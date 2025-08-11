لندن، المملكة المتحدة: أعلنت "دار جلوبال"، المطور العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، اليوم عن سلسلة من الإنجازات الاستراتيجية التي تُبرز قوة الأسواق الأساسية للشركة ونطاق استراتيجيتها للنمو على المدى الطويل.

وأعلنت المجموعة ما يلي:

تأمين اتفاقية تطوير مشتركة جديدة مع "دار الأركان"، واستكمال عمليات استحواذ استراتيجية على أراضٍ لمشاريع واسعة النطاق في الرياض وجدة، من شأنها أن ترفع قيمة التطوير الإجمالية للمجموعة إلى حوالي 12.5 مليار دولار أمريكي .

تعزيز وضع السيولة من خلال التوسيع الناجح لتسهيلات "ليتموس" التمويلية للشركة من 275 مليون دولار أمريكي إلى 440 مليون دولار أمريكي .

الاستحواذ الاستراتيجي على منصة خدمات مالية مرخصة في مركز دبي المالي العالمي، بما يتيح لـ "دار جلوبال" تقديم قدرات تكميلية في إدارة الأصول والاستشارات المالية، ويعزز قدرتها على جذب رأس المال الدولي إلى القطاع العقاري من خلال الصناديق، وبالتالي تمكين المشاركة في فرص أوسع نطاقاً مع تقليل التعرض للمخاطر.

توسع استراتيجي في المملكة

ستسهم المشاريع الجديدة في المملكة العربية السعودية في توسيع بصمة "دار جلوبال" التطويرية، حيث تتضمن مشروعين كبيرين بقيمة تطوير إجمالية مجمعة تبلغ حوالي 4.8 مليار دولار أمريكي. ففي الرياض، حصلت الشركة على حقوق التطوير من خلال استحواذ جزئي على الأراضي واتفاقية تطوير مشتركة لمخطط رئيسي متكامل بقيمة 2.8 مليار دولار أمريكي، مدعومةً باستحواذ على أرض بقيمة 300 مليون دولار أمريكي (حصة جزئية من المخطط المتكامل) والتي سيتم الاستحواذ عليها بدلاً من الاستحواذ على أرض الرياض الذي أعلنته المجموعة في 17 مارس 2025. وقررت الشركة متابعة هذا التطوير بدلاً من ذلك لأنه يوفر إمكانية تحقيق نطاق أكبر وزيادة الربحية مع تقليل المخاطر التطويرية.

وفي جدة، تغطي اتفاقية تطوير مشتركة أخرى مشروعاً متعدد الاستخدامات على قطعة أرض بارزة في المدينة، بقيمة تطوير إجمالية تقديرية تبلغ 1.95 مليار دولار أمريكي.

ويستفيد هذا التوسع من التحول الاقتصادي السريع في السعودية، حيث تنفتح على الملكية الأجنبية والطلب المستمر على العقارات ذات المستوى العالمي في المملكة. وتتيح هذه الأراضي المهمة الفرصة لتطوير فلل فاخرة، وملعب جولف عالمي المستوى، وفندق فاخر.

ويسهم هذا التوسع الاستراتيجي الجديد في المملكة العربية السعودية ليس فقط في زيادة حجم محفظة مشاريع "دار جلوبال"، بل يوضح أيضاً قدرة المجموعة على هيكلة المعاملات التي توازن بين التعرض للاستثمار والربحية على المدى الطويل.

زيادة تسهيلات "ليتموس" لتعزيز السيولة

لتسريع تسليم محفظة المجموعة المتنامية، ستعزز تسهيلات "ليتموس" الجديدة وضع السيولة لـ "دار جلوبال" بمقدار 165 مليون دولار أمريكي. ويضمن التسهيلات بنك الإمارات دبي الوطني ويدعمها بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك "زاند". كما يعد الهيكل مضموناً برهن أسهم وضمانات مؤسسية. وسيعمل تعزيز السيولة على تسريع مشاريع الشركة الحالية وتزويدها بمرونة إضافية لاغتنام الفرص الجديدة المتاحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية، مما يعزز إمكاناتها لتنفيذ المشاريع ويمنحها قدرة أكبر على تحقيق النجاح على المدى الطويل.

دخول قطاع الخدمات المالية عبر مركز دبي المالي العالمي

في خطوة تهدف إلى تنويع عملياتها التشغيلية، استحوذت "دار جلوبال" على شركة خدمات مالية مرخصة في مركز دبي المالي العالمي. وتتمتع هذه الشركة بصلاحية تقديم مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك إدارة الأصول، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والأنشطة الاستشارية. وستدير "دار جلوبال" هذه المنصة كشركة فرعية مستقلة وفق هيكل حوكمة خاص بها، مما يتيح لـ "دار جلوبال" تعزيز مصادر إيراداتها وتقليل الاعتماد على دورات التطوير.

كما ستزود هذه المنصة "دار جلوبال" بالقدرة على إنشاء وإدارة أدوات استثمار تستقطب رأس المال الخاص والمؤسسات الاستثمارية من دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، بما يتيح المشاركة في مشاريع واسعة النطاق بطريقة فعالة من حيث رأس المال. كما يوفر الاستحواذ امتثالاً فورياً للوائح التنظيمية، ويؤدي إلى تجنب الإجراءات المطولة التي ينطوي عليها التقدم بطلب للحصول على ترخيص جديد، مما يرسخ مكانة "دار جلوبال" كمطور ومنصة مالية مرنة وقادرة على حشد رأس مال عالمي وتوظيفه لاغتنام الفرص العقارية المجزية. وتخطط الشركة لتوسيع فريق العمل وتنويع عروضها المقدمة للعملاء.

وتعزز هذه الإنجازات مكانة "دار جلوبال" كمطور عالمي متنوع، حيث تجمع محفظتها بين مشاريع سعودية رائدة، وقوة رأسمالية معززة، ومنصة خدمات مالية جديدة تدعم نمو الشركة على المدى الطويل وتخلق القيمة للمستثمرين والجهات المعنية. ويتعزز هذا النجاح من خلال تعاون "دار جلوبال" الوثيق مع مالكي الأراضي، والهيئات الحكومية، والعلامات التجارية الرائدة عالمياً في مجال الضيافة والفخامة، مما يرسخ ريادتها في توفير فرص استثمارية راقية ومخصصة للعملاء الأثرياء على مستوى العالم.

وقال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال": "تمثل هذه الإنجازات نقطة تحول مهمة لـ "دار جلوبال"، حيث نواصل جهودنا في المملكة العربية السعودية، لتطوير مشاريع بارزة في مواقع رئيسية ونتطلع إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية مع الانفتاح الذي تشهده المملكة".

وأضاف: "تسهم زيادة التسهيلات التمويلية في تعزيز ميزانيتنا العمومية بما يدعم النمو على نطاق واسع، ويُعزز إنشاء ذراع للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي قدرتنا على هيكلة رأس المال واغتنام الفرص العالمية التي لم تكن متاحة للمجموعة سابقاً".

واختتم حديثه بالقول: "تعكس هذه المبادرات مجتمعة ثقتنا الراسخة في استراتيجيتنا، وتؤكد على الدور الفريد الذي نضطلع به كجسر يربط بين الأسواق ذات معدلات النمو العالية والمستثمرين العالميين. وسيتم موافاة العملاء والمستثمرين بآخر المستجدات حول هذه المبادرات في حينه".

نبذة عن "دار جلوبال"

تُعد دار جلوبال ش.ع.م مطوراً عقارياً عالمياً متخصصاً في تطوير المشاريع السكنية الفاخرة في أبرز المدن العالمية وأكثرها جذباً.

وتلبي "دار جلوبال" تطلعات المواطنين العالميين الباحثين عن استثمارات عقارية متميزة، أو منازل ثانية، أو أسلوب حياة فاخر، حيث تحوّل العقارات إلى أدوات تحفيز اقتصادي، وتفتح آفاقاً واسعة للمستثمرين والدول التي تعمل فيها.

وقد تعاونت "دار جلوبال" مع أكثر من 10 علامات تجارية فاخرة من الطراز العالمي، من ضمنها "منظمة ترامب"، و"أستون مارتن"، و"أوتوموبيلي لامبورغيني"، و"فندي"، و"إيلي صعب"، و"ماريوت ريزيدنسز"، و"ميسوني"، و"معوّض"، و"باغاني أوتوموبيلي"، و"فنادق دبليو". وتوفر هذه الشراكات فرصاً استثمارية فريدة في مدن عالمية، ما يعزز من نمو الثروة وحمايتها في آنٍ واحد.

لا يقتصر دور "دار جلوبال" المدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، على تطوير المشاريع العقارية فحسب، بل تقود تحولات اقتصادية حقيقية عبر جذب العملاء العالميين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال ضخ رؤوس الأموال، وتعزيز الثقة، وتقديم الخبرات، تساهم "دار جلوبال" في تطوير البنية التحتية المحلية والارتقاء بالجاذبية العالمية لكل وجهة.

تتواجد "دار جلوبال" في 14 مدينة عالمية ضمن 9 دول، وتغطي محفظتها الاستثمارية المملكة المتحدة، وإسبانيا، واليونان، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ودولة قطر. كما تتوسّع الشركة في قطاع الضيافة الفاخرة من خلال تطوير فنادق مميزة في دبي، وجزر المالديف، وسلطنة عُمان.

ولدعم عملائها الدوليين، أنشأت "دار جلوبال" مكاتب للمبيعات وخدمة العملاء في نيويورك، ولندن، وماربيا، وأثينا، ودبي، وجدّة، والرياض، ومسقط، والدوحة.

