· المراكز العربية توقع اتفاقيتين مع الرياض المالية لتأسيس صندوقين عقاريين استثماريين بقيمة 6.2 مليار ريال

· ستكون جوهرتي الرياض وجدة من أحدث وأرقى الوجهات العصرية الرئيسية في المملكة وأكثرها شمولاً

· سيساعد إجمالي المساحات التأجيرية البالغ 235.6 ألف متر مربع خطط الشركة للنمو والتطور المستمر

دبي، الإمارات العربية المتحدة : في خطوة تنسجم وخططها لتوسيع أنشطتها، أعلنت شركة المراكز العربية اليوم مايو 2022م عن توقيع اتفاقيتين مع الرياض المالية لتأسيس صندوقين عقاريين استثماريين تبلغ قيمتهما 6.2 مليار ريال، وذلك لغرض تطوير مركزي جوهرة الرياض وجوهرة جدة التجاريين، في حين ستتولى "الرياض المالية" مهام إدارة الصندوقين الاستثماريين.

وسيقام مركز جوهرة الرياض في حي الرائد قرب تقاطع طريق الملك خالد مع شارع العروبة على مساحة تبلغ نحو 623.4 ألف متر مربع، وتبلغ قيمتها السوقية قرابة 2.1 مليار ريال، في حين سيقام مركز جوهرة جدة في حي المحمدية طريق الملك عبد العزيز تقاطع طريق السلام على أرضٍ تبلغ مساحتها 170.7 ألف متر مربع وتقدر قيمتها السوقية بحوالي 1.2 مليار ريال.

وبموجب هذا الاتفاق ستتولى الرياض المالية مهام إدارة الصندوقين الاستثماريين، اللذين ستؤول ملكية وحداتهما بالكامل إلى شركة المراكز العربية، والحاصلين على التراخيص اللازمة من هيئة السوق المالية. كما ستقوم شركة المراكز العربية بالاحتفاظ بحق امتياز إدارة وتشغيل المراكز التجارية المرتبطة بالصندوقين بعد

الانتهاء من تطويرهما، وذلك وفقاً لشروط وأحكام الصندوقين، على أنه قد يتم مستقبلاً التخارج من الاستثمار من خلال عدة خيارات متضمنة طرحها كصندوق عقاري متخصص متداول (ريت).

ويتميز مركز جوهرة الرياض بموقعه الاستراتيجي والمرموق؛ نظراً لقربه من عدد من معالم مدينة الرياض الهامة مثل حي السفارات وبوابة الدرعية. وكانت أعمال الإنشاءات به قد بدأت منذ شهر أغسطس 2021م ووصلت نسبة الإنجاز إلى 15% حالياً. ويستهدف الصندوق تسريع وتيرة الإنجاز خلال الفترة القادمة لضمان الانتهاء من تطويره في الوقت المحدد، ليصار إلى افتتاحه خلال النصف الأول من عام 2025م.

ويبلغ حجم الاستثمار في مركز جوهرة الرياض قرابة 1.8 مليار ريال سيتم تمويله من قبل الصندوق الاستثماري المخصص له.

ونظراً لأهمية وتميز مشروع مركز جوهرة الرياض، فقد تلقت إدارة التأجير بالشركة خطابات رغبة من قبل مستأجرين فاقت ما نسبته 70% من إجمالي المساحات التأجيرية والبالغة قرابة 148.4 ألف متر مربع، كما أن من المتوقع أن يضيف هذا المركز قرابة 7 آلاف وظيفة بعد تشغيله.

أما مركز جوهرة جدة والذي وصلت نسبة الإنجاز به قرابة 14% حالياً، فيتميز هو الآخر بموقع استراتيجي مرموق وذلك لقربه من مطار الملك عبد العزيز الدولي، ومن نادي اليخوت الواقع في منطقة كورنيش جدة، ويستهدف الصندوق المخصص لهذا المشروع استكمال وضمان الانتهاء من أعمال التطوير به في الوقت المحدد، نظرا لتوفر التمويل اللازم لذلك من خلال الصندوق، ليتم افتتاحه خلال النصف الأول من عام 2024م وفق ماهو متوقع. وقد بلغ إجمالي تكلفة تطوير مركز جوهرة جدة قرابة 1.1 مليار ريال. ونظراً لأهمية وتميز هذا المشروع، فقد تلقت إدارة التأجير بالشركة خطابات رغبة من قبل مستأجرين فاقت ما نسبته 70% من إجمالي مساحات المركز التأجيرية والبالغة قرابة 87.2 ألف متر مربع، كما أن من المتوقع أن يضيف هذا المركز قرابة 5 آلاف وظيفة بعد تشغيله.

وستكون جوهرتي الرياض وجدة من أحدث وأرقى الوجهات العصرية الرئيسية لأهالي المدينتين وأكثرها شمولاً. حيث روعي عند تصميمهما أن يحتويا على جميع احتياجات الزوار، إبتداءً من أفخر العلامات التجارية العالمية في مجال الأزياء والموضة، التي سيفتتح بعضها أول أفرع لها في الشرق الأوسط أو المملكة. كما

سيضم المركزان مناطق مغلقة وأخرى مفتوحة مطلة على أجزاء خضراء وبحيرة اصطناعية وممشى لتنويع وإثراء تجربة الزائر، إلى جانب منطقة ترفيهية ضخمة تحوي دوراً للسينما، وصالات للألعاب الرقمية والحركية.

وأكد الأستاذ محمد مراد في هذا الصدد على أن المراكز العربية سوف تواصل مسيرتها بخططٍ تطويريةٍ طموحة نحو نموٍ مستمر، حيث تعمل الشركة على توسيع نطاق نشاطاتها التجارية على المستوى المحلي ؛ معتمدةً في ذلك استراتيجية نمّوٍ فعّالةٍ وواضحة المعالم تعمل على الارتقاء بجودة وتميز خدماتها ومنتجاتها وعلاماتها التجارية، وتقديم الخدمة الأمثل للمستأجرين والزوار على حدّ سواء؛ مستلهمة في ذلك مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما أعرب الرئيس التنفيذي للرياض المالية الأستاذ سبتي بن سليمان السبتي عن سعادته بإطلاق الصندوقين والشراكة مع شركة المراكز العربية موضحاً أهمية دور السوق المالية في تطوير القطاع العقاري وتعزيز العلاقة بين القطاع الخاص والشركات الاستثمارية، مشيراً إلى أن العمل المؤسسي يساهم في زيادة الفعالية وتنمية الأعمال بالإضافة إلى توفير فرص ومشاريع نوعية ذات معايير عالية في استثمارات عقارية متميزة.

يذكر أن شركة المراكز العربية كانت قد بدأت نشاطها منذ العام 2002 م، واستطاعت خلال عقدين من الزمن تحقيق وتيرة نمو متسارعة أكدت مكانتها كشركة ذات ريادة متميزة في السوق المحلية عبر امتلاكها استثماراتٍ تغطي مختلف مناطق المملكة.

وستضم المراكز العربية هذين المركزين إلى واحدٍ وعشرين مركزاً تتوزع على 11 مدينة في المملكة؛ منها النخيل مول بالرياض، ومول العرب بجدة، وأيضاَ مول الظهران بالمنطقة الشرقية. وتحتوي مراكز الشركة على أكثر من 4300 متجر، وتستقبل ما يزيد على مئة مليون زائر سنوياً. ومن المتوقع أن يعزز هذان المركزان موقعها كأكبر مالك ومطوّر ومشغل للمراكز التجارية في المملكة.

الجدير بالذكر أن شركة الرياض المالية هي شركة استثمارية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية كمؤسسة سوق مالية، وتعد من الجهات الابتكارية والرائدة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة.

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وتدير شركة المراكز العربية التي تعد أكبر مالك ومطوّر ومشغل للمراكز التجارية في المملكة، واحداً وعشرين مركزاً تجارياً موزعة على 11 مدينة سعودية، تضم بين جنباتها أكثر من 4300 متجر، وأكثر من 1000 علامة تجارية محلية وعالمية. ومن أبرز هذه المراكز مركز النخيل مول بالرياض، ومول العرب بجدة، ومول الظهران بالمنطقة الشرقية.

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