القاهرة: واصل ماونتن ڤيو ترسيخ مكانتها كمطور عقاري رائد في السوق المصري، بعد إعلانها تحقيق مبيعات استثنائية بلغت 65 مليار جنيه في النصف الأول من 2025، منها 45 مليار جنيه في الربع الثاني وحده. ويعكس هذا الإنجاز الكبير حجم الطلب القوي وثقة العملاء المستمرة في مشروعات الشركة، ورؤيتها في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة فائقة الجودة.

ويأتي هذا الأداء المتميز مدفوعًا بنمو سنوي قوي؛ إذ حققت الشركة مبيعات في النصف الأول من 2024 بلغت نحو 37.9 مليار جنيه، ما يمثل زيادة بنسبة 71.5% على أساس سنوي، وهو ما يؤكد نجاح خطط ماونتن ڤيو التوسعية وقدرتها على تعزيز النمو وتحقيق قيم مضافة مستدامة في السوق العقاري المصري، ويعكس ثقة المستثمرين بها كأحد أبرز المطورين العقاريين في مصر.

وفي إطار رؤيتها الاستراتيجية الطموحة، تواصل ماونتن ڤيو تنفيذ أعمالها الإنشائية في مختلف مشروعاتها، مستثمرة نحو 18 مليار جنيه خلال عام 2025 مخصصة للأعمال الإنشائية. ويجسد هذا الاستثمار التزام الشركة بتحويل خططها إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع وفق أعلى معايير الجودة والدقة. وقد نجحت ماونتن ڤيو خلال النصف الأول من العام في تسليم 2,000 وحدة سكنية ضمن عدد من مشروعاتها، في تأكيد واضح على كفاءتها التنفيذية.

وقد دعمت المبيعات القياسية للشركة سلسلة إنجازاتها في المشروعات الاستراتيجية داخل السوق، حيث حقق مشروع Plage في الساحل الشمالي مبيعات تجاوزت 7 مليارات جنيه في فترة زمنية قصيرة، ليمثل نقلة نوعية في سوق المشروعات الساحلية الفاخرة. كما سجل مشروع LVLS مبيعات بلغت 2.5 مليار جنيه خلال 24 ساعة فقط من إطلاقه، في مؤشر واضح على الإقبال الاستثنائي على مشروعات ماونتن ڤيو الجديدة.

وبدوره، قال المهندس وائل عز، الرئيس التنفيذي بالمشاركة في ماونتن ڤيو:"نعمل في ماونتن ڤيو على وضع نموذج للنمو المستدام يرتكز على الثقة المتبادلة مع عملائنا وشركائنا، وعلى خلق قيمة حقيقية تمتد آثارها لسنوات. إن تسجيل مبيعات قياسية بقيمة 65 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2025 يجسد ريادتنا في السوق، ويؤكد قدرتنا على تحويل رؤيتنا إلى إنجازات ملموسة ونمو متواصل، وتوسيع استثماراتنا عبر تطوير مجتمعات عمرانية مبتكرة ومتكاملة تلبي طموحات الأجيال الحالية والمستقبلية، وتدعم قوة الاقتصاد الوطني، بما يعزز دور ماونتن ڤيو كشريك استراتيجي ومحرك رئيسي للتنمية العمرانية في مصر."

وتعليقًا على هذه النتائج المتميزة، قال المهندس وائل لطفي، الرئيس التنفيذي بالمشاركة في ماونتن ڤيو:"النتائج الاستثنائية التي حققناها في النصف الأول من العام الجاري هي شهادة واضحة على نجاح رؤيتنا واستراتيجيتنا التوسعية، وتقديم قيمة حقيقية للسوق. ماونتن ڤيو اليوم لا تُحدث فرقًا فقط في قطاع التطوير العقاري، بل تساهم أيضًا بشكل فعّال في دفع عجلة الاقتصاد المصري، من خلال خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وجذب استثمارات عملاقة، وتعزيز قطاع التصدير العقاري عبر مشروعات ذات معايير عالمية داخل وخارج مصر."

وعلى مدار أكثر من عشرين عامًا، نجحت ماونتن ڤيو في تطوير 20 مشروعًا متنوعًا في مواقع استراتيجية تشمل شرق وغرب القاهرة وساحلي البحر الأحمر والمتوسط، ما رسّخ مكانتها كمطور رائد يتمتع بثقة قوية من السوق والعملاء والمستثمرين، وهو ما ينعكس في أداء المبيعات القياسي خلال النصف الأول من 2025. ويقود الشركة فريق من الخبراء والكوادر المتميزة التي تعمل وفق رؤية مستقبلية تتجاوز السوق المحلي لتصل إلى المنطقة، حيث تم إطلاق ماونتن ڤيو السعودية عام 2024 بالتعاون مع كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة، في خطوة تعكس طموحها للريادة الإقليمية وتقديم قيم مضافة للأسواق الجديدة.

ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري هي شركة مصرية رائدة تأسست عام 2005، بهدف تطوير مشروعات عقارية متكاملة. تبنت الشركة رؤية فريدة هي "إعمار الأرض وإسعاد من حولنا" من خلال تطبيق "علم السعادة والابتكار" في مشاريعها وتنفيذها وفقًا للمعايير العالمية. وتمكنت "ماونتن ڤيو" على مدار مسيرتها في التنمية العمرانية الممتدة لأكثرـ 20 عامًا، وفي إطار مهمتها "نعمل معًا لبناء منارة ملهمة لمجتمعات سعيدة ذات قيمة ومعنى"، من تطوير أكثر من 20 مشروعًا مميزًا، في ثلاث وجهات رئيسية هي: غرب القاهرة وشرق القاهرة والمناطق الساحلية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، بقيادة فريق من الخبراء والكوادر المتميزة. وفي إطار استراتيجيتها لنشر مفهوم علم السعادة والابتكار، تسعى ماونتن ڤيو بشكل متواصل لنقل وتطبيق هذا المفهوم خارج حدود السوق المصري، ومن ثم قامت بإطلاق ماونتن ڤيو السعودية عام 2024 بالتعاون مع كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها التوسعية، كما حرصت الشركة على تقديم أحدث تصميمات الهندسة المعمارية والمفاهيم المبتكرة مثل The Lighthouse، أول مكان مخصص للسعادة المجتمعية، من خلال مشروعاتها المتميزة مما يتيح للعائلات "عيش السعادة".

