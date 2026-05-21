دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت جلوبال فارما، الرائدة في صناعة الأدوية في دولة الإمارات، والمملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، عن توقيع سبع مذكرات تفاهم استراتيجية مع أبرز الشركاء على مستوى القطاع، بهدف تعزيز قدراتها في مجالات البحث والتطوير، وتحسين عمليات التصنيع، والتمويل، والاستدامة.

وتتوزّع هذه الشراكات على ثلاثة محاور رئيسية تشمل: الابتكار وتطوير المنتجات، والتصنيع والكفاءة والاستدامة، والوصول إلى الأسواق والتمويل والتوسع، بهدف تعزيز جهود جلوبال فارما وقدراتها عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع الأدوية.

وتحدّد هذه المذكرات أطر التعاون مع شركاء رائدين ضمن هذه المجالات، وتشمل: شركة "زيم لابوراتوريز إف زد إي" و"مولكيم كيميكالز برايفت ليمتد" ضمن محور الابتكار وتطوير المنتجات، وشركات "ماسيبوس" التابعة لـ"سونبار" و"روكويل أوتوميشن" و" 386 سكاي سولار إنرجي سيستمز ذ.م.م" ضمن محور التصنيع والكفاءة والاستدامة، إلى جانب مصرف الإمارات للتنمية (EDB) وشركة الاتحاد للأدوية (IDS) التابعة لمبادلة بايو ومؤسسة الإمارات للدواء (EDE) ضمن محور الوصول إلى الأسواق والتمويل والتوسع.

وتعليقاً على الاتفاقيات، قال محمد سعيد الرقباني، مدير عام دبي للاستثمار الصناعي وعضو مجلس إدارة شركة "جلوبال فارما": "يرتكز قطاع الأدوية على منظومة متكاملة تجمع بين الابتكار والتصنيع وتطوير بيئة داعمة. وتُظهر هذه المذكرات توجهاً لتعزيز القدرات المحلية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تطوير قطاع دوائي أكثر مرونة وتنافسية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتواصل دبي للاستثمار، عبر جلوبال فارما، دعم المبادرات التي تتماشى مع الأولويات الوطنية وتساهم في خلق قيمة طويلة الأمد لقطاع الرعاية الصحية."

من جهته، قال الدكتور باسم البراهمة، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال فارما: "نركّز في جلوبال فارما على تحويل هذه الشراكات إلى نتائج عملية ملموسة. إذ نعمل عبر تعاوننا مع "زيم لابوراتوريز إف زد إي"، على تطوير منتجاتنا وتعزيز قدراتنا في مجالات البحث والتطوير لإنتاج صيغ دوائية مبتكرة. وفي الوقت نفسه، يساهم تعاوننا مع مصرف الإمارات للتنمية في توفير حلول تمويل منظّمة تدعم مسار التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية على المدى الطويل. وعلى مستوى العمليات، تدعم شراكاتنا مع "ماسيبوس" و"روكويل أوتوميشن" إدخال تقنيات الأتمتة الحديثة والحلول الرقمية، ما يساهم في الارتقاء بمستويات الكفاءة، وتحسين الجودة، وتعزيز القدرة على متابعة الأداء بشكل فوري داخل مصانعنا. كما يتيح تعاوننا مع "سكاي سكولار 386" دمج حلول الطاقة النظيفة في عملياتنا بشكل عملي قابل للقياس، ما يساعد على تحسين الكفاءة وتقليل الأثر البيئي. وتساهم هذه الشراكات، إلى جانب تعاوننا في مجالات التوطين والتنظيم والتوزيع، في تعزيز قدرتنا على تقديم منتجات عالية الجودة بشكل مستمر، مع ضمان استدامة عملياتنا على المدى الطويل".

ويساهم التعاون مع مؤسسة الإمارات للدواء (EDE) في دعم جهود توطين صناعة الأدوية، ومواءمة الأطر التنظيمية، وتعزيز الأمن الدوائي الوطني، ما يساعد على تطوير التصنيع المحلي وضمان استقرار الإمدادات في الدولة. كما تساهم شراكات جلوبال فارما مع "مولكيم كيميكالز" وشركة الاتحاد للأدوية (IDS) التابعة لمبادلة بايو في تعزيز قدرات التوطين والتوزيع، خاصة في المجالات العلاجية الحيوية، إلى جانب تحسين كفاءة سلاسل الإمداد على مستوى الدولة.

كما يشمل التعاون في مجال الاستدامة تركيب محطة طاقة شمسية على سطح منشآت الشركة في مجمّع دبي للاستثمار بقدرة 612 كيلوواط، ومن المتوقع أن تولّد هذه المحطة نحو 25.3 جيغاواط/ساعة من الطاقة النظيفة، مع الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 11,400 طن، أي ما يعادل زراعة أكثر من 21,700 شجرة.

نبذة عن جلوبال فارما

جلوبال فارما شركة مملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، تأسست عام 1998، وهي رائدة في صناعة الأدوية مع حضور قوي على مستوى المنطقة. بدأت جلوبال فارما عملياتها في الإمارات العربية المتحدة عام 2003 وعززت حضورها عام 2008 عبر توسيع خطوط الإنتاج وإطلاق منتجات جديدة في 14 دولة ضمن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا. تمتلك شركة جلوبال فارما حالياً مصنعين مُزودين بأحدث التجهيزات لتوفير الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أحدهما لتصنيع البنسيلين بيتا لاكتام لتوفير أموكسيسيلين وأموكسيكلاف، والآخر لتصنيع الأدوية العامة والذي يمتاز بإمكانية تطوير شتى أنواع الجرعات السائلة والفموية التي تلبي احتياجات قطاعات الأمراض المزمنة. www.globalpharma.com

نبذة عن ZIM Laboratories FZE

ZIM Laboratories FZE شركة أدوية تركز على البحث والتطوير وتصنيع الأدوية الجنيسة بصيغ مبتكرة. وتمتلك الشركة خبرات متقدمة في أنظمة توصيل الدواء والابتكار في المنتجات، ما يدعم تطوير حلول دوائية عالية القيمة في مختلف الأسواق العالمية. www.zimlab.in

نبذة عن مصرف الإمارات للتنمية (EDB)

يُعد مصرف الإمارات للتنمية (EDB) المؤسسة المالية التنموية في دولة الإمارات، إذ يقدّم دعماً مالياً وغير مالي لتعزيز التنويع الاقتصادي والنمو الصناعي. ويلعب المصرف دوراً مهماً في دعم القطاعات الحيوية، مثل التصنيع والرعاية الصحية، عبر توفير حلول تمويل مخصصة وخدمات استشارية. www.edb.gov.ae

نبذة عن Masibus (شركة تابعة لـSonepar)

Masibus Automation and Instrumentation FZC، التابعة لمجموعة Sonepar، شركة متخصصة في حلول الأتمتة الصناعية والتحول الرقمي. وتدعم الشركة مختلف القطاعات في الشرق الأوسط عبر ابتكار تقنيات تساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز التحكم في العمليات، وتكامل الأنظمة. www.sonepar.com

نبذة عن Rockwell Automation

Rockwell Automation شركة عالمية رائدة في مجال الأتمتة الصناعية والتحول الرقمي، إذ تقدم أنظمة التحكم المتقدمة، والبرمجيات، والحلول المعتمدة على البيانات. وتعمل الشركة في عدة قطاعات، من بينها قطاع الأدوية، لتعزيز كفاءة التصنيع، وتحسين الجودة، ودعم استقرار العمليات. www.rockwellautomation.com

نبذة عن 386 Sky Solar Energy Systems LLC

386 Sky Solar Energy Systems LLC شركة مزوّدة لحلول الطاقة الشمسية التجارية والصناعية في دولة الإمارات، تقدم أنظمة للطاقة الشمسية على الأسطح والأرض، بالإضافة إلى حلول متكاملة عبر المنطقة. وتدعم الشركة توجه المؤسسات في الانتقال لاعتماد الطاقة النظيفة بما يتماشى مع أهداف الاستدامة والحياد الكربوني. www.threeeightsix.me

نبذة عن شركة الاتحاد للأدوية (IDS) – مبادلة بايو

شركة الاتحاد للأدوية (IDS)، التابعة لمبادلة بايو، تعد من أهم مزودي حلول توزيع الأدوية والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات، إذ تقدم خدمات متكاملة تشمل

سلسلة الإمداد والتخزين والتوزيع. وتوفر الشركة مجموعة من الأدوية عبر مختلف المجالات العلاجية، ما يساهم في تسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد داخل الدولة. www.mubadalabio.com

نبذة عن مؤسسة الإمارات للدواء (EDE)

تُعد مؤسسة الإمارات للدواء الجهة الاتحادية المسؤولة عن تنظيم والإشراف على قطاع الأدوية والمنتجات الطبية في دولة الإمارات، ما يضمن توفر الأدوية بجودة عالية وسلامة وفعالية في مختلف أنحاء الدولة. www.ede.gov.ae

نبذة حول دبي للاستثمار ش.م.ع

دبي للاستثمار هي شركة اماراتية رائدة مدرجة في سوق دبي المالي، لديها أصول متعددة وتدير محفظة متنوعة من الشركات التي تدر عائدات مالية مستدامة لمساهميها. تأسست دبي للاستثمار عام 1995، لتصبح واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نجحت في إطلاق مشروعات جديدة وبدأت شراكات مع كيانات ديناميكية، مما خلق فرصاً استثمارية إستراتيجية في أنحاء عدة بالمنطقة. مع 15,724 مساهماً، ورأس مال مدفوع قدره 4.25 مليار درهم وإجمالي أصول بقيمة23,28 مليار درهم، تعتمد الشركة في أعمالها على الاستثمار المدروس والخبرة العملية، لتحقيق التوسع وأن تكون محركاً موثوقاً لنمو الشركات داخل قطاعات مثل العقارات والتصنيع، والرعاية الصحية، والتعليم، والاستثمارات، والخدمات. لدى الشركة محفظة متنوعة من الشركات المملوكة كلياً وجزئياً. كما تعكس اهتمامات واستثمارات دبي الشركة تركيزها المستمر على تنويع الأعمال لدفع النمو بما يتماشى مع إتجاهات الصناعة المتطورة.

تركز دبي للاستثمار على الإستفادة من نقاط القوة في السوق مع الإهتمام بخلق فرص عمل دائمة وجديدة بنهج إستراتيجي وإبداعي طويل الأجل وتحقيق عائدات مستدامة وصولاً لتنمية رأس المال. وتتبنى الشركة استراتيجيات الاستثمار التي تلبي الاحتياجات المتغيرة للإقتصاد والمجتمعات التي تعمل فيها. وتسعى الشركة لتحقيق النمو من خلال عمليات الدمج والإستحواذ وتوسيع الأعمال لتحقيق اهدافها الإستراتيجية وخلق قيمة لأصحاب المصلحة. للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة: www.dubaiinvestments.com.

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

محمد الشامسي

مدير علاقات المستثمرين

دبي للاستثمار ش.م.ع

بريد إلكتروني: mohammed.alshamsi@dubaiinvestments.com

-انتهى-

#بياناتشركات