دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "تاون إكس" (TownX)، إحدى أسرع شركات التطوير العقاري نمواً في دبي والتي تمتلك محفظة مشاريع بقيمة 4 مليارات درهم، عن تعيين شركة "أوشن ستون" (Ocean Stone) كمقاول رئيسي لمشروعها "آشلي هيلز" (Ashley Hills). يقع المشروع في قلب منطقة أرجان ويغطي مساحة تتجاوز 400,000 قدم مربع قابلة للبيع. ويمثل المشروع خطوة بارزة تعزز التزام "تاون إكس" الراسخ بتقديم مجتمعات سكنية فاخرة.

تعد "أوشن ستون" من الشركات الرائدة في مجال البناء، وتتمتع بسجل حافل وخبرة واسعة في تنفيذ المشاريع السكنية الضخمة. ستتولى "أوشن ستون" الإشراف على أعمال بناء مشروع "آشلي هيلز"، الذي يتضمن تطوير 616 وحدة سكنية فاخرة. تم تصميم المشروع لتقديم شقق واسعة وعصرية تلبي احتياجات العائلات والمستثمرين في واحدة من أسرع المناطق نمواً وتطوراً في دبي.

وقال حيدر عبد الجبار، المدير التنفيذي لشركة "تاون إكس": "يسعدنا انضمام "أوشن ستون" كمقاول رئيسي لمشروع "آشلي هيلز". إن سجلهم الحافل في إنجاز المشاريع السكنية الفاخرة ضمن الجداول الزمنية المحددة ووفق الميزانيات المقررة يجعلهم الشريك الأمثل لهذا المشروع الطموح. ومع بدء أعمال البناء، نحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستضمن إنجاز هذا المشروع المميز بكفاءة عالية وضمن الوقت المحدد."

في إطار الجهود المستمرة لتنفيذ المشروع، بدأت "تاون إكس" أيضاً في جمع طلبات الشراء من المشترين والمستثمرين المحتملين. وتعكس هذه الخطوة الطلب المتزايد على الخيارات السكنية الفاخرة في أرجان، حيث من المتوقع أن يصبح مشروع "آشلي هيلز" واحداً من أبرز المشاريع السكنية وأكثرها طلباً في المنطقة.

من المتوقع أن يتم إنجاز مشروع "آشلي هيلز" على مراحل، إذ سيتم تأكيد مواعيد التسليم مع تقدم المشروع. يتمتع المشروع بموقع استراتيجي في أرجان، حيث يوفر ربطاً مثالياً بالطرق الرئيسية والبنية التحتية المتطورة، مما يجعله وجهة سكنية مثالية.

منذ تأسيسها في عام 2017، ركزت "تاون إكس" على تسليم المشاريع قبل مواعيدها المحددة مع الاهتمام بأدق التفاصيل. وقد قامت بتسليم أكثر من 1,774 وحدة سكنية، بينما تعمل حالياً على تطوير 2,125 وحدة. ويعد مشروع "آشلي هيلز" علامة فارقة جديدة في مسيرة "تاون إكس"، حيث تساهم الشركة في بناء مجتمعات سكنية تلبّي احتياجات الأسر المعاصرة.

ومن بين المشاريع الرئيسية الأخرى التي أنجزتها "تاون إكس" مشروع "إيزي18" (Easy18) و"إيزي19" (Easy19) و"لوما21" (Luma21) و"لوما22" (Luma22) في قرية جميرا الدائرية، فضلاً عن المشاريع قيد الإنشاء مثل "11 هيلز بارك"(11 Hills Park) في مجمع دبي للعلوم و "لوما بارك فيوز" (Luma Park Views) في قرية جميرا الدائرية.

نبذة عن "تاون إكس"

تأسست شركة "تاون إكس" (TownX) عام 2017، وهي شركة تطوير عقاري مقرها دبي وتبلغ قيمة محفظة مشاريعها 4 مليارات درهم إماراتي. بقيادة فريق مؤلف من 350 موظفاً، سلمت الشركة أكثر من 1,774 وحدة حتى الآن. تقوم "تاون إكس" حالياً بتطوير 2,125 وحدة سكنية، وقد أنجزت 1,036,000 قدم مربع من المساحات المعيشية المتميزة. من خلال تركيزها على المجتمعات العائلية، تقوم الشركة بتصميم مساحات تلبي احتياجات جميع الأجيال. وتعطي الشركة الأولوية للجودة الفائقة من خلال دمج التشطيبات الراقية والتصميمات الموفرة للطاقة والديكورات الداخلية الفسيحة. وتلتزم "تاون إكس" بتقديم تجربة استثنائية للسكان، مما يضمن تعزيز الحياة اليومية عبر كافة مشاريعها. يشمل سجل المطور مشاريع منجزة تحظى بطلب متزايد في السوق مثل"إيزي18" ((Easy18 و"إيزي19" ((Easy19 و"لوما21" (Luma21) و"لوما22" (Luma22) في قرية جميرا الدائرية، فضلاً عن المشاريع قيد الإنشاء مثل "11 هيلز بارك"(11 Hills Park) في مجمع دبي للعلوم و "لوما بارك فيوز" (Luma Park Views) في قرية جميرا الدائرية.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر:

"كيل كومز" (Keel Comms)

+971 50 247 7647

support@keelcomms.com