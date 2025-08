ارتفاع صافي الأرباح الموحَّدة للمجموعة للربع الثاني إلى 3.5 مليار درهم بنموٍّ بنسبة 9.7% على أساس سنوي

الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء خلال الربع الثاني سجَّلت 8.0 مليارات درهم بزيادة قدرها 22.2% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي ومحقِّقة هامش ربح بنسبة 44.5 %

أبوظبي: أعلنت مجموعة "إي آند"، اليوم، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025، والتي عكست استمرارَ وتيرة النمو في مختلف ركائز الأعمال. وجاءت هذه النتائج لتُتَرْجِمَ رؤيتها الاستراتيجية، وترسِّخ مكانتها باعتبارها مجموعة تكنولوجية عالمية رائدة تُسهم بفاعلية في قيادة التحول الرقمي عبر الأسواق الإقليمية والعالمية.

وسجَّلت "إي آند" ارتفاعًا في إيراداتها الموحدة في النصف الأول؛ حيث بلغت 34.9 مليار درهم، محقِّقة زيادة بنسبة 23.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. كما ارتفع صافي الأرباح الموحدة إلى 8.8 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 60.7%، ما يؤكِّد الأداء القوي للمجموعة عبْر محفظة أعمالها المتنوعة. ووصلت الأرباح الموحدة للمجموعة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء خلال النصف الأول من العام إلى 15.4 مليار درهم، بنسبة زيادة وصلت إلى 18.8% على أساس سنوي، محققة هامش ربح بنسبة 44.1%.

وعزَّزت "إي آند" نطاق حضورها العالمي؛ حيث ارتفع عدد المشتركين إلى 198 مليون مشترك حول العالم، بزيادة قدرها 13.1% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. كما بلغ عدد مشتركي "إي آند الإمارات" 15.5 مليون مشترك، بزيادة قدرها 6.3% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، ويأتي ذلك نتيجة الطلب المتزايد على حلول الاتصال المتقدمة وخدمات الذكاء الاصطناعي والتجارب الرقمية المتكاملة التي تُواصل المجموعةُ تطويرها؛ لتلبية تطلعات الأفراد والشركات على حد سواء.

وتعليقًا على النتائج المالية، قال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي آند": «واصلت مجموعة "إي آند" ترسيخَ مكانتها العالمية خلال النصف الأول من عام 2025؛ بفضل الاستثمارات الاستراتيجية المدروسة ونموذج الأعمال القوي. ويجسِّد أَدَاؤنا الجيد والمتواصل التزامَنا بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، معتمدين على الرؤية الاستراتيجية الواضحة التي يتبناها مجلس الإدارة لتحقيق نموٍّ طويل الأمد».

وأضاف معاليه: «تابعنا خلال النصف الأول من هذا العام مسارنا التصاعدي في النمو؛ حيث سجلت "إي آند" إيرادات موحدة بلغت 34.9 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 23.3% على أساس سنوي، وحققت صافي أرباح موحدة بقيمة 8.8 مليار درهم، بنمو نسبته 60.7% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وإلى جانب أدائنا المالي المتميز، فقد واصلنا التركيز على توفير أحدث التقنيات لخدمة عملائنا على أفضل وجه؛ حيث قمنا بتقديم "منصة الإطلاق السيادية لدولة الإمارات" بالشَّرَاكَة مع "أمازون ويب سيرفيسز" و"مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات"، والتي تشكِّل نَقْلَةً نوعية في دعم طموحات الدولة في تعزيز سيادتها الرقمية وتأمين بياناتها الوطنية، وتَعزِيز تِقَنيات الذكاء الاصطناعي الآمن والابتكار السحابي وتمكين القطاعات الحيوية من الاعتماد على بنية تحتية محلية متقدمة، بما يسهم في تحقيق قيمة اقتصادية مُسْتَدَامَة تعزِّز مكانة دولة الإمارات على خارطة الاقتصاد الرقمي العالمي».

واختتم معاليه: «بفضل الرؤية الاسْتِشْرَافِيَّة والطموحة التي تتمتع بها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ستواصل "إي آند" تمكين اقتصاد المعرفة بمسؤولية وتَفَانٍ، مع التزامنا الراسخ ببناء مجتمعات أكثر شمولية يقودها الابتكار في جميع الأسواق التي نخدمها».

بدَوْرِه، قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي آند": «حققت "إي آند" أداءً قويًّا خلال النصف الأول من عام 2025، ما يعكس مرونتنا العالية وقدرتنا على التكيُّف والابتكار. تمكَّنا أيضًا من مواصلة النمو الذي شهدته ركائز أعمالنا المختلفة؛ حيث مكَّنَتنا مصادر إيراداتنا المتنوعة من تحقيق نجاحٍ ماليٍّ ونموٍّ تشغيليٍّ قوي. وسجلنا نموًّا في الإيرادات الموحدة بنسبة 28.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 18.0 مليار درهم خلال الربع الثاني، وبنسبة 23.3% لتصل إلى 34.9 مليار درهم خلال النصف الأول من العام. كما نَمَت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 18.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 15.4 مليار درهم في النصف الأول. تؤكِّد هذه النتائج نجاحَ استراتيجيتنا التَّحَوُّلِيَّة وتركيزنا المستمر على التميز التشغيلي وخلق القيمة المستدامة».

وأضاف دويدار: «لقد حقَّقْنا خطوات استراتيجية مهمة؛ من بينها بيع حصتنا في شركة "خزنة" وجزء من حصتنا في "أيرلو" خلال النصف الأول من العام، الأمر الذي مَنَحَنَا مرونةً مالية كبيرة. وعلاوة على ذلك، قدَّمنا "منصة الإطلاق السيادية لدولة الإمارات"؛ لنعزِّز تركيزنا على حلول الذكاء الاصطناعي الآمنة والسيادية، وكُنَّا من أوائل الشركات التي تحصل على تصنيف "الفئة S" الأعلى ضمن مبادرة (Dubai AI Seal)، وهو إنجازٌ يعكس التزام "إي آند" بتطوير ونشر حلول وخدمات ذكاء اصطناعي مسؤولة وفق أعلى المعايير في المجال. أتممْنا أيضًا صفقةَ الاسْتِحْوَاذ على شركة "صربيا برودباند"، في خطوة استراتيجية تعزِّز حضورنا الدولي، وتوسِّع نطاق أعمالنا. في حين تساهم شراكتنا مع "كوالكوم" في تسريع وتيرة تطوير شبكات الجيل الخامس، وتكامل الذكاء الاصطناعي الطرفي في القطاعات الحيوية، بما يدعم جهودنا في ترسيخ الابتكار التقني باعتباره ركيزةً للنمو المستدام».

واختتم بقوله: «لقد حظي التطور الذي حققناه بتقدير عالمي؛ حيث تمَّ تصنيف "إي آند" باعتبارها العلامة التجارية الأسرع نموًّا في العالم من قِبَلِ "براند فاينانس"، وهو تقدير يعكس طموحنا الجريء وابتكاراتنا المرتكزة حول العملاء وتوسُّعنا العالمي المتسارع. ومع تطلعنا للمستقبل، نواصل التركيز على تمكين التقنيات المستقبلية وتحقيق تأثير مستدام في المجتمعات التي نخدمها؛ ترسيخًا لدورنا في قيادة مشهد الابتكار والتحول الرقمي عالميًّا».

أبرز الإنجازات التشغيلية خلال النصف الأول من 2025

مجموعة "إي آند"

شهد النصف الأول من عام 2025 إطلاقَ مجموعة "إي آند" لـ "منصة الإطلاق السيادية لدولة الإمارات"، بالتعاون مع "أمازون ويب سيرفيسز" و"مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات"، ما يُمكّن دولة الإمارات من تحقيق سيادة وأمن كاملين على البيانات، ويدعم طموحاتها الريادية في البنية التحتية الرقمية. وتُقدر قيمة هذه المبادرة بأكثر من مليارَ دولار أمريكي، ومن المتوقَّع أن تُسهم بأكثر من 181 مليار دولار في الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات بحلول عام 2033.

كما أعلنت المجموعة عن تعاون استراتيجي مع "كوالكوم تكنولوجيز"؛ لدفع عجلة التحول الرقمي في دولة الإمارات، من خلال حلول الجيل الخامس المتقدمة والذكاء الاصطناعي الطرفي. وتركِّز الشراكة على نشر بوابات ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي وأجهزة الواقع الممتد وأنظمة الحوسبة المتقدمة، بما في ذلك المشاريع في مجال التنقل الذكي وإنترنت الأشياء للقطاع الصناعي والحوسبة من الجيل التالي، بدعم من مركز كوالكوم الهندسي الجديد في أبوظبي.

واستكملت "إي آند" عملية بيع حصتها البالغة 40% في شركة "خزنة" لصالح كلٍّ من مجموعة G42 و"خزنة"، مقابل 2.2 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 8 مليارات درهم). وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود استراتيجية تهدف إلى تعزيز التركيز على الأعمال الأساسية.

وفي خطوة استراتيجية تعزِّز جاهزية المؤسسات لمواجهة تحديات المستقبل، كشفت المجموعة أيضًا عن إطلاق خدمة استمرارية الأعمال، والتي تُعَدُّ حلًّا متكاملًا يساعد المؤسسات على تحديد التهديدات المحتملة وتطوير آليات استجابة فعَّالة، ما يمكِّنها من تعزيز جاهزيتها التشغيلية وكفاءتها المؤسسية خلال الأزمات.

كما حصلت "إي آند" بداية هذا العام على تصنيف "العلامة التجارية الأسرع نموًّا في العالم" وفق تقرير "براند فاينانس غلوبال 500". كما نالت المجموعة تصنيف (AAA)، وحقَّقت درجة قوة للعلامة التجارية بلغت 84.6%، ما يضعها ضمن قائمة أقوى 10 علامات تجارية في قطاع الاتصالات عالميًّا. وتجاوزت قيمة محفظة علاماتها التجارية واستثماراتها 20 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025.

وحصدت مجموعة "إي آند" تصنيف أسرع العلامات التجارية نموًّا في الشرق الأوسط والعالم، وفقًا لتقرير "براند فاينانس 2025". كما جاءت ضمن أقوى العلامات التجارية وأكثرها قيمة في المنطقة.

وحصلت "إي آند" على تصنيف "الفئة S"، وهو التصنيف الأعلى ضمن مبادرة (Dubai AI Seal) التي أطلقها "مركز دبي للذكاء الاصطناعي" التابع لمؤسسة دبي للمستقبل. ويأتي هذا التكريم تأكيدًا لريادة "إي آند" في تبنِّي تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية المرتبطة به، مع تطبيق أكثر من 1100 حالة استخدام عبر قطاعات الاتصالات والخدمات الرقمية وحلول المؤسسات.

وافْتَتَحَتْ وحدةُ خدمات المشغلين والمبيعات بالجملة التابعة لمجموعة "إي أند" مقرًّا جديدًا لها في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، لتوسِّع بذلك نطاقَ انتشارها عالميًّا في أعقاب نجاحها ونموها القوي في كلٍّ من لندن وسنغافورة. كما عقدت "إي آند" شراكةً استراتيجية مع "ديجيسيل" تهدف إلى تعزيز خدماتها للمكالمات الصوتية الدولية في منطقة الأمريكيتين. بموجب هذه الاتفاقية، أصبحت "إي آند" الشريك الاستراتيجي في 24 سوقًا من أسواق "ديجيسيل"؛ حيث تتولى إدارة حركة المكالمات الدولية الواردة والصادرة.

وفي شراكة أكاديمية، تعاونت "إي آند" مع جامعة نيويورك أبوظبي لتعزيز البحث والتطوير في تقنيات الجيل السادس. وتهدف هذه الشراكة إلى تقليص الفَجْوَة بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الصناعي، وتوفير فرص مبكرة للطلبة لمعرفة تقنيات الجيل المُقْبِل، مما يُسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات بصفتها مركزًا عالميًّا للاتصال المستقبلي.

كشفت "إي آند" عن إطار عمل مبتكر لحَوْكَمَة الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، تمَّ تطويره بالتعاون مع شركة IBM. ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي وآمن وشفاف، ويساعد على ضمان الامتثال والرقابة على المخاطر ضمن المنظومة المتنامية للذكاء الاصطناعي لدى المجموعة، ويعكس التزامها بالابتكار المسؤول.

وأطلقت "إي آند" أكاديمية الذكاء الاصطناعي، وهي مبادرة استراتيجية تهدف إلى تطوير مهارات موظفي المجموعة في مجال الذكاء الاصطناعي. وتوفِّر الأكاديمية برامجَ تدريبية متعددة المستويات تغطي المهارات الأساسية والتقنية المتقدمة، بما يُسهم في تعزيز الابتكار وتحسين الكفاءة التشغيلية. كما احتفلت المجموعة أيضًا بتخريج 25 مواطنًا ومواطنة من الدفعة الخامسة من الكفاءات الإماراتية ضمن برنامج خريجي الذكاء الاصطناعي، ليصل إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج إلى 284 خريجًا منذ إطلاقه في عام 2021.

كما حققت "إي آند" إنجازًا جديدًا يرسِّخ ريادتها الرقمية؛ عبر فوزها بجائزة "أفضل تحوُّل في المشتريات" تقديرًا لنَهْجِهَا المبتكر في تحويل عمليات المشتريات إلى رافد استراتيجي للابتكار، من خلال تبنِّي تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة والممارسات المرنة. ويقود هذا التحول مركز التميز للمشتريات في "إي آند"، بما ينسجم مع أهداف المجموعة في مجالات الاستدامة والتحول الرقمي.

إي آند الإمارات

حقَّقَت "إي آند الإمارات" نقلة نوعية نحو تعزيز ريادة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، خلال النصف الأول من عام 2025؛ حيث أطلقت الشركة، بالتعاون مع شركة Open Innovation AI، مختبرًا متخصصًا للذكاء الاصطناعي؛ بهدف تطوير حلول محلية مبتكرة، وتسريع وتيرة الابتكار، بالإضافة إلى دعم هدف دولة الإمارات في التحول لوجهة رائدة عالميًّا في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031.

ووقَّعَت "إي آند الإمارات" أيضًا شراكة مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات؛ لإطلاق مركز العين للابتكار. وتجسِّد هذه الشراكة محطةً مفصلية ضمن مسيرة الدولة نحو تعزيز ريادتها بصفتها مركزًا عالميًّا للابتكار والتحول الرقمي وبناء اقتصاد معرفي مستدام.

وحققت دولة الإمارات رقماً قياسياً عالمياً جديداً في نسبة تغطية شبكة الألياف البصرية إلى المنازل، حيث بلغت 99.5%، ما يعزز صدارتها العالمية في هذا المجال منذ العام 2016، وذلك وفقاً لتقرير مجلس الألياف البصرية إلى المنازل في اوروبا لعام 2024. ووفقاً للتقرير ذاته، تفوقت الإمارات على جمهورية كوريا التي حلّت في المركز الثاني بنسبة 96.6%، تلتها الصين بنسبة 93.6%، في حين جاءت هونغ كونغ في المركز الخامس بنسبة 89.9%. وتضطلع "إي آند الإمارات" بدور ريادي في دفع قطاع الاتصالات في الدولة، حيث تمتلك أعلى معدل وصول لخدمات النطاق العريض الثابت على مستوى الدولة. وتمتد بنيتها التحتية من الألياف البصرية لأكثر من 14.5 مليون كيلومتر، أي ما يعادل أكثر من 360 مرة من محيط الكرة الأرضية، وتوفر اتصالاً عالي السرعة لأكثر من 2.88 مليون منزل على مستوى الدولة. ويعكس ذلك التزام الشركة باستراتيجية "Fiber-First"، التي تضع تكنولوجيا الألياف البصرية في صميم رؤيتها لتقديم تجربة اتصال متميزة.

وتتصدّر الإمارات دول العالم في سرعات تحميل بيانات الهاتف المتحرك، ويعود الفضل في ذلك إلى ريادة شبكة "إي آند الإمارات". ووفقاً لمؤشر أوكلا، تعد الشركة أفضل مزوّد خدمات من حيث سرعات تحميل البيانات للهاتف المحمول، بما في ذلك شبكات الجيل الخامس، ما يعزز مكانتها في طليعة الابتكار في مجال الاتصال.

ونجحت الشركة أيضًا في تنفيذ شبكة افتراضية خاصة بالجيل الخامس مع شركة حديد الإمارات (إمستيل)، كما أضافت مزايا التقسيم المتقدِّم لدعم التشغيل الآلي الفوري والصيانة التنبؤية ومراقبة سلامة العاملين. وتمثِّل هذه الخطوة نقلةً نوعية في تعزيز الإنتاجية والكفاءة في القطاع الصناعي، مدفوعة بقوة الاتصال الذكي.

كما اختبرت الشركة النطاقات الترددية 6 جيجاهرتز و600 ميجاهرتز، التي خصَّصَتْها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لخدمات الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT). وحقَّقَ نطاق 6 جيجاهرتز سرعات فائقة تصل إلى 10 جيجابت في الثانية، في حين ساهم النطاق 600 ميجاهرتز بتوسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس لأكثر من 6 كم. وستُسهم هذه الاختبارات في تطوير أداء شبكة الجيل الخامس في دولة الإمارات، وسيكون لها فوائد تحويلية كبيرة للمنازل والشركات والاقتصاد الرقمي في الدولة.

وللمرة الأولى في المنطقة، أطلقت "إي آند الإمارات" حلولَ تقسيم شبكة الجيل الخامس لقطاع الأعمال عبر شبكتها. وتوفّر هذه التقنية اتصالًا مخصصًا عالي الاعتمادية، يتم تصميمه لتلبية احتياجات مختلف القطاعات، بدءًا من التصنيع والسلامة العامة وصولًا إلى تشغيل الموانئ، الأمر الذي يتيح تشغيل التطبيقات الحيوية بزمن استجابة منخفض وقدرات متقدمة لإنترنت الأشياء.

وحقَّقَت "إي آند الإمارات" نَقْلَةً نوعية في إدارة البنية التحتية للاتصالات وتعزيز معايير السلامة التشغيلية، وذلك عبر إطلاق نظامها لفحص أبراج الاتصالات باستخدام الطائرات المُسَيَّرَة ذاتية القيادة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويجمع هذا المشروع الرائد بين التحليلات الآنية للبيانات والذكاء الاصطناعي وتقنيات الطيارات المسيرة؛ لتمكين عمليات فحص أبراج الاتصالات بشكل أسرع وأكثر أمانًا في جميع أنحاء الدولة.

وضمن مساعيها لقيادة التحولات الرقمية المستقبلية، نشرت "إي آند الإمارات" تقريرًا استراتيجيًّا جديدًا بعنوان «صياغة المستقبل: رؤية "إي آند الإمارات" لعصر شبكات الجيل السادس»، والذي يقدِّم إطارًا اسْتِشْرَافِيًّا للجيل المُقْبِل من تقنيات الاتصال. ويرسم هذا التقرير خارطة الطريق الاستراتيجية نحو اعتماد الجيل السادس، والتي ستعمل باعتبارها منظومة شبكات مستقبلية تهدف إلى ربط كل شيء بالإنترنت، وتمكين الجميع من الحصول على تجربة إنترنت ثرية، بالإضافة إلى تسريع التحول الرقمي الذكي على نطاق واسع.

وأطلقت "إي آند الإمارات" منصة الجيل الجديد للاتصال المؤسسي، التي تمَّ تصميمها لدعم البنى التحتية الهجينة والمتعددة السحابية بطريقة آمِنة وفعَّالة وقابلة للتوسع. وتجمع المنصة بين تقنياتِ "إي آند الإمارات" الخاصة مثل Trust Net وAI Net، وتوفِّر تكاملًا سَلِسًا مع مزوِّدي الخدمات السحابية العالميين مثل أمازون ويب سيرفيسز ومايكروسوفت آزوري وأوراكل كلاود.

وعلى صعيد المؤسسات، عمَّقت "إي آند الإمارات" تعاونَها مع مايكروسوفت لنشر برنامج "M365 Copilot" على نطاق واسع، في خطوة تهدف إلى إحداث تحوُّل في بيئة العمل من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقد بدأ هذا الانتشار بالفعل في تعزيز الإنتاجية، وتبسيط سير العمل عبر مختلف أقسام الشركة، الأمر الذي يُسرِّع مسيرتها للتحول الرقمي. وأطلقت الشركتان أيضًا برنامج "AI for Business Skilling"، وهو مبادرة تهدف إلى تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمهارات الأساسية في مجال الذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا البرنامج تأكيدًا لالتزام الطرفين بتعزيز التحول الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من امتلاك المعرفة والأدوات اللازمة للنجاح في بيئة الأعمال الحديثة التي تعتمد على البيانات.

وفي إطار جهودها لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، أَبْرَمَتْ "إي آند الإمارات" شراكةً مع منصة الذكاء الاصطناعي "أليريا"؛ لتقديم حلول مخصَّصة للشركات، ومصمَّمة لتحسين عملية اتخاذ القرار وتعزيز الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف. وتعكس هذه الأدوات التزام الشركة بتمكين الشركات -بمختلف أحجامها- من النمو والازدهار ضمن اقتصاد رقمي تنافسي.

وتعاونت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مع شركة "إي آند الإمارات" لبحث سبل تعزيز استخدام تقنيات المستقبل في مجالي التنقل والاتصالات. وركّز التعاون على الاستفادة من التقنيات المتطورة مثل الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، لتحسين خدمات التنقل الذكي وتقديم حلول تعزز من راحة وسلامة وجودة حياة مستخدمي وسائل النقل العام في دبي. وسيتم في ضوء هذا التعاون الاستفادة من الفرص المتاحة لاستخدام شبكات الاتصالات الحديثة لتوفير بيانات فورية ودقيقة حول حركة المرور والخدمات اللوجستية، ما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة وتقليل الازدحام.

كما أكملت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع "إي آند"، تركيب خدمة Wi-Fi المجاني في 17 محطة حافلات عامة و12 محطة نقل بحري، ضمن مبادرة أوسع تهدف إلى تعزيز تجربة التنقل من خلال تمكين الركاب من البقاء على اتصال عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والمحمولة أثناء التنقل. وتم حتى الآن تركيب أجهزة Wi-Fi في 29 محطة، ويجري العمل حالياً على استكمال التغطية في جميع محطات الهيئة البالغ عددها 43 محطة، تشمل 21 محطة حافلات و22 محطة نقل بحري.

وأعلنت "إي آند الإمارات" وشركة "كاتم" عن شراكة جديدة تهدف إلى تعزيز تقنيات الاتصالات الآمنة، وذلك خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (أيدكس 2025). وتركّز الشراكة على تطوير أجهزة وتطبيقات آمنة، بما في ذلك هاتف KATIM X3M الذكي وتطبيق X4، والذي يهدف إلى تعزيز الاتصالات المشفّرة وحماية البيانات.

واستشرافًا لمستقبل قطاع الضيافة الفاخرة، عقدت "إي آند الإمارات" اتفاقًا مع مجموعة "كلايندينست"، المطوِّر العقاري لمشروع "قلب أوروبا" ضمن جزر العالم في دبي، يتضمن تطوير قطاع الضيافة الفاخرة؛ عبر تقديم أحدث ابتكارات التكنولوجيا الرقمية في دولة الإمارات. وتعكس هذه الشراكة التزامَ الجانبين بالابتكار والتميُّز التشغيلي والاستدامة ضمن قطاع الضيافة في المنطقة.

وفي تجسيد عملي لالتزامها بخدمة المجتمع وتعزيز التواصل الإنساني، أطلقت "إي آند الإمارات"، بالتعاون مع مكتب شؤون حجاج دولة الامارات، باقةً لتسهيل احتياجات الحجاج في التواصل مع عائلاتهم أثناء أداء المناسك خلال موسم حج 1446هـ/2025م. ويأتي ذلك استمرارًا لمسيرة التعاون الرائد بين الطرفين في توظيف التكنولوجيا للارتقاء بالخدمات المقدَّمة للمجتمع، مما يعكس حرصَ "إي آند الإمارات" على توفير خدمات تلبِّي متطلبات الحجاج، وتكفل تجربة متكاملة لهم.

وسعيًا منها نحو بناء مجتمع رقمي آمن للجميع، أطلقتْ شركة "إي آند الإمارات" خدمةً جديدة شاملة لحماية الأطفال خلال تصفُّحهم شبكة الإنترنت تحت اسم "الإشراف الأبوي"، في خطوة مهمة نحو تعزيز السلامة الرقمية للأطفال في دولة الإمارات. وتوفِّر هذه الخدمة المتكاملة أدواتٍ متطورةً تُمكِّن أولياء الأمور من تصفية المحتوى وتنظيم الوصول إلى الإنترنت، فضلًا عن تحديد أوقات الاستخدام بما يُسهم في توفير بيئة رقمية آمنة لأطفالهم.

أبرمت هيئة الدفاع المدني في أبوظبي و"إي آند الإمارات" شراكة لتفعيل أنظمة الكشف المبكر عن الحرائق في المنازل، وذلك عبر تركيب وتشغيل وإدارة نظام "حصنتك"، ما يعزز معايير السلامة الوقائية في مختلف المنازل بالإمارة. وتشمل الشراكة توفير بنية تحتية ذكية قادرة على اكتشاف الحرائق في مراحلها المبكرة، وضمان حماية المنازل من خلال تركيب نظام "حصنتك" الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يتم ربطه مباشرة مع غرف العمليات في الدفاع المدني.

وفي إطار شراكاتها الاستراتيجية خلال النصف الأول من العام، وقّعت "إي آند الإمارات" تعاوناً مهماً مع نادي العين لكرة القدم، يجمع بين الفخر الوطني والطموح العالمي. وترتكز هذه الشراكة على القيم المشتركة في القيادة والابتكار، وتهدف إلى تقديم مزايا حصرية لجماهير نادي العين، وتعزيز دعم "إي آند" المستمر للرياضة الإماراتية على المستويين المحلي والدولي.

وضمن رؤية "إي آند الإمارات" لترسيخ ثقافة تركز على العميل، حازت مبادرةُ "عامل التغيير لتجربة المتعاملين" العديدَ من الجوائز. ويعمل هذا النظام الذكي بدقة على تحويل ملاحظاتِ العملاء وآرائهم إلى إجراءاتٍ فعلية؛ فيُصَنِّف الحالات ويحدِّد الأسباب الجذرية ويقود التغيير المستهدف عبر شبكةٍ من سفراء التغيير داخل الشركة. ومع نهاية الربع الأول من عام 2025، نجحت الشركة في تنفيذ أكثر من 1,100 حالة تحسين في العمليات والتواصل والسياسات، وبذلك تَتَّسِعُ ريادة "إي آند الإمارات" لتشمل الاستفادة الذكية من ردود الأفعال والتغذية الراجعة لتحقيق تجربة عملاء استثنائية وغير مسبوقة.

كما حصلت الشركة على إشادة من مؤسسة "Forrester" نظير تحولها المتميز في مجال تجربة العملاء. فمن خلال مبادرات مثل "عوامل التغيير في تجربة العملاء"، وجهودها لإعادة تصميم رحلة العميل، بالإضافة إلى برامج إشراك القيادة مثل "ساعة العميل"، أظهرت الشركة التزاماً عميقاً بتركيزها على عملائها بشكل أساسي. وقد حققت "إي آند الإمارات" نمواً بنسبة 20% على أساس سنوي في مؤشر صافي نقاط الترويج، حيث طوّرت نموذجاً تنبؤياً يربط بين هذا المؤشر والنتائج المالية، ما أثار إعجاب لجنة التحكيم بقدرتها على الربط بين تجربة العملاء وأدائها التجاري بشكل مباشر.

إي آند لايف

واصلت "إي آند لايف" خلال النصف الأول من العام 2025 تحقيق زخم قوي، حيث نجحت بوضع معايير غير مسبوقة في قطاعات التكنولوجيا المالية والترفيه وأنماط الحياة الرقمية، مدفوعة بالابتكار المتواصل والتحول القائم على الذكاء الاصطناعي.

وفي قطاع التكنولوجيا المالية، حققت "e& money" نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت القيمة الإجمالية للمعاملات بنحو ثلاث مرات، مع إصدار أكثر من 1.25 مليون بطاقة وتسجيل أكثر من 1.9 مليون مستخدم. كما نمت قيمة التحويلات المالية بمعدل 3.1 ضعفاً مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي عزز مكانتها كإحدى أبرز منصات الدفع الرقمي في دولة الإمارات. أما في مجال البنوك الرقمية، فقد واصل بنك Wio مسيرة نموه المتسارعة، موسعاً نطاق حضوره بشكل كبير في أوساط الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد تم اختياره كأفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط من قبل مجلة "Euromoney" للعام 2025. كما أبرم البنك شراكة استراتيجية مع شركة نيتورك إنترناشونال، بهدف تمكين التجار من الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى حلول ائتمانية رقمية محسّنة.

وفي إضافة فريدة تعزِّز الشمول المالي وتبسِّط الخدمات المصرفية الرقمية، وفَّرَت "e& money"، بدعم من بنك أبوظبي الأول، رقمَ حساب مصرفي دولي (IBAN) لكل عميل؛ لتتيح لهم إجراء تحويلات محلية وتعبئة الرصيد بشكل مباشر عبر التطبيق. ويرتقي هذا الإنجاز بالمنصة لتقديم تجربة مصرفية متكاملة، خاصةً للفئات التي لا تحظى بخدمات مصرفية تقليدية، دون رسوم أو اشتراطات للحد الأدنى للرصيد، كما يدعم الشمول المالي الأوسع عبر معاملات آمنة وفورية.

وفي خطوة جديدة نحو تمكين الاستثمار الذكي لعملائها، أعلنت منصة "e& money" عن توقيع شراكة مع منصة "سيف جولد"؛ بهدف إطلاق منتجات رقمية مبتكرة للذهب في دولة الإمارات. وتُعَدُّ هذه الشراكة الأولى من نوعها في الدولة؛ حيث توفِّر للمستهلكين وسيلةً مريحة وسهلة وبأسعار معقولة للاستثمار في الذهب وادِّخَاره عبر تطبيق "e& money". ويمكن للمستخدمين بسهولة الاستثمار في الذهب عيار 24 قيراطًا وادِّخَاره، ضمن حد أدنى منخفض جدًّا يبلغ 10 دراهم فقط. كما يمكنهم بيع استثماراتهم في أي وقت، وتحويل العائد مباشرة إلى محفظتهم الخاصة في التطبيق.

وتجاوز عدد تحميلات تطبيق "ستارز أون" حاجز 10 ملايين، أي ما يمثل زيادة تقارب خمسة أضعاف مقارنة بالعام السابق، مع إضافة 2.4 مليون تحميل جديد خلال الربع الأخير وحده. كما بلغ عدد المستخدمين النشطين شهرياً 660,000 مستخدم، أي بزيادة قدرها 2.2 ضعفاً عن العام الماضي. وعززت المنصة مكانتها كوجهة رئيسية لعشاق الرياضة، وذلك عبر حصولها على الحقوق الحصرية لبث الدوري الهندي الممتاز للكريكيت وكأس آسيا، بالإضافة إلى الحقوق الحصرية لمنافسات UFC وPFL. كما أطلقت "إي آند لايف" خدمة التسوق عبر التلفزيون على منصة "ستارز أون" بالشراكة مع ترنديول، ما يتيح للمشاهدين شراء المنتجات المعروضة مباشرة من المحتوى الإعلاني المعروض عبر خدمة الفيديو عند الطلب.

كما شهد الربع الأول من عام 2025 إطلاقَ استوديوهات "evision"، وهو ما يشكِّل توسعًا استراتيجيًّا للشركة نحو إنتاج المحتوى الأصلي؛ حيث سيتمُّ طرح أعمال حصرية خلال شهر رمضان، مثل: "نكهات من القلب"، و"قهوة وكاريكاتير"؛ وذلك بهدف خلق تجارب مشاهدة ثقافية مؤثِّرة وتعزيز التواصل العاطفي مع الجمهور.

وشهد قطاع نمط الحياة الرقمي توسعاً لافتاً أيضاً، حيث نمت القيمة الإجمالية للمعاملات عبر تطبيق كريم بنسبة 117%، بينما ارتفعت قيمة المعاملات لكل مستخدم بنسبة 74% مقارنة بالعام الماضي. وساهم المشتركون بخدمة "Careem+" بأكثر من 55% من إجمالي قيمة المعاملات، ما يعكس تفاعلاً كبيراً من العملاء وولاءً متزايداً. كما واصل "كريم" ريادته في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تحول التعامل مع أكثر من 75% من المحادثات ليتم عبر وكلاء ذكاء اصطناعي. وعلى صعيد التوسع الجغرافي، واصلت الشركة توسيع خدماتها في مجالي توصيل الطعام والبقالة، حيث نجحت بإطلاق خدماتها في أسواقٍ جديدة مثل العين والرياض.

إي آند إنتربرايز

وقَّعت شركة "إي آند إنتربرايز" اتفاقية شراكة تمتدُّ لثلاث سنوات مع منصة "Emeritus"؛ لتطوير برنامج تدريبي في مجال الذكاء الاصطناعي، يستهدف تمكين المديرين التنفيذيين في مجال الذكاء الاصطناعي وكبار المسؤولين في الإدارات التنفيذية والمتوسطة في المهارات القيادية والاستراتيجية والعملية؛ وذلك لتعزيز التحوُّل الرقمي ضمن الشركات. ويهدف البرنامج إلى سَدِّ الفجوات المعرفية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ومعالجة التعقيدات التي قد تنجم عن دمجه في بيئات العمل، فضلًا عن تزويد المشاركين بالقدرة على مواكبة المشهد المتغير بسرعة في هذا المجال، وذلك من خلال تطبيقات عملية، ودراسات حالة من الواقع.

وأعلنت "إي آند إنتربرايز" أيضًا عن توقيع شراكة استراتيجية مع "إكسييد الصناعية" التابعة لشركة "الوطنية القابضة"؛ بهدف تنفيذ برنامج يمتدُّ لعدة سنوات لتسريع وتيرة التحول الرقمي في مصانع "إكسييد الصناعية" المنتشرة في دولة الإمارات، وذلك من خلال وضع خارطة طريق شاملة للثورة الصناعية الرابعة. وتشمل الشراكة إجراء تقييمات لمستوى النضج الرقمي في خمسة مصانع تابعة لمجموعة "إكسييد"، وتطوير خارطة طريق مخصَّصة للتصنيع الذكي، إضافةً إلى تنفيذ حلول رقمية ذكية تشمل إنترنت الأشياء الصناعي والتوأم الرقمي والصيانة التنبؤية والأَتْمَتَة، كما تتضمن استخدامَ الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل التنبؤ بالطلب والتركيز على الجودة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، إلى جانب دمج منصات مدفوعة بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لتقليل الأثر الكربوني.

كما شهد النصف الأول من عام 2025 توقيعَ شراكة استراتيجية جديدة بين "إي آند إنتربرايز" وشركة "لايف بوت"، المزوِّد الرائد لحلول الرعاية عن بُعد؛ وذلك لتقديم خدمات رعاية صحية افتراضية بمستوى متقدِّم للقطاعات الحيوية وبيئات العمل الصعبة في دولة الإمارات. وتهدف هذه الشراكة إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وجودتها؛ حيث تُسهم في توفير إمكانيات متطورة للرعاية الصحية عن بُعد في المناطق النائية بشكل كافٍ داخل الإمارات وخارجها.

كما وَقَّعَت "إي آند إنتربرايز" شراكة استراتيجية مع المنصة العالمية للاتصالات السحابية "إنفوبيب"؛ وذلك بهدف إطلاق مركز تفاعل العملاء الجديد. ويجمع هذا المركز بين الحلول المتقدمة للتفاعل مع العملاء من "إنفوبيب" وخدمات منصة "engageX"؛ ليدعم تجربة العملاء لدى "إي آند إنتربرايز"، مستفيدًا من نقاط القوة لكلا الطرفين. وستعزِّز "إنفوبيب" مركز التفاعل هذا بإمكاناتها الرائدة، بما في ذلك حلول التفاعل مع العملاء ومنصة بناء روبوتات الدردشة ومنصة بيانات العملاء.

وصُنِّفت "إي آند إنتربرايز" بصفتها شركة "رائدة" ضمن تقرير IDC MarketScape لتقييم مزودي خدمات الاستضافة المشتركة في دول الخليج لعام 2025، وهو إنجازٌ يؤكِّد ريادتها السوقية في تقديم بنية تحتية آمنة وقابلة للتوسع ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية لتشغيل المهام الحساسة. ويُبرز هذا التصنيف قدرةَ الشركة على دعم مجموعة واسعة من متطلبات الشركات، بدءًا من الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء إلى التطبيقات السحابية وكثيفة البيانات، خصوصًا في القطاعات التي تخضع لمعايير تنظيمية صارمة. كما تم تصنيف "إي آند إنتربرايز" ضمن فئة "أبرز اللاعبين" في تقرير IDC MarketScape لتقييم مزودي منصات الاتصالات كخدمة على مستوى العالم للعام 2025، والذي يقيّم سوق منصات الاتصالات كخدمة وفقاً للنموذج التي تحدده IDC MarketScape.

وفي خطوة بارزة لتعزيز الذكاء الاصطناعي المؤسسي في المنطقة، وقّعت "إي آند إنتربرايز" شراكة استراتيجية مع "Katonic AI" لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي ودفع عجلة التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتجمع هذه الشراكة بين خبرات "Katonic AI" في مجال الذكاء الاصطناعي وريادة "إي آند إنتربرايز" السوقية، وتهدف لتقديم منتجات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وحلول رقمية من الجيل المقبل، بالإضافة إلى ابتكارات مصمّمة لتلبية احتياجات الأعمال الفريدة في المنطقة، مع الاستفادة من قدرات منصة "engageX".

وخلال معرض ليب 2025، أعلنت "إي آند إنتربرايز" وشركة "Genesys" عن شراكة استراتيجية لتأسيس إطار تعاوني يهدف إلى إحداث تحول في تجربة المتعاملين. وستتيح هذه الشراكة، التي ستستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، توفير تفاعلات سلسة وشخصية تسهم في رفع مستوى رضا العملاء وتعزيز ولائهم وتحسين الكفاءة التشغيلية.

كما أبرمت "إي آند إنتربرايز" شراكة مع "راين تكنولوجي" لتحسين كفاءة غرف العمليات في المستشفيات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتشمل هذه الشراكة إطلاق حل "Orva"، أول مساعد صوتي مدعوم بالذكاء الاصطناعي في العالم مخصص لغرف العمليات، وذلك بهدف تبسيط سير العمل وتعزيز التنسيق بين فرق الرعاية وتحسين التوثيق والامتثال في الوقت الفعلي. ومن خلال الجمع بين قدرات "إي آند إنتربرايز" في تكامل الأنظمة الصحية في المنطقة، وحلول شركة "راين" المتقدمة القائمة على الذكاء الاصطناعي، تسعى هذه الشراكة إلى معالجة التحديات الحرجة في غرف العمليات الجراحية، بما ينعكس إيجاباً على نتائج المرضى ويقلل من الأعباء الإدارية، فضلاً عن مساهمته في تحقيق عوائد قابلة للقياس لمزودي خدمات الرعاية الصحية في المنطقة.

وأطلقت "هايفن" و"Vodacom Business" منصة "سيف" بهدف إحداث تحول في قطاع الخدمات المصرفية في جنوب أفريقيا. وتهدف المنصة إلى رقمنة وتقليل مخاطر الإقراض في مجال تمويل التجارة، من خلال الاستفادة من منصة "هايفن" المعززة بتقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، والتي ساهمت بالفعل في منع عمليات احتيال تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار أمريكي لدى البنوك الأعضاء في دولة الإمارات. وتجمع هذه الشراكة بين قدرات "هايفن" المالية المتقدمة والبنية التحتية الرقمية لشركة "Vodacom"، ما يعزز من إدارة المخاطر ويزيد الثقة في عمليات الإقراض، ويوسّع نطاق الوصول إلى السيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمقترضين من الشركات، بما يدعم الشمول المالي والنمو الاقتصادي في جنوب أفريقيا.

تم تصنيف منصة "بيهايف" ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لـ "أفضل 50 شركة تكنولوجيا مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2025". وتوفّر المنصة حلول تمويل رقمية مبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية والمستثمرين في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان. وساهمت "بيهايف" حتى العام 2024 في تمويل شركات صغيرة ومتوسطة بأكثر من 817 مليون دولار أمريكي في دول مجلس التعاون الخليجي، محققة نمواً سنوياً بنسبة 42%. ومع أكثر من 35,000 شركة ومستثمر مسجّل، تواصل المنصة تعزيز إمكانية الوصول إلى التمويل في المنطقة. كما تم تكريم "بيهايف" ضمن قائمة "العلامات التجارية المؤثرة للعام 2025" من قبل "Fast Company" الشرق الأوسط، وذلك نظراً لدورها في تعزيز الشفافية والثقة في مجال التمويل.

وفي إطار التزامها بأعلى معايير الأمان والامتثال، حصلت منصة "OneCloud" السحابية التابعة لشركة "إي آند إنتربرايز" على شهادتي ISO/IEC 27017 وISO/IEC 27001:2022، ما يؤكد مطابقتها للمعايير العالمية المعترف بها في أمن السحابة وإدارة المعلومات، ويضمن حماية قوية لبيانات العملاء وأصولهم الرقمية.

كما وسّعت "إي آند إنتربرايز" شراكتها الاستراتيجية مع مايكروسوفت لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، بما يشمل دولة الإمارات والسعودية ومصر وتركيا وقطر. وتركّز الشراكة على تقديم حلول ذكاء اصطناعي وتحليلات بيانات قابلة للتوسع ومصمّمة خصيصاً لكل قطاع، مستندة إلى منصة "Azure" من مايكروسوفت، بما في ذلك "Azure OpenAI" و"Azure Machine Learning" و"Synapse Analytics"، إلى جانب قدرات "إي آند إنتربرايز" في الحوسبة السحابية الهجينة والخدمات الاستشارية. وتهدف الشركتان إلى تمكين القطاعات الحكومية والتعليمية والمصرفية والتجزئة والاتصالات من أدوات تعزز الكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء والابتكار، في إطار التزام مشترك تجاه الذكاء الاصطناعي المسؤول، وبما يضمن الخصوصية والأمن والمعايير الأخلاقية في جميع عمليات النشر.

ووقّعت "إي آند إنتربرايز" شراكة استراتيجية مع مكتب أبوظبي للاستثمار بهدف تسريع التحول الصناعي في الإمارة، وذلك من خلال تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والممارسات التصنيعية المستدامة. وأُعلن عن هذه الشراكة خلال منتدى "اصنع في الإمارات 2025"، حيث ستوفّر للقطاع الصناعي في أبوظبي حلولاً تجريبية وتقييمات الاستعداد الرقمي وبرامج تدريب مخصصة، إضافةً إلى منصة لتقارير الاستدامة. كما تشمل الشراكة ورش عمل بقيادة مجموعة من خبراء القطاع، ومنشورات مشتركة لتعزيز الحوار حول السياسات، وبناء منظومة صناعية مرنة قائمة على الابتكار ومتوافقة مع الأهداف طويلة المدى لاستراتيجية أبوظبي الصناعية.

وقّعت "Help AG"، ذراع الأمن السيبراني لشركة "إي آند إنتربرايز"، شراكة مع مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية لتعزيز الأمن السيبراني لإحدى أهم الجهات العاملة في قطاع الطيران بالمنطقة. وتهدف الشراكة إلى حماية العمليات بشكل استباقي وتعزيز المرونة الرقمية، من خلال تطبيق حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل التهديدات والأتمتة والتعلم الآلي. وتُعد منظومة مركز العمليات الأمنية السحابية (Cloud SOC) المدعومة بالذكاء الاصطناعي من "Help AG" محور هذا التعاون، حيث توفر قدرات متقدمة في اكتشاف التهديدات وتحليلها والاستجابة لها. وتؤكد هذه الخطوة التزام دبي بالتحول الرقمي الآمن، كما تبرز ريادة "Help AG" في حماية البنية التحتية الوطنية الحيوية.

وفي إطار جهودها لتعزيز الأمن السيبراني في القطاع الصحي، حصلت "Help AG" على جائزة "الشريك الاستراتيجي" من دائرة الصحة – أبوظبي، وذلك خلال تمرين الجاهزية السيبرانية للرعاية الصحية للعام 2025. وتسلّط الجائزة الضوء على الدور الريادي لـ "Help AG" في تقديم حلول أمن سيبراني متقدمة تدعم التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية، وتحمي الأنظمة الحيوية من التهديدات المتطورة، بما يعكس التزام الشركة المتواصل بحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية وتعزيز المرونة في أحد أكثر القطاعات أهمية في المنطقة.

كما تم تكريم "Help AG السعودية" بلقب "شريك العام في حلول الوصول الآمن والخدمات الطرفية" من قبل شركة Palo Alto Networks. ويأتي التكريم تأكيداً على ريادة الشركة في تقديم هذه الحلول بشكل آمن وقابل للتوسع ومتوافق مع متطلبات المستقبل في المملكة، ويعكس أيضاً الدور المحوري لـ "Help AG" في تعزيز البنية التحتية الرقمية في المملكة وتمكين الشركات ودفع عجلة الابتكار، إلى جانب وضع معايير جديدة للتميز في مجال الأمن السيبراني. كما يُبرز هذا الإنجاز قوة الخبرة المحلية للشركة وشراكتها العميقة مع Palo Alto Networks لدعم التحول الرقمي الآمن عبر مختلف القطاعات.

وأطلقت شركة بيسبين جلوبال منصتها الشاملة "Holistic Landing Zone" عبر سوق شركة أمازون ويب سيرفيسز، لتقديم بنية سحابية آمنة وقابلة للتوسع وجاهزة للإنتاج، مستندة إلى مبادئ بنية منصة "AWS Landing Zone". وتهدف هذه المنصة إلى تسريع تبني الحوسبة السحابية من قبل المؤسسات، وذلك عبر تمكينها من نشر بيئة أمازون ويب سيرفيسز متعددة الحسابات تتضمن أفضل ممارسات الأمان والحَوكمة والامتثال منذ اليوم الأول. كما أصبحت خدمة "PLS Ultra" متاحة أيضاً عبر سوق AWS، حيث تقدّم خدمات إدارة سحابية شاملة تضم دعماً للعملاء على مدار الساعة، ومديري حسابات فنيين لتقديم المشورة الفنية والتشغيلية، ومراجعات مستمرة لتصميم البنية لضمان الالتزام بأفضل الممارسات.

إي آند إنترناشونال

في واحدة من أبرز خطوات التوسُّع الدولية خلال النصف الأول من عام 2025، استحوذت مجموعة "إي آند PPF تيليكوم" على 100% من أسهم شركة "صربيا برودباند"، إحدى أكبر شركات الاتصالات والإعلام في أوروبا الوسطى والشرقية. ويأتي هذا الاستحواذ تجسيدًا لسعي الطرفين نحو التوسُّع في الأسواق الأوروبية الرئيسية، من خلال توظيف الخبرات الإقليمية والاستثمار المشترك في البنية التحتية الرقمية والاتصال، مستفيداً من المكانة القوية التي تتمتع بها "صربيا برودباند" في خدمات الإنترنت الثابت والتلفزيون المدفوع، والتي تضمُّ أكثر من 700 ألف مشترك، الأمر الذي يعزِّز مكانةَ الشركة الجديدة بصفتها مشاركًا رائدًا في السوق الصربية.

وشهدت شبكة Yettel خلال العام 2024 استمراراً في تحقيق الزخم على صعيد الابتكار المرتكز على العملاء. ففي بلغاريا، تم تصنيف تطبيق Yettel للهاتف المحمول كأفضل تطبيق اتصالات في البلاد، حيث تجاوز عدد تحميلاته 1.5 مليون تحميل وحصل على تقييم 4.5 نجوم، ما يعكس رضا العملاء عن تجربة رقمية سلسة ومتكاملة بالكامل. وفي المجر، حصلت Yettel على جائزة "أوكلا الذهبية" كأسرع شبكة هاتف محمول، في تأكيدٍ على التزامها بالتحول الرقمي من خلال توفير سرعات تحميل أعلى واتصال موثوق ومكالمات فيديو سلسة للأفراد والشركات على حد سواء. أما في صربيا، فقد أطلقت Yettel برنامج "Yettel Everything"، وهو مبادرة رائدة طُورت بالتعاون مع Yettel Bank، وتهدف إلى دمج الخدمات المصرفية وخدمات الاتصالات في تجربة موحدة. ويشمل العرض استرداداً نقدياً شهرياً وخصومات على التسوق الإلكتروني وبطاقة موحدة، بالإضافة إلى باقة "Everything for the Road" التي تتضمن بيانات تجوال وتأمين سفر ومزايا حصرية من Air Serbia لكبار العملاء، ما يرسخ معياراً جديداً لباقات الخدمات الرقمية المجمّعة في المنطقة.

من جانبها، شاركت O2 سلوفاكيا في أكبر مزاد للطيف الترددي في تاريخ البلاد، حيث حصلت على 13 نطاقاً عبر خمس مجموعات تردد، بما في ذلك نطاق 1500 ميغاهرتز الجديد، مع تراخيص تمتد حتى العام 2048.

وفي المملكة العربية السعودية، حازت شركة "موبايلي" على تصنيف "العلامة التجارية الأسرع نموًّا في قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط"؛ حيث ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة تفوق 140% خلال السنوات الخمسة الماضية (وبنسبة 26% على أساس سنوي) لتصل إلى 2.7 مليار دولار أمريكي. وقد تعزَّز هذا الإنجاز بحصول "موبايلي" على "جائزة التميز الذهبية في تجربة العملاء الشاملة". وبفضل توافُقها مع أجندة التحوُّل الوطني في المملكة، وتوسُّعها في قطاع الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا (عبر تقديم خدمات مثل "موبايلي باي"، و"موبايلي جيمر"، و"موبايلي TV")، أصبحت "موبايلي" أكثر من مجرد مزوِّد اتصالات؛ إذ صارت جزءًا أساسيًّا من الحياة الرقمية لعملائها.

أما في المغرب، فقد وقَّعَت "اتصالات المغرب" و"إنوي" (وانا كوربورات) شراكة موسَّعة لتسريع نشر شبكة الألياف الضوئية وشبكات الجيل الخامس. وتتضمن الاتفاقية تأسيسَ مشروعين مشتركين؛ الأول شركة "فايبركو"، التي تهدف إلى توصيل خدمة الألياف الضوئية إلى مليون منزل خلال عامين، وإلى 3 ملايين منزل خلال خمس سنوات، والآخر هو شركة "تاوركو"، التي تخطِّط لبناء 2,000 برج جديد خلال ثلاث سنوات، و6,000 برج خلال عشر سنوات. وتبلغ قيمة المرحلة الأولى من المشروع 4.4 مليار درهم على مدى ثلاث سنوات.

وفي إطار التزامها بالشمول المالي والابتكار الرقمي، أطلقتْ "إي آند مصر" أول خدمة تحويل أموال دولية فورية عبر المحفظة الرقمية "إي آند كاش"، لتكون أول شركة ضمن مجموعة "إي آند" توفِّر تحويلات رقمية كاملة. وتمَّ تطوير هذه الخدمة بالتعاون مع بنك القاهرة، وتُتيح للعملاء في مصر استقبالَ الأموال من الإمارات والسعودية بشكل فوري وآمن، دون الحاجة إلى وسطاء أو زيارة الفروع.

أطلقت مصر رسمياً خدمات الجيل الخامس على مستوى الجمهورية، حيث قامت "إي آند مصر" بتفعيل شبكتها للجيل الخامس في اليوم ذاته، في خطوة تمثل محطة تحول رئيسية نحو نمو رقمي واسع في قطاعات حيوية مثل التعليم والرعاية الصحية، وذلك من خلال توفير سرعات أعلى ونطاق وصول أوسع وآفاق رقمية جديدة. وفي إطار توسيع محفظة خدماتها، أطلقت "إي آند مصر" أيضاً خدمة الاتصال عبر Wi-Fi بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ما يتيح للعملاء إجراء مكالمات صوتية عالية الجودة عبر شبكات Wi-Fi بتكلفة المكالمات العادية.

وتواصل مجموعة PTCL تعزيز ريادتها للنظام الرقمي في باكستان، حيث حافظت خدمة PTCL Flash Fiber على موقعها كأكبر مزوّد لخدمة الألياف البصرية إلى المنازل في البلاد، مع وصول عدد المشتركين إلى 730,000 مشترك حتى مايو 2025. ويُعد التركيب الناجح لكابل "Africa-1" البحري الممتد على مسافة 10,000 كيلومتر إنجازاً كبيراً في مسيرة التحول الرقمي في باكستان، حيث يعزز الاتصال مع مراكز البيانات العالمية، ويعزز أيضاً مكانة PTCL كمشغّل لخمسة كابلات بحرية، مما يرسّخ دورها كمحور الاتصال الرقمي الوطني.

كما حازت مجموعة PTCL على إشادة واسعة في حفل جوائز باكستان الرقمية 2025، وذلك بحصولها على ست جوائز من بينها "أفضل حملة رقمية للعام" و"أفضل حملة رقمية بميزانية صغيرة". ولتعزيز مكانتها القيادية في السوق، فازت PTCL بثلاث جوائز في حفل جوائز "إيفي باكستان"، وهي "أفضل شركة اتصالات" و"أفضل أداء على وسائل التواصل الاجتماعي" و"أفضل سمعة مؤسسية".

كما أعلنت شركة موبايلي عن استثمارات تتجاوز 3.4 مليار ريال سعودي في مشاريع البنية التحتية الرقمية، بما يشمل مراكز بيانات وكابلات بحرية. وتبرز هذه الاستثمارات الدور الاستراتيجي للشركة في دفع عجلة التحول الرقمي في المملكة، كما تسهم في دعم أهداف الاستدامة الوطنية من خلال بناء بنية تحتية أكثر موثوقية وكفاءة واستعداداً للمستقبل. وتم تكريم موبايلي من قبل "براند فاينانس" كأسرع علامة تجارية نمواً بقطاع الاتصالات في الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس الماضية، تأكيداً على التزامها المستمر بالتميز في الخدمة وتقديم تجارب عالية الجودة تلبي تطلعات العملاء المتغيرة.

وفي إطار توسيع مبادراتها التي تركز على العملاء، وقّعت موبايلي اتفاقية مع شركة طيران "فلاي ناس" تتيح تحويل نقاط الولاء من برنامج "نقاطي" إلى برنامج "ناسمايلز"، ما يوفّر للعملاء مزايا سفر عديدة. كما وقّعت الشركة اتفاقية تعاون مع وزارة الحج والعمرة بهدف تعزيز التجربة الرقمية للحجاج والزوار، من خلال تحسين الخدمات التقنية ودعم أهداف الوزارة في التحول الرقمي الشامل.

إي آند كابيتال

تواصل "إي آند كابيتال" التزامَها بالاستثمار في الشركات الطموحة، التي تُعيد تشكيلَ قطاعات الأعمال وترسم ملامح المستقبل، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، وبما يتماشى مع الاستراتيجية العامة للمجموعة، ويغطِّي محفظتها الاستثمارية للقطاعات الرئيسية، بما في ذلك الاتصالات والخدمات الرقمية.

