الرياض، المملكة العربية السعودية: أتمَّ الصندوق العربي للطاقة، المعروف سابقاً بـ«ابيكورب»، المؤسسة المالية متعددة الأطراف والرائدة في تمويل واستثمار مشاريع قطاع الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إصدار سندات دولارية بقيمة 600 مليون دولار لأجل استحقاق مدته خمس سنوات تستحق في فبراير 2031، وبـتسعير يبلغ +75 نقطة أساس فوق معدل التمويل المضمون، مع تضييق هامش التسعير بمقدار 10 نقاط أساس خلال مرحلة بناء دفتر الطرح، وحوالي 20 نقطة أساس مقارنةً بمستويات التداول الثانوية السائدة، ما يعكس قوة الطلب وجاذبية الصفقة رغم زخم الإصدارات العالمية.

ويُعد هذا الإصدار الرابع خلال عام 2025 للصندوق، ما يعد مؤشرًا على متانة الجدارة الائتمانية ومكانة الصندوق كجهة إصدار موثوقة ومتكرّرة في أسواق رأس المال الدولية. فيما تم التسعير ضمن مستويات السوق الثانوية بالرغم من تزامنه مع أكثر من 40 صفقة إصدار عالمياً خلال الفترة نفسها.

وسجل الطرح أرقاماً بلغت ضعف ما كانت عليه عند الإصدار، ما أتاح رفع قيمة الطرح إلى 600 مليون دولار. وجاءت الطلبات من قاعدة مستثمرين متنوّعة وعالية الجودة شملت البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية والمؤسسات متعددة الأطراف والجهات الحكومية، مع مشاركة جغرافية واسعة ودعم قوي من مستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن المستثمرين الدوليين، على غرار الإصدارات السابقة.

وقال كبير المدراء الماليين في الصندوق العربي للطاقة، فيكي بهاتيا: "يعكس هذا الإصدار ثقة المستثمرين في متانة الملف الائتماني للصندوق. وقد أتاح لنا استمرار ثقتهم إعادة تسعير منحنى العائد بما يتماشى مع استراتيجيتنا التمويلية."

نبذة عن الصندوق العربي للطاقة

الصندوق العربي للطاقة (الصندوق)، مؤسسة مالية متعددة الأطراف تعمل في قطاع الطاقة تأسست عام 1974 بموجب اتفاقية بين الدول العربية العشر المصدّرة للنفط. ويسعى الصندوق العربي للطاقة من خلال رسالته إلى تمكين مستقبل آمن ومستدام لقطاع الطاقة في المنطقة، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية والاستثمار المباشر والخدمات الاستشارية المتخصصة عبر كامل سلسلة القيمة بقطاع الطاقة. ويطبق الصندوق العربي للطاقة أعلى معايير السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع عملياتها، وتشكل الطاقة الخضراء والمتجددة نحو 20% من إجمالي المحفظة التمويلية البالغة قيمتها 5.3 مليار دولار والتي تشمل شركاء مميزين من القطاعين العام والخاص في 35 دولة. وقد اعتمد الصندوق العربي للطاقة على المستوى المؤسسي ممارسات شاملة في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، والتي جرى دمجها بالكامل عبر محفظة أعماله وأثره الإقليمي والاجتماعي وقواه العاملة وسلوكياته المؤسسية. وتشمل هذه الممارسات تمويلات مرتبطة بالاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار من أصل محفظة قروض تبلغ 5.8 مليار دولار. كما يعدّ الصندوق العربي للطاقة، المؤسسة المالية الوحيدة عبر قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحمل تصنيف (Aa2) من وكالة موديز وتصنيف (AA) من وكالة فيتش وتصنيف (AA-) من "ستاندرد آند بورز.

