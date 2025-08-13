دبي -الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع، المتخصصة في مجال الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية والنفط والغاز والمياه ومعالجة المياه العادمة، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، مسجلة صافي ربح قدره 6.5 مليون درهم، مقارنة بصافي ربح قدره 3.8 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024 (والذي تضمن مكاسب ناجمة عن إعادة الهيكلة المعتمدة، نتيجة شطب التزامات بقيمة 3.75 مليار درهم).

أبرز المؤشرات المالية – النصف الأول 2025 مقارنة بالنصف الأول 2024:

الإيرادات: 77.9 مليون درهم (النصف الأول 2024: 49.7 مليون درهم) ← ارتفاع بنسبة 57% على أساس سنوي

77.9 مليون درهم (النصف الأول 2024: 49.7 مليون درهم) ← ارتفاع بنسبة 57% على أساس سنوي إجمالي الربح: 5.9 مليون درهم (النصف الأول 2024: 3.7 مليون درهم) ← ارتفاع بنسبة 59% على أساس سنوي

5.9 مليون درهم (النصف الأول 2024: 3.7 مليون درهم) ← ارتفاع بنسبة 59% على أساس سنوي صافي الربح: 6.5 مليون درهم (النصف الأول 2024: 3.8 مليار درهم، نتيجة مكاسب إعادة الهيكلة)

6.5 مليون درهم (النصف الأول 2024: 3.8 مليار درهم، نتيجة مكاسب إعادة الهيكلة) إجمالي الأصول: 629.5 مليون درهم (31 ديسمبر 2024: 647.0 مليون درهم) ← انخفاض بنسبة 2.7%

629.5 مليون درهم (31 ديسمبر 2024: 647.0 مليون درهم) ← انخفاض بنسبة 2.7% إجمالي حقوق الملكية: 158.4 مليون درهم (31 ديسمبر 2024: 151.7 مليون درهم) ← ارتفاع بنسبة 4.4%

158.4 مليون درهم (31 ديسمبر 2024: 151.7 مليون درهم) ← ارتفاع بنسبة 4.4% النقد والنقد المعادل: 309.2 مليون درهم، مما يدعم المرونة التشغيلية والنمو المستقبلي

الأداء المالي:

ارتفعت الإيرادات للنصف الأول من عام 2025 بنسبة 57% لتصل إلى 77.9 مليون درهم، مقارنة بـ 49.7 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024، مدفوعة بالأداء القوي في مشاريع معالجة المياه ومياه الصرف الصحي في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الهند وتونس ورومانيا والأردن. وتحسن إجمالي الربح إلى 5.9 مليون درهم، مما يعكس إدارة أفضل في التكاليف وتنفيذ المشاريع.

واصلت الشركة خلال النصف الأول من عام 2025 تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك شطب جزء من الخسائر المتراكمة باستخدام الاحتياطي القانوني. وبلغت المصاريف العامة والإدارية 24.5 مليون درهم (النصف الأول 2024: 21.2 مليون درهم)، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع الرسوم القانونية والمهنية وأنشطة تطوير الأعمال. كما حافظت الشركة على مركز سيولة قوي بوجود نقد في البنوك بقيمة 309.2 مليون درهم، مما يضمن مرونة تشغيلية عالية.

أبرز النتائج التشغيلية:

في النصف الأول من عام 2025، عززت الشركة قاعدتها التشغيلية وحضورها في السوق بفضل التقدم المحرز في تنفيذ عدة مشاريع دولية، بالإضافة إلى متابعة فرص مناقصات جديدة في مناطق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. كما قامت الشركة بخطوة استراتيجية في قطاع العقارات التجارية في دبي من خلال شراء قطعة أرض مميزة في منطقة مجان لبناء أول مبنى تجاري مملوك لها في امارة دبي.

تعليقاً على النتائج، قال معين الصالح، الرئيس التنفيذي لمجموعة دريك آند سكل إنترناشيونال: "يعكس أداؤنا في النصف الأول من عام 2025 التنفيذ الناجح لأولوياتنا الاستراتيجية. ويُظهر نمو الإيرادات بنسبة 57% قدرتنا على استغلال الفرص في أسواقنا الأساسية مع المحافظة على ضبط التكاليف. نحن فخورون بشكل خاص بالفوز بمشاريع جديدة، والتي تشمل عقدًا بارزًا بقيمة مليار درهم في الإمارات، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال البلقاء بالأردن بقيمة 215 مليون درهم، ومحطة معالجة مياه في الهند بقيمة 169 مليون درهم. هذه الإنجازات تبرز قدراتنا المتنوعة وموقعنا القوي في السوق عبر قطاعات وجغرافيات متعددة."

وأضاف: " يمثل الزخم القوي الناتج عن هذه الإنجازات نقطة انطلاق متينة للنصف الثاني من العام، مع تأكيد التزامنا بتقديم مشاريع متميزة، وتعزيز كفاءة عملياتنا، وخلق قيمة مستدامة تعود بالنفع على مساهمينا."

نبذة عن شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع":

تعد "دريك آند سكل إنترناشيونال" شركة عالمية رائدة في تقديم محفظة متكاملة من الحلول والخدمات عالية المستوى، لتنفيذ أبرز المشاريع المرموقة في العالم عبر قطاعات رئيسية تتمثل في الكهرو ميكانيكية والتصميم المتكامل والهندسة والبناء لقطاعات المياه والطاقة والنفط والغاز.وتلتزم الشركة بمطابقة أعلى معايير الجودة العالمية عبر كافة العمليات التشغيلية المتمحورة حول توفير أحدث أنظمة التصميم والهندسة المتكاملة، وأفضل حلول تحسين الكفاءة التشغيلية، لضمان تنفيذ كبرى مشاريع تطوير البنى التحتية، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والهندسة الميكانيكية والكهربائية والصحية، والمياه والطاقة. وتواصل الشركة الحفاظ على موقع الصدارة ضمن الأسواق المتخصصة، استناداً إلى منهجية ديناميكية قائمة على ثلاثة دعائم أساسية تتمثل في الكوادر البشرية والابتكار والشغف. وتسير الشركة بخطى ثابتة باتجاه توسيع نطاق حضورها الدولي القوي، ودفع مسيرة النجاح والتميز المستمرة منذ ما يزيد عن 135 عاماً من الزمن.

-انتهى-

#بياناتشركات