الشركات المحلية من تقليل بصمتها الكربونية والتقدم نحو صافي انبعاثات صفرية، تساهم هذه المبادرة في الاستجابة العالمية لحالة الطوارئ المناخية. ويؤكد ذلك على مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال الاستدامة، ليس فقط في الشرق الأوسط بل أيضاّ على مستوى العالم.

وفضلاً عن حلولها الرقمية التي تعمل على أتمتة القياس الكمي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، تقوم "إمباكت غالف" بتحليل العمليات التجارية واقتراح تدابير لإشراك الموظفين والشركاء والعملاء، وتحسين الكفاءة وتعزيز قيمة العلامات التجارية مع تقليل الانبعاثات.

وكانت قد وقعت "إمباكت غالف" على "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً في الإمارات"، وهي أيضاً أحد المشاركين في "الإتفاق العالمي للأمم المتحدة"، وعضواً رسمياً في "تحالف التكنولوجيا الخضراء". وقد تم اختيار "إمباكت غالف" من قبل شركة "شل" (Shell) الشرق الأوسط و "ستارتأب بوتكامب" (StartUpbootcamp) لمحرك "شل" للشركات الناشئة في الإمارات في عام 2022.

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نبذة عن "إمباكت غالف"

"إمباكت غالف" هي شركة رائدة في مجال إدارة الكربون تجمع بين التكنولوجيا والخبرة المناخية مع فهم متعمق لثقافة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بهدف مساعدة الشركات على التعامل مع تعقيدات العمل المناخي.

وكانت قد وقعت "إمباكت غالف" على "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً في الإمارات"، وهي أيضاً أحد المشاركين في "الإتفاق العالمي للأمم المتحدة"، وعضواً رسمياً في "تحالف التكنولوجيا الخضراء". وقد تم اختيار "إمباكت غالف" من قبل شركة "شل" (Shell) الشرق الأوسط و "ستارتأب بوتكامب" (StartUpbootcamp) لمحرك "شل" للشركات الناشئة في الإمارات في عام 2022.

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