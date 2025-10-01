خالد بن حسن القحطاني: المشروع يلبي تطلعات المواطنين ويفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين في إطار رؤية ركاز في وضع معايير جديدة للتطوير العمراني

الرياض: أعلنت شركة ركاز العقارية، الرائدة في مجال التطوير العقاري في المملكة، عن إطلاق مشروعها الجديد "الخزامى هيلز" الذي يمثل إحدى أبرز الوجهات السكنية والاستثمارية في منطقة عسير، حيث يمتد المشروع على مساحة تتجاوز 600 ألف متر مربع، بما يؤكد التزام الشركة بدعم التنمية الاقتصادية، والمساهمة في بناء مستقبل عمراني مزدهر للمملكة.

يأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الشركة الطموحة التي تستهدف التوسع في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز مكانتها كواحدة من أهم الشركات العقارية في السوق السعودي، ويعكس التزامها بتبني مشروعات رائدة تدعم مسيرة التطوير العمراني والاقتصادي في المنطقة.

يتميز مشروع الخزامى هيلز بموقعه الاستراتيجي بين مدينتي أبها وخميس مشيط، وبالقرب من مطار أبها الدولي، مما يمنحه ميزة تنافسية عالية تجعل منه نقطة جذب للمستثمرين والسكان على حد سواء. ويهدف إلى تقديم تجربة سكنية وتجارية استثنائية، إلى جانب تحسين جودة الحياة من خلال تصميمات عمرانية متطورة ومرافق خدمية متكاملة، لتلبية تطلعات العملاء، الباحثين عن السكن أو الاستثمار، حيث سيتم طرح الوحدات بمساحات وأسعار متنوعة، ومن المقرر تنفيذ المشروع خلال فترة زمنية تقدر بــ 15 شهراً.

وتعد "عسير" خياراً مثالياً لإطلاق المشروع لما تشهده من تحولًا نوعياً مدفوعاً برؤية المملكة 2030، التي جعلت منها إحدى أولويات التنمية الوطنية عبر الاستثمار في تطوير البنية التحتية وتحفيز النمو في قطاعات استراتيجية مثل السياحة والعقارات، مما أسهم في تحويل هذه المنطقة إلى بيئة استثمارية جاذبة تتميز بتنوع الفرص وتنافسية عالية.

أكد خالد بن حسن القحطاني، رئيس مجلس إدارة شركة ركاز العقارية، أن مشروع "الخزامى هيلز" يجسد رؤية الشركة في دعم التنمية العمرانية والاقتصادية في منطقة عسير، مشيراً إلى أن المشروع يضع معايير جديدة للجودة والتخطيط العمراني. وقال:"منطقة عسير اليوم تعيش نقلة نوعية غير مسبوقة بفضل رؤية المملكة 2030، التي جعلت منها وجهة استراتيجية للتنمية، ومركزاً واعداً للاستثمار."

وأضاف: "يوفر مشروع الخزامى هيلز بيئة سكنية وتجارية متكاملة، تلبي تطلعات المواطنين وتفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين، حيث يجمع بين الأصالة التي تتميز بها المنطقة، والحداثة التي تفرضها متطلبات السوق، مما يجعله نموذجاً متفرداً في المشروعات العقارية، كما يوازن بين الحفاظ على الهوية المحلية وتقديم حلول عصرية تلبي احتياجات الأجيال القادمة."

والجدير بالذكر، أن شركة ركاز تملك محفظة غنية ومتنوعة من المشروعات السكنية واللوجستية والتجارية والترفيهية، والتي تؤكد رؤى الشركة التي تواكب النهضة العمرانية المتسارعة التي تشهدها المملكة ضمن خططها الطموحة وفق المملكة رؤية 2030. وقد شغلت الشركة موقعاً فريداً ومتميزاً على مستوى المنطقة، بفضل انجاز العديد من المشروعات العمرانية والعقارية المتفردة بمواقعها الحيوية، وخدماتها الراقية التي تعزز من جودة الحياة فيها.

