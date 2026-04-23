خيارات سكنية متنوّعة من الشقق من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف على مقربة من العديد من المرافق الخدمية الراقية، بما في ذلك رافلز وورلد أكاديمي الشارقة، ومدار مول

إطلاقٌ يتزامن مع الطلب المتنامي على السوق العقارية في الشارقة، حيث سجلت الإمارة نمواً سنوياً بواقع 40.7% في قيمة التداولات العقارية خلال الربع الأول من عام 2026

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: كشفت أرادَ مؤخراً عن إطلاق "جنى"، مجمّع سكني جديد في مجتمع الجادة المتكامل والبالغة قيمة مبيعاته 35 مليار درهم إماراتي في الشارقة. ويقع المجمّع في ويست بوليفارد بالقرب من مدخل الجادة الرئيسي، حيث تم حالياً عرض أول 100 شقة للبيع ضمن مرحلة "جنى 1"، ومن المتوقع الانتهاء من بناء جميع الوحدات البالغ عددها 631 بحلول نهاية الربع الأول من عام 2029.

ويتميز مجمّع "جنى" بتصميمه المعماري الحديث الذي يجمع بين الأناقة والطابع العصري، فيما تتنوع خياراته السكنية بين الشقق من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف، والتي تم تجهيزها بأنظمة المنازل الذكية والأجهزة المنزلية عالية الجودة لتعزيز راحة ورفاهية العائلات.

ويستفيد المجمّع الحديث من مجموعة واسعة من المرافق الخدمية القريبة، بما في ذلك رافلز وورلد أكاديمي الشارقة، والمقرر افتتاحها في سبتمبر القادم؛ والمجمّع الرياضي في الجادة، والمتوقع إنجازه بحلول نهاية عام 2026؛ إضافة إلى مدار مول، الوجهة الترفيهية العائلية الجديدة المرتقبة مع نهاية عام 2028. كما ويعزز موقعه الاستراتيجي في ويست بوليفارد من تجربة السكان مع مجموعة واسعة من المتاجر والمطاعم والمقاهي الراقية، فضلاً عن نوادي اللياقة والمسابح الحصرية للعائلات داخل المباني السكنية.

وتعليقاً على الإطلاق الجديد، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ: "يعكس إطلاق مجمّع جنى الزخم المتواصل الذي يشهده سوق العقارات في إمارة الشارقة، والذي يتمتع باستقراره وثباته ونموه القوي، مدعوماً بالمجتمعات المتكاملة التي يطرحها المطورون الرئيسيون مثل أرادَ". وأضاف: "تم تصميم منازل جنى لتلبي تطلعات الباحثين عن نمط حياة متوازن أكثر صحة وسعادة، وذلك بفضل المرافق ذات المستوى العالمي ضمن أحد أبرز المجتمعات الحضرية المتكاملة في المنطقة".

ويأتي إطلاق مجمّع "جنى" في ظل الطلب المتزايد على العقارات في مجتمع الجادة وعلى مستوى إمارة الشارقة عموماً، فقد أظهرت البيانات الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أن قيمة التداولات العقارية بلغت 18.5 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بتداولاتٍ بواقع 13.2 مليار درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من عام 2025، حيث سجلت الإمارة نموًا سنويًا بنسبة 40.7%.

جديرٌ بالذكر أن مجتمع الجادة هو أحد أكبر المشاريع الحضرية في الشارقة وعلى مساحة 24 مليون قدم مربع. وتضم هذه الوجهة العصرية في مجملها أكثر من 25 ألف وحدة سكنية بخيارات متنوعة، إلى جانب مرافق خدمية تشمل قطاعات التجزئة، والرياضة، والصحة، والضيافة، والمكاتب، والتعليم. ويبلغ عدد سكان الجادة حالياً أكثر من 20 ألف نسمة، ضمن مخطط رئيسي أخضر مستدام على مقربةٍ من شارع الشيخ محمد بن زايد وطريق الذيد ومطار الشارقة الدولي.

نبذة عن أرادَ

انطلقت أرادَ في عام 2017 من مقرّها الرئيسي في الإمارات العربية المتّحدة، وهي تهدف إلى تشييد مساحاتٍ حضرية حيث يتواصل الناس ويحظون بحياةٍ أكثر صحة وسعادة.

وتغطي عمليات الشركة عدة مجالات تشمل التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، وقطاعات التعليم والصحة واللياقة والعافية والضيافة.

وقد أطلق المطوّر العقاري المبتكر حتى الآن أحد عشر مشروعاً متكاملاً في دولة الإمارات، كما وسعت الشركة نشاطها على المستوى الدولي في الأسواق البريطانية والأسترالية.

وتدير أرادَ كذلك مجموعة من العلامات التجارية والتجارب التكميلية التي تشمل نوادي اللياقة الكبرى، وعدداً من أصول تجارة التجزئة وخدمات الطعام والشراب، والمبادرات الاجتماعية، ووجهات الزوّار.

للمزيد من المعلومات عن أرادَ، يُرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني: www.arada.com