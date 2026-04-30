محفظة مشاريع قوية بقيمة 55.4 مليار درهم، ومشاريع مستقبلية تصل إلى 92 مليار درهم من خلال ""ان ام دى سى انيرجي"، "ان ام دى سى دريدجينج اند مارين" و"ان ام دى سى انفرا"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إن إم دي سي جروب"، الرائدة عالمياً في قطاعات الهندسة والتوريدات والبناء والجرف البحري والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز NMDC))، اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026، والتي عكست استقرار الأداء واستمرار الشركة في تنفيذ مشاريعها بكفاءة عبر مختلف عملياتها في ظل المتغيرات الإقليمية.

حيث واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ حالة الاستقرار والاستمرارية بدعم من الاستجابة الحكومية المنسقة والاستباقية والتي أسهمت في ضمان استمرارية عمل البنية التحتية الحيوية دون انقطاع، والحفاظ على ثقة الأعمال عبر القطاعات الرئيسية.

وواصلت "إن إم دي سي جروب" تحقيق تقدم متوازن عبر مشاريعها المختلفة مدعومة بجهود تنفيذ مدروسة وتنسيق تشغيلي فعال. وبلغت الإيرادات 6.6 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلة نمواً بنسبة 7% على أساس سنوي، وذلك بفضل التحويل المستمر لمحفظة المشاريع إلى إيرادات. كما بلغ صافي الربح 387 مليون درهم، بما يعكس نهجًا ماليًا منضبطًا وحذرًا في ظل بيئة تشغيلية تتسم بالتعقيد.

وبلغت قيمة محفظة المشاريع قيد التنفيذ 55.4 مليار درهم، الأمر الذي يعكس رؤية قوية للإيرادات المستقبلية، فيما وصلت قيمة المشاريع المستقبلية إلى 92 مليار درهم عبر وحدات الأعمال التابعة للمجموعه ان ام دي سي انيرجي“، ان ام دي سي دريدجيجنج اند مارين“ و”ان ام دي سي انفرا”، بما يؤكد اتساع نطاق الفرص المتاحة ضمن القطاعات الرئيسية للمجموعة.

وخلال الربع الأول، واصلت "إن إم دي سي جروب" تعزيز زخم أعمالها فى قطاع البنية التحتية من خلال "إن إم دي سي إنفرا"، مع التركيز على تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية والتي تتماشى مع الأولويات الوطنية. كما أسهم الاستحواذ على شركة "لانتانيا أجواس" في تعزيز حضور المجموعة عالمياً ضمن قطاع المياه، فيما عزز المشروع المشترك بين "إن إم دي سي جروب" وشركة "سي سي سي" من قدراتها في مجال الهندسة والمشتريات والإنشاءات لقطاع النفط والغاز البري، بما يوسع نطاق خدماتها عبر سلسلة القيمة في قطاع الطاقة.

وبلغت قيمة المشاريع الممنوحة خلال الفترة 1.8 مليار درهم، منها 1.5 مليار درهم من شركة "ان ام دى سى دريدجينج اند مارين"، و0.3 مليار درهم من خلال "ان ام دى سى انفرا"، في مؤشر على استمرار الطلب على الخدمات الأساسية ضمن مجالات أعمال المجموعة الرئيسية.

كما حافظت "إن إم دي سي جروب" على صافي نقدي بقيمة 5.2 مليار درهم، مما يعزز من مركزها المالي وقدرتها على التعامل مع متغيرات السوق، ومواصلة الاستثمار في مجالات النمو الاستراتيجية.

وقال سعادة محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة "إن إم دي سي جروب": " تواصل دولة الإمارات ترسيخ نموذج اقتصادي يقوم على الاستقرار، ووضوح الرؤية، والتخطيط طويل الأمد، وهي عوامل تشكل قاعدة راسخة للنمو المستدام وتعزز ثقة الشركات في التوسع والاستثمار. وتواصل "إن إم دي سي جروب" توظيف قدراتها وشراكاتها في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي للدولة. وتعكس نتائج الربع الأول قوة نموذج أعمالنا، ومتانة ميزانيتنا العمومية، وانضباطنا في التنفيذ، إلى جانب التزامنا المستمر بتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين وجميع الأطراف المعنية".

وأضاف الدكتور ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي ل "إن إم دي سي جروب": "تعكس نتائج الربع الأول متانة منظومتنا التشغيلية وقدرتنا على الحفاظ على وتيرة تنفيذ مستقرة عبر مختلف قطاعات اعمالنا، مدعومة بنموذج تشغيلى متكامل وبيئة اقتصادية منظمة تدعم استدامة النمو. وقد نجحنا خلال هذه الفترة في تحقيق نمو متوازن في الإيرادات، مع الحفاظ على مستويات ربحية قوية وتعزيز محفظة مشاريعنا، بالتوازي مع التوسع المدروس في مجالات استراتيجية تشمل البنية التحتية، وقطاع المياه، وخدمات الطاقة البرية. ومع استمرار هذا الزخم، تتمتع المجموعة بموقع قوي يتيح لها اقتناص فرص جديدة وتحقيق أداء مستدام ومتسق خلال عام 2026 وما بعده".

وتواصل "إن إم دي سي جروب" متابعة التطورات الإقليمية مع الحفاظ في الوقت ذاته على نهج مدروس ورؤية استباقية في إدارة أعمالها. وبدعم من قوة محفظة مشاريعها القوية، وتنوع مشاريعها المستقبلية، الى جانب متانة مركزها المالي، تتمتع المجموعة بقدرة عالية تمكنها من الحفاظ على استدامة الأداء والاستفادة من الفرص المستقبلية بكفاءة وثقة.

نبذة عن "إن إم دي سي جروب"

"" إن إم دي سي جروب" التي تتخذ من أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، هي شركة إماراتية المنشأ ورائدة عالمياً بسابقة أعمال تمتد لخمسين عاماً من خلال تقديم حلولاً متطورة في مجالات الهندسة والتوريد والبناء (EPC) لمشاريع الطاقة البرية والبحرية، بالإضافة إلى قدرات عالمية في أعمال التجريف والإنشاءات البحرية. ومن خلال مشاريعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، تقدم "إن إم دي سي جروب" لعملائها حلولاً متكاملة وعالية الجودة، مدعومة بتركيز الشركة على الاستدامة والمعايير الدولية. وتمتلك الشركة محفظة مشاريع بقيمة 55.4 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2026.

وتعمل "إن إم دي سي جروب" من خلال خمس قطاعات أعمال رئيسية، وهي "إن إم دي سي دردجنج أند مارين"، و"إن إم دي سي إنيرجي"، "وإن إم دي سي إل تي إس"، و"إن إم دي سي إنفرا"، و"إن إم دي س إنجنيرينج".

