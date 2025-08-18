الإيرادات التشغيلية: 1.6 مليون د.ك.

الخسائر قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء: (60.6) مليون د.ك.

اجمالي الأصول: 539 مليون د.ك.

الكويت: أعلنت الشركة الوطنية العقارية عن نتائجها المالية والتشغيلية للفترات المنتهية في 30 يونيو 2025. وقد حققت الشركة صافي خسائر بقيمة 65.3 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 34.01 فلس كويتي لكل سهم، عن النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بصافي ربح بقيمة 1.6 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 0.91 فلس كويتي لكل سهم، عن النصف الأول من عام 2024.

وقد بلغت الإيرادات التشغيلية للشركة 1.6 مليون دينار كويتي، للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025. وقد بلغ اجمالي الأصول 539 مليون دينار كويتي كما في 30 يونيو 2025.

وقد سجلت الشركة في الربع الثاني من عام 2025 صافي خسائر قدرها 66.5 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 34.63 فلس كويتي لكل سهم، وإيرادات تشغيلية قدرها 0.8 مليون دينار كويتي.

وفي تعليقه على نتائج الشركة، قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي، السيد/ فيصل جميل سلطان العيسى: "في 18 يونيو 2025، أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية (أجيليتي) عن توزيع حصص من أسهم شركة أجيليتي جلوبال كأرباح عينية لمساهميها، مما أدى إلى إعادة تقييم استثمار أجيليتي جلوبال وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وأسفر عن تسجيل أجيليتي لخسارة غير نقدية لمرة واحدة في الربع الثاني من عام 2025.

"وبصفتها أكبر مساهم في أجيليتي، قامت الشركة الوطنية العقارية بالاعتراف بحصتها النسبية من هذا الأثر خلال الفترة. ومن المهم التأكيد على أن هذا التعديل المحاسبي غير النقدي ولمرة واحدة لا يعكس القيمة الاقتصادية الحقيقية لشركة أجيليتي جلوبال التي تواصل تحقيق أداء قوي، كما أنه لا يؤثر على الأسس الراسخة لأعمال الشركة الوطنية العقارية".

وأضاف: "نحن ملتزمون التزاماً راسخاً بتعزيز أداء أصولنا الأساسية، مع مواصلة السعي وراء فرص النمو في أسواقنا الرئيسية. وبفضل استراتيجيتنا الواضحة ومحفظتنا المتينة، فإننا في موقع قوي يتيح لنا تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا واغتنام فرص النمو المستقبلية".

مستجدات المشاريع الرئيسية

ريـم مول – أبوظبي: 219 وحدة نشطة وآفاق واعدة

صرّح سلطان قائلاً: "منذ افتتاحه في مايو 2024، أصبح ريم مول بسرعة أحد أبرز وجهات التسوق ونمط الحياة في أبوظبي. ويضم المول حالياً 219 وحدة نشطة، وهو مؤشر إيجابي يعكس نموًا ملحوظًا في جذب الشركات الجديدة وخلق بيئة تجارية مزدهرة تضم علامات تجارية راسخة وانضمام علامات جديدة. هذا النجاح المبكر يبرز جاذبية المول وقدرته على تلبية احتياجات السوق المتغيرة باستمرار".

وتابع قائلاً: "تشهد أبوظبي نموًا مستمرًا في السياحة العائلية، مدعومًا بالوجهات السياحية الرائدة والبنية التحتية الترفيهية المتطورة، إلى جانب جدول فعاليات متنوع على مدار العام. ويعتبر ريم مول في موقع مثالي للاستفادة من هذا النمو، مقدمًا مجموعة واسعة من تجارب الترفيه والتسوق والمطاعم، بما في ذلك معالم فريدة مثل سنو أبوظبي، لتلبية احتياجات السكان وزيادة عدد الزوار العائليين من داخل المنطقة وخارجها".

الشركة الوطنية العقارية هي مستثمر مشارك في مشروع ريم مول على جزيرة الريم في أبو ظبي، والذي تبلغ قيمته 1.3 مليار دولار. يتميز ريم مول بريادته في دمج التسوق عبر الإنترنت وفي المتاجر من خلال الابتكارات الرقمية مثل تطبيق الهاتف المحمول الموحد للتسوق ومواقف السيارات الذكية وغيرها. يضم المول أول فرع لمتجر "بلومينغديلز بيوتي" في العالم، وأول غرف عرض خاصة في سينما ڤوكس، بالإضافة إلى علامات تجارية رائدة مثل كارفور، نايكي، إيتالي، زارا، وسيفورا. ويشمل أيضًا متاجر بارزة للأثاث المنزلي مثل "مارينا هوم".

جراند هايتس – مصر: مجتمع عصري ومتكامل بالقرب من القاهرة

قال سلطان: " يواصل مشروع جراند هايتس، الذي تطوره شركة كواديكو، إحراز تقدم ثابت في مراحل تطويره. وقد تم تصميم هذه المجتمع المتكامل والمغلق ليقدم لسكانه بيئة معيشية عصرية وآمنة ومستدامة. يجمع المشروع بين المساحات السكنية والتجارية والترفيهية، موفراً أسلوب حياة متوازن في موقع متميز بالقرب من القاهرة."

وأضاف: "يمتد المشروع على مساحة 3.8 مليون متر مربع ويتم تنفيذه على مراحل لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية الفاخرة في المنطقة".

مجمع جنوب العقبة الاستثماري – الأردن

صرّح سلطان قائلاً: " يواصل مجمع جنوب العقبة الاستثماري في الأردن تحقيق أداء مستقر خلال النصف الأول من عام 2025، مع الحفاظ على معدل إشغال قوي بنسبة 100% للمستودعات،و نسبة إشغال كامل للمباني الصناعية".

وأضاف سلطان: "رغم التحديات الإقليمية، حافظ المنتزه على أداء متميز، مما يعكس مرونته واستقرار أدائه التشغيلي".

تعزيز محفظة الشركة من أجل نمو مستدام وطويل الأجل

قال سلطان: "نواصل التركيز على تحسين محفظتنا بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل للشركة الوطنية العقارية. يشمل ذلك تعزيز أداء الأصول الرئيسية، التخارج من الاستثمارات غير الاستراتيجية، واستكشاف فرص الاستثمار المحلية والإقليمية الجديدة التي تدعم النمو المستدام وتخلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا".

تعزيز الاستدامة من أجل غد أقوى

قال سلطان: "تُعد الاستدامة جزءًا أساسيًا من طريقة عملنا ونمونا في الشركة الوطنية العقارية. نحن ملتزمون بتطبيق الممارسات المسؤولة عبر أعمالنا، بدءًا من تقليل الأثر البيئي إلى تعزيز الشمول الاجتماعي والحفاظ على الحوكمة الرشيدة. من خلال جهودنا في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، نهدف إلى إحداث فرق ملموس في المجتمعات التي نعمل ضمنها وخلق قيمة طويلة الأجل ومرنة لجميع أصحاب المصالح لدينا".

تأسست الشركة الوطنية العقارية عام 1973 وهي شركة مدرجة في بورصة الكويت. وتقوم الشركة بالاستثمار وتطوير وإدارة العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تُركز الشركة على مزيج من القطاعات تضم عقارات مجمعات التجزئة، والعقارات التجارية والسكنية في المنطقة.

-انتهى-

#بياناتشركات