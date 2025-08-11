تَضمَّن الطرح إصدار 33.93 مليون سهم بسعر 210 ريال سعودي (56 دولار أمريكي) للسهم الواحد، ما يمثل زيادة بنسبة 4.63% من رأس مال الشركة.

تجاوزت نسبة التغطية 96% خلال المرحلة الأولى من الاكتتاب، فيما تمت تغطية الأسهم المتبقية بمعدل 5.9 مرة .

يعكس الإقبال القوي من المستثمرين الثقة في استراتيجية نمو شركة "أكوا باور"، ويُجسِّد قدرة "الأهلي المالية" على هيكلة وتنفيذ الصفقات الاستراتيجية الكبرى.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "الأهلي المالية" عن نجاحها في إتمام عملية زيادة رأس مال شركة "أكوا باور" الرائدة في تطوير وتشغيل محطات توليد الطاقة وتحلية المياه في المملكة والمنطقة، من خلال طرح أسهم حقوق الأولوية بقيمة 7.1 مليار ريال سعودي (1.9 مليار دولار أمريكي) في السوق الرئيسية (تداول)، لتكون بذلك واحدة من أكبر عمليات الطرح من نوعها في المنطقة من حيث القيمة.

وقادت "الأهلي المالية" الطرح بصفتها مدير الاكتتاب، والمستشار المالي المشترك، والمتعهد الرئيسي للتغطية. وتَضمَّن الطرح إصدار 33.93 مليون سهم بسعر 210 ريال سعودي (56 دولار أمريكي) للسهم الواحد، بما يمثل زيادة في رأس مال الشركة بنسبة %4.63.

وشهد الطرح إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث تجاوزت نسبة التغطية 96% خلال المرحلة الأولى من الاكتتاب، فيما تمت تغطية الأسهم المتبقية بمعدل 5.9 مرة بمتوسط سعر بلغ 221.54 ريال سعودي (59 دولار أمريكي) للسهم.

وفي هذا السياق، صرّح رئيس قسم الاستثمارات المصرفية في "الأهلي المالية"، أ. زيد الغول قائلاً: "يعكس تعاوننا مع "أكوا باور" في هذه الصفقة الاستراتيجية ثقة عملائنا العميقة في خدماتنا الاستشارية لمبادراتهم النوعية، ونلتزم في "الأهلي المالية" بمواصلة تقديم حلول مبتكرة في الأسواق المالية، تُمكّن من تحقيق النمو المستدام، ودعم تنوُّع الاقتصاد، والإسهام في تطوير التوجهات المالية في المملكة."

ويعكس هذا الإقبال القوي من السوق ثقة المستثمرين في استراتيجية "أكوا باور" للنمو، كما يؤكد قدرة "الأهلي المالية" على تنفيذ الصفقات الكبرى والمعقدة، مستندةً إلى خبرتها الواسعة في الأسواق المالية.

وتُجدد "الأهلي المالية" التزامها بدعم تطوير الأسواق المالية في المملكة وتعزيز جاذبيتها، والإسهام الفاعل في دعم جهود التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تقديم خدمات استشارية بمعايير عالمية للعملاء المحليين والدوليين.

عن شركة الأهلي المالية

شركة الأهلي المالية هي جهة مرخَّصة من قِبَل هيئة السوق المالية، وهي مؤسسة مالية إقليمية رائدة مقرها المملكة العربية السعودية، تمتلك خبرة عميقة في خمس مجالات هي: إدارة الأصول وإدارة الثروات وإدارة الأوراق المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية والاستثمارات الخاصة، وهي الوسيط الأعلى تصنيفًا من حيث الحصة السوقية في السوق المالية السعودية اعتبارًا من سبتمبر 2024م، وأكبر مدير أصول في المملكة العربية السعودية، حيث وصلت قيمة الأصول المدارة إلى 246 مليار ريال سعودي اعتبارًا من مارس 2025م.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.SNBcapital.com. كما يمكنكم متابعة آخر الأخبار من خلال متابعة حساب شركة الأهلي المالية على منصة "إكس" على: @Capital_SNB

-انتهى-

#بياناتشركات