أعلنت شركة ريبورتاج مصر تحقيق أكثر من 700 مليون جنيه مبيعات في مشروع مونتي نابوليوني و «The Spine» خلال معرض سيتي سكيب مصر 2025 والذي استمرت فعالياته خلال الفترة من 24 وحتى 27 سبتمبر الجاري، في مركز مصر للمعارض الدولية.

وقال الأستاذ إسلام همام الرئيس التنفيذي للشركة، إن ريبورتاج مصر تتبني شعار «#ريبورتاج_بتغير_المستقبل»، وتسعى من خلال ذلك لتقديم منتجات مختلفة نابعة من قوة الشركة وقدرتها على تقديم مشاريع فاخرة في أكثر المناطق تميزًا.

وأضاف أن شركة ريبورتاج أطلقت مشروع جديد ضمن مشروع مونتي نابوليوني في مستقبل سيتي.

المشروع بالكامل على مساحة حوالي ٢٩ فدان، يضم منطقة سكنية باسم «The Spine» ريزيدنس كوميونيتي، على مساحة ١٥ فدان باستثمارات 4 مليار جنيه، وشاركت ريبورتاج بالمشروع السكني في معرض سيتي سكيب مصر.

وأشار همام إلى أن المشروع يضم منطقة تجارية على مساحة ١٤ فدان، تضم أنشطة تجارية وإدارية وطبية، وستستقدم الشركات علامات تجارية عالمية للمنطقة التجارية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ريبورتاج مصر: "المشروع الجديد ضمن مشروع مونتي نابوليوني، ويحظى بتصميم مميز، وخصصنا وسط العمارات مساحات خضراء ومناطق مخصصة للأطفال وأخرى للأنشطة الخاصة بسكان الكمبوند".

ومن جانبه قال الأستاذ محمود زايد، رئيس قطاع التسويق بشركة ريبورتاج مصر، إن الشركة تخطط لتسليم The Spine ريزيدنس كوميونيتي في الربع الثاني من العام 2029.

وأوضح أن الشركة تعتزم تسليم ڤيلات المرحلة الأولى من مشروع مونتي نابليوني في ديسمبر 2025، وتسليم مباني المرحلة الأولى منتصف عام2026، ومن المقرر تسليم الثلاث مراحل بنهاية العام 2028.

وأكد أن الشركة تهتم بالعمل في الموقع، ووصلت نسبة الإنشاءات في المرحلة الثانية من المشروع نحو 22% ومن المقرر تسليمها في العام 2027، لتسبق بذلك الشركة الجدول الزمني للإنشاءات.

كما تعتزم الشركة إطلاق مشروع جديد في منطقة سيدي حنيش بالساحل الشمالي، على مساحة 70 فدان نهاية العام الجاري، والشركة في انتظار القرار الوزاري لإعلان موعد الإطلاق الرسمي للمشروع.

