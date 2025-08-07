تكليف شركة إنترماس ببناء وجهة الضيافة الراقية خلال 24 شهراً

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أرست أرادَ مؤخراً عقداً إنشائياً بقيمة 618 مليون درهم إماراتي لتشييد منتجع أنانتارا الشارقة وأنانتارا الشارقة رزيدنسز؛ الوجهة البحرية الفاخرة على شاطئ الحيرة بالشارقة.

هذا، وقد تم تكليف شركة إنترماس للهندسة والمقاولات بإكمال الأعمال الإنشائية خلال فترة 24 شهراً. وقد اكتملت بالفعل أعمال تجهيز الموقع والأساسات، وتتواصل الأعمال الإنشائية في الوجهة العصرية التي ستحتضن فندق أنانتارا الفاخر و128 وحدة سكنية راقية تحت العلامة التجارية المعروفة في قطاع الضيافة.

وتتولى أرادَ التي تمتلك المشروع مهمة تطوير أنانتارا الشارقة رزيدنسز ومنتجع أنانتارا الشارقة، حيث ستقوم فنادق ماينور بتشغيلهما، ويمتاز البناء بهندسة معمارية مذهلة بما في ذلك بوابة تم تصميمها لتتبع مسار الشمس. ويقع المجمّع على الحافة الشمالية الشرقية من شاطئ الحيرة، والذي يمثل بدوره وجهة سياحية استثنائية مع واجهة شاطئية بطول 3.5 كم، تتضمن مسارات خاصة للجري وركوب الدراجات الهوائية مع باقةٍ واسعةٍ من المطاعم والمقاهي الراقية.

وتعليقاً على ذلك، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: "سيبعث هذا العقد الحياة في واحدةٍ من أكثر الوجهات الفاخرة تميزاً على ساحل الخليج العربي في الشارقة. وسيعزز مجمّع أنانتارا الشارقة من جاذبية الإمارة لدى المسافرين الدوليين ومالكي المنازل، وذلك بفضل هندسته المعمارية الاستثنائية وأجواءه الرائعة على شاطئ البحر".

وتتنوع الخيارات السكنية في مجمّع أنانتارا الشارقة بين الشقق من غرفة نوم واحدة وحتى أربع غرف نوم، وصولاً إلى منازل البنتهاوس من طابقين مع شرفاتٍ خاصة ومسابح على السطح. وتمتاز جميع الوحدات بالتصاميم الداخلية الراقية والتشطيبات الفاخرة، والتي تتضمن الأرضيات عالية الجودة، والأجهزة الكهربائية المنزلية من أجود الماركات، ومساحات معيشة رحبة ونوافذ واسعة تمتد من الأرضية حتى السقف وتفتح على شرفات خاصة مع إطلالات استثنائية.

وسيستفيد السكان من باقةٍ من المرافق المشتركة التي تشمل خمسة مطاعم فاخرة، ومسبح إنفينيتي كبير بإطلالة بحرية، وسبا أنانتارا، ونادي للأطفال، وقاعات اجتماعات، وقاعة فعاليات ومناسبات، وأندية لياقة بدنية للرجال والسيدات.

ويمثل منتجع أنانتارا الشارقة وأنانتارا الشارقة رزيدنسز أول حضورٍ لعلامة أنانتارا التجارية في الشارقة، وقد وضع معايير جديدة للضيافة الراقية في الإمارات الشمالية.

نبذة عن أرادَ

انطلقت أرادَ في عام 2017 من مقرّها الرئيسي في الإمارات العربية المتّحدة، وهي تهدف إلى تشييد مساحاتٍ حضرية حيث يتواصل الناس ويحظون بحياةٍ مجزيةٍ أكثر صحة وسعادة.

وتغطي عمليات الشركة عدة مجالات تشمل التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، وقطاعات التعليم والصحة واللياقة والعافية والضيافة.

وقد أطلق المطوّر العقاري المبتكر حتى الآن تسعة مجتمعات متكاملة في دولة الإمارات، كما وسعت الشركة نشاطها إلى السوق الاسترالي، حيث افتتحت مكتباً لها في مدينة سيدني في عام 2024.

وتدير أرادَ كذلك مجموعة من العلامات التجارية والتجارب التكميلية التي تشمل نوادي اللياقة الكبرى، وعدداً من الأصول لتجارة التجزئة وخدمات الطعام والشراب، والمبادرات الاجتماعية، ووجهات الزوّار.

نبذة عن فنادق ومنتجعات أنانتارا

تعدّ فنادق ومنتجعات أنانتارا علامة تجارية فاخرة للمسافرين العصريين، وتربط الضيوف بأماكن وأشخاص وقصص أصيلة في عددٍ من الوجهات الأكثر تميزاً في العالم. وينسجم كل منتجع من أنانتارا بتناغمٍ مع المناطق المحيطة وثقافتها في الوجهات التي يخدمها، مما يخلق ذكريات لا تنسى لكل ضيف استقبلته العلامة التجارية منذ عام 2001. من المدينة إلى البحر ومن الصحراء إلى الغابة، تقدم أنانتارا خدمات ضيافة أصيلة مستوحاة من الثقافة التايلاندية في أكثر من 50 فندقاً ومنتجعاً في آسيا وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط والمحيط الهندي.

تعتبر فنادق ومنتجعات أنانتارا علامة تجارية تابعة لفنادق ماينور، وتكرم ضيوفها من خلال برنامج ولاء موحد واحد، (Minor DISCOVERY)، وهو جزء من برنامج (GHA DISCOVERY).

