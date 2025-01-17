إطلاق مشاريع تضم 335 وحدة سكنية هذا العام في مدينة دبي العالمية وجزر دبي وقرية جميرا الدائرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة إنجازاتها المستمرة، أعلنت "فالوريس للتطوير العقاري"، الشركة الرائدة في قطاع العقارات بالإمارات، عن نجاح مشروعها الرائد "فالوريس ريزيدنسز" بمنطقة الفرجان في بيع كافة الوحدات السكنية تقريباً. ويعد هذا الإنجاز علامة فارقة في مسيرة الشركة، ويعكس التزامها بإعادة تعريف أسلوب الحياة الحضرية من خلال تقديم مشاريع تجمع بين الاستدامة والرفاهية.

ويمثل هذا الإنجاز الكبير نقطة انطلاق للشركة في خططها الهادفة لتنفيذ مجموعة واسعة من المشاريع الجديدة بقيمة 600 مليون درهم، والتي سيتم إطلاقها خلال عام 2025 في أبرز مناطق دبي، بما في ذلك المرحلة الثانية من مدينة دبي العالمية وجزر دبي وقرية جميرا الدائرية.

وقد حقق المشروع المشيّد في منطقة الفرجان باستثمارات تقدر ب 150 مليون درهم نجاحاً مبهراً حتى الآن، اذ شارف على إتمام بيع جميع وحداته السكنية، ويتألف المشروع من مبنى مكون من ثمانية طوابق يضم 87 وحدة سكنية فاخرة. وقد صُمم المشروع بعناية فائقة ليجسد نموذجًا مثالياً للتناغم بين تقنيات المنازل الذكية والمرافق الفاخرة، مع مساحات خضراء توفر بيئة معيشية استثنائية.

وتتراوح مساحات الوحدات بين 692 قدمًا مربعًا و2,237 قدمًا مربعًا، بأسعار تبدأ من 900 ألف درهم وتصل إلى 2.4 مليون درهم. كما يتميز المشروع بالعوائد الاستثمارية العالية، مما يعزز جاذبيته للمستثمرين ويجعله وجهة جذابة للمشترين الباحثين عن عقارات عالية القيمة بمواقع استراتيجية.

وقد تم تصميم مشروع "فالوريس ريزيدنسز" ليواكب التطورات المستقبلية بمرونة وابتكار، حيث يضم تقنيات المنازل الذكية المتطورة، إلى جانب مجموعة من المرافق الترفيهية العصرية. ويشمل المشروع مضماراً مخصصاً للركض على سطح المبنى، ومنطقة خاصة لممارسة رياضة اليوغا، بالإضافة إلى حدائق منسّقة بعناية فائقة ما يجعل منه وجهة سكنية فريدة تجمع بين الابتكار وأسلوب الحياة المستدامة.

في هذا الإطار، أكد السيد أسعد خان، المدير العام لشركة فالوريس للتطوير العقاري، على أهمية الجمع بين مفاهيم الاستدامة والحياة العصرية قائلاً: "نسعى دائماً إلى تحقيق التوازن بين جودة الحياة العصرية والانتماء إلى الطبيعة، مع تقديم حلول مبتكرة تلبي تطلعات عملائنا. النجاح الكبير الذي حققه مشروع "فالوريس ريزيدنسز" يعكس الطلب المتزايد على المشاريع التي تجمع بين الجودة والقيمة المضافة، ويؤكد مكانتنا في تقديم منتجات عقارية متميزة. نطمح إلى الاستمرار في تطوير مشاريع جديدة تركز على فئة السوق المتوسطة، مع اختيار مواقع استراتيجية تساهم في تعزيز التجربة السكنية الفاخرة."

و فيما يتعلق بخطط الشركة المستقبلية وتطلعاتها، قالت السيدة آن ساجيف، المديرة العامة لشركة فالوريس للتطوير العقاري: " جميع مشاريعنا المستقبلية ستكون انعكاساً حقيقياً لقيمنا الراسخة، التي ترتكز على الجودة، الاستدامة، والالتزام، والسعي نحو تحقيق الأهداف الهادفة. نحن لا نسعى فقط إلى تطوير العقارات، بل أيضاً لصناعة أنماط حياة استثنائية تتميز بكل تفاصيلها بالأناقة، وتنبض جميع جوانبها بالراحة، وتستند بشكل كامل إلى مبادئ الثقة الراسخة.

وكشفت الشركة خلال احتفالها بنجاح مشروع "فالوريس ريزيدنسز" عن بعض مشاريعها المستقبلية التي تتضمن 335 وحدة سكنية، والتي من المتوقع لها أن تنطلق خلال الربع الأول من عام 2025. ومن أبرز هذه المشاريع الجديدة لشركة "فالوريس" مشروع سكني مجتمعي في شارع المرحلة الثانية من مدينة دبي العالمية.

وتتميز الوحدات السكنية المجتمعية الجديدة بموقعها الاستراتيجي، حيث تقع على خط مترو دبي الأزرق، فضلاً عن احتوائها على أرقى وسائل الراحة والرفاهية المثالية لسكن العائلات، مما يجعلها من أهم الخيارات المفضلة للمستثمرين والمشترين على حد سواء، وذلك بفضل عوائدها الاستثمارية المرتفعة وإمكاناتها الواعدة لتحقيق عائد استثماري مميز.

من جانبه، قال السيد شعيب أحمد خان، الشريك المؤسس لشركة فالوريس للتطوير العقاري: "نضع عملاءنا في مقدمة أولوياتنا من خلال ضمان تقديم جودة استثنائية بأسعار تنافسية، مع اختيار مواقع استراتيجية متميزة. وأكد خان على التزام الشركة بتقديم تصاميم تجمع بين الجاذبية الجمالية والوظيفية العملية، موضحاً أن التميز المعماري والالتزام بتسليم المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة يمثلان الركيزة الأساسية لنجاح الشركة.

وتواصل شركة فالوريس للتطوير العقاري العمل على تحقيق رؤيتها للنمو المستدام في السوق العقاري الإماراتي، بالاستفادة من خبرة فريقها التي تمتد لأكثر من 100 عام. ومن خلال خططها الاستثمارية التي تبلغ قيمتها 600 مليون درهم خلال العام المقبل، فإنّ الشركة على أتم الاستعداد لتحقيق النمو المستدام، وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من المجمعات السكنية الفخمة في مواقع استراتيجية مثل مدينة دبي العالمية، وجزر دبي، وقرية جميرا الدائرية.

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