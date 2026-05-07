المنقف، الكويت: أعلنت "كيرتن هوسبيتاليتي"، الشركة العالمية الرائدة في قطاع الضيافة العصرية، عن بدء تشغيل فندق "راي باي كلاود 7" في الأول من مايو 2026 بالمنقف، ليشكل وجهة عصرية متميزة على ساحل الخليج العربي. ويأتي هذا الافتتاح ليكرس مرحلة جديدة في مسيرة نمو أعمال "كيرتن هوسبيتاليتي" في الكويت، بعد نجاحها في إدارة فندق "ذا هاوس الخيران" منذ عام 2021.

واستناداً إلى النجاح الذي حققته من خلال فندقها في منطقة الخيران، يجسد فندق "راي باي كلاود 7" التزام "كيرتن هوسبيتاليتي" المستمر بإعادة صياغة مفاهيم الضيافة في المنطقة عبر تجارب ترتكز على الخبرة، وتنبض بروح المجتمع، وتستمد أصالتها من الطابع المحلي.

وبهذه المناسبة، قالت مارلوس كنيبنبرغ، الرئيسة التنفيذية لشركة "كيرتن هوسبيتاليتي": "يمثل فندق "راي باي كلاود 7" أكثر من مجرد افتتاح جديد، بل هو بداية فصل جديد في مشهد الضيافة بمنطقة المنقف، واستمرار لمسيرة نجاحنا في الكويت. فمنذ افتتاح "ذا هاوس الخيران" شهدنا تزايد الإقبال على الوجهات التي تتجاوز مفهوم الإقامة التقليدية لتمنح زوارها إحساساً حقيقياً بالانتماء. لقد تم تصميم هذا المشروع ليكون بمثابة جسر يربط بين المسافرين والمقيمين، ويعكس حيوية الكويت وابتكارها من خلال تجارب عصرية تجمع بين أسلوب الحياة الراقية والتفاعل المجتمعي".

ويعمل فندق "راي باي كلاود 7" تحت مظلة علامة "كلاود 7" التجارية، ليقدم تجربة إقامة راقية ومتاحة للجميع، تمتزج فيها الأناقة بالراحة وروح التواصل. ويقع الفندق قبالة مياه الخليج العربي، ويضم مجموعة من أماكن الإقامة الفاخرة، ومطاعم متنوعة، ومرافق مخصصة للصحة واللياقة البدنية، إلى جانب مساحات للفعاليات المصممة بعناية لتلبية احتياجات ضيوف الأعمال والترفيه على حد سواء.

وقال نواف عبدالله الرفاعي، الرئيس التنفيذي لشركة "النوادي القابضة": "يشهد قطاع الضيافة في الكويت تطورات متسارعة، ونتطلع في "النوادي القابضة" إلى المساهمة في هذا النمو عبر مشاريع تركز على مفاهيم الضيافة العصرية التي تلبي تطلعات الجيل الجديد من المسافرين. وتمثل شراكتنا مع "كرتن هوسبيتاليتي" لإطلاق فندق "راي من كلاود 7" في الكويت خطوة مهمة تعكس رؤيتنا المشتركة لتقديم تجارب إقامة تجمع بين أسلوب الحياة العصري والطابع المحلي. كما يشكل هذا التعاون إضافة نوعية إلى محفظتنا الاستثمارية ولمشهد الضيافة في الكويت بشكل عام، ونتطلع للعمل مع فريق "كرتن هوسبيتاليتي" لتطوير وجهة تستقطب الزوار من داخل الكويت وخارجها".

ويشكل التعاون والتكامل مع المجتمع المحلي ركيزة أساسية في فلسفة "كيرتن هوسبيتاليتي"، وسيكون له دور محوري في رسم ملامح تجربة ضيوف فندق "راي باي كلاود 7"، إذ سيحتفي الفندق بالمواهب والحرفيين والطهاة المحليين من خلال شراكات تعكس روح الإبداع والانتماء، ليصبح مركزًا ثقافياً واجتماعيًا نابضًا بالحياة يجمع الزوار والمجتمع المحيط تحت سقف واحد.

ويعزز هذا الافتتاح من استراتيجية التوسع الإقليمي لشركة "كيرتن هوسبيتاليتي" في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تواصل المجموعة تطوير وجهات مستدامة تتمحور حول أسلوب الحياة، وتعنى بربط الناس بالمكان، لترتقي بكل إقامة إلى تجربة تحمل قصة وتجربة فريدة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.cloud7hotels.com/mangaf.

نبذة عن كلاود 7:

كلاود 7 هي علامة تجارية فندقية عصرية تعمل تحت مظلة "كيرتن هوسبيتاليتي"، وتوفر مساكن فندقية متميزة تجمع بين الراحة العصرية والحياة الاجتماعية والتجارب الفريدة. يعكس كل فندق طابعه الفريد، ويقدم تجارب ضيافة مبتكرة تتناغم مع البيئة المحلية، مع توفير إقامة مرنة وتجارب ثقافية غنية، مما يجعلها الخيار الأمثل للمسافرين الباحثين عن المغامرة وللعائلات على حد سواء.

نبذة عن كيرتن هوسبيتاليتي:

كيرتن هوسبيتاليتي هي شركة رائدة في مجال الضيافة العصرية المتكاملة، تبتكر وجهات وتجارب ومجتمعات مُصمَّمة خصيصًا لتقديم قيمة استثنائية للضيوف. تدير المجموعة وتشغل مشاريع ضيافة تحدث نقلة نوعية في الوجهات، من خلال تعاون مثمر مع علاماتها التجارية الخاصة أو علامات تجارية أخرى في مجالات الأغذية والمشروبات، والتجزئة، والترفيه، والفنون، والعافية، مع التركيز على تصميم منظومات بيئية فريدة تُعزز روح المجتمع وتجربة الضيافة المتكاملة.

تضم المجموعة 12 علامة تجارية متخصصة في أسلوب الحياة و11 مشروعاً تشغيلياً قائماً، وتشكّل جزءًا من حضور عالمي يضم أكثر من 57 مشروعًا موزعاً عبر ثلاث قارات وفي وجهات رئيسية تشمل مصر وإيطاليا والأردن والمملكة العربية السعودية والمغرب والكويت وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

