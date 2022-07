· يمكن للعملاء في مصر اختيار تقسيط مشترياتهم من تشكيلة واسعة من المنتجات عالية الجودة لأبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية بأسعار مميزة وخدمات توصيل سريعة وموثوقة

· هذا التعاون يرسخ مكانة «ڤاليو» كالمنصة رائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت أمازون مصر عن طرح حلول ميسّرة لتقسيط المشتريات بالتعاون مع شركة «ڤاليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة، وذلك في إطار التزام «أمازون» المتواصل بتعزيز تجربة التسوق الإلكتروني للعملاء وتوفير حلول مرنة لسداد المشتريات. وسوف تتيح هذه الاتفاقية لعملاء أمازون مصر الذين هم عملاء «ڤاليو» أيضاً، اختيار طريقة الشراء من خلال موقع «أمازون» وتقسيط مشترياتهم بدون مقدم على فترات تتراوح ما بين 6 و60 شهراً، حيث يمكنهم الاختيار من تشكيلة واسعة من المنتجات عالية الجودة لأبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية، والتي تتميز بأفضل الأسعار وخدمات توصيل سريعة وموثوقة.

وتعد طريقة الدفع الجديدة من خلال شركة «ڤاليو» في إطار استراتيجية شركة «أمازون» الذي تركز على تقديم تجربة تسوق إلكتروني تحقق رضا العملاء، وتساهم في توفير تجربة سهلة ومريحة تتيح لهم الاستمتاع بالتسوق عبر متجر Amazon.eg من خلال حلول مرنة للسداد. وسوف تتيح هذه الاتفاقية لعملاء «أمازون» تقسيط مشترياتهم من تشكيلة متنوعة من المنتجات التي تتضمن الأجهزة الإلكترونية والأثاث والأزياء والرياضة والبقالة إلى جانب مستلزمات العناية بالطفل والتجميل والأجهزة المنزلية وغيرها العديد من المنتجات الأخرى، على ألا تقل قيمة المشتريات عن 500 جنيه. ومن جانبها ستوفر «ڤاليو» للعملاء شفافية تامة وسهولة في تخطيط مدفوعات الأقساط الخاصة بهم.

وصرح بيتر جورج، المدير الإداري لشركة أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني: "بينما نواصل تنمية أعمالنا في مختلف أنحاء العالم، أتطلع لأن تساهم أمازون مصر في تنمية الإقتصاد الرقمي للبلاد بطريقة مبتكرة يتمتع من خلالها عملاؤنا بتجربة شرائية متميزة من خلال وسائل دفع مرنة وسهلة ترتكز على طرق دفع مريحة. ومع إزدهار التكنولوجيا المالية في مصر، سنواصل إبتكار خدمات دفع محلية وبسيطة وبأسعار ملائمة وموثوق فيها مثل الشراء الآن، وادفع لاحقًا من خلال «ڤاليو» لنضمن لعملائنا تجربة تسوق ممتعة على أمازون."

ومن الجدير بالذكر، سوف يساهم هذا التعاون في توفير تجربة تسوق مريحة عبر منصة Amazon.eg تتيح للعملاء لهم تحديد طريقة الشراء الآن والدفع لاحقاً باستخدام حسابات «ڤاليو» الخاصة بهم، بعد إضافة منتجاتهم إلى عربة التسوق. كما يمكنهم تحديد خطة التقسيط بالمبالغ المحددة بوضوح ولإكمال عملية الشراء، سيُطلب من العملاء إضافة رقم حساب «ڤاليو» الخاص بهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء اختيار طريقة التقسيط بناءً على الحد الائتماني الذي تحدده «ڤاليو» لكل منهم، وهو ما سيساعدهم في تحديد قيمة وعدد الأقساط وفقاً لذلك.

وفي هذا السياق، قال عمر الصاحي، المدير العام لشركة أمازون في مصر: "هذا التعاون مع شركة «ڤاليو» سوف يتيح لعملائنا خدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً (BNPL) وهي إحدى الخطوات الهامة في استراتيجية الشركة لتوفير طرق مرنة وموثوقة للسداد بما يضمن حصول عملائنا على تجربة تسوق مريحة". وأضاف الصاحي أن "هذا التعاون مع شركة «ڤاليو» يأتي في إطار مساعي أمازون المستمرة لتوفير طرق سهلة وفعالة تسهم في تخفيف الأعباء المالية عن عملائنا وتتيح لهم فرصة استثنائية لشراء منتجات المفضلة من بين مجموعة كبيرة من العلامات التجارية المحلية والعالمية من خلال حلول التقسيط المريحة والتي توفر لهم تجربة تسوق فريدة."

ومن جانبه، أعرب وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو» عن سعادته بترسيخ أطر التعاون مع واحدة من كبرى العلامات التجارية الدولية مثل «أمازون» والتي تأتي في إطار أهدافنا التي تتبلور أهم محاورها في تسهيل حصول العملاء بمختلف شرائحهم

على المنتجات والخدمات من خلال حلول تقسيط ميسرة. فسوف تتيح «ڤاليو» للعملاء سداد قيمة مشترياتهم دون المساس بمدخراتهم وسهولة إتمام مشترياتهم بما يتناسب مع ميزانيتهم، وهو ما يمكنهم من الاستفادة من حلول التقسيط في شراء احتياجاتهم دون التعرض لأية ضغوط مالية."

ومن خلال هذا التعاون ، ستقوم كلاً من «أمازون مصر» و «ڤاليو» بالتوسع في باقة المنتجات والخدمات التي يقدمها كل منهم سعياً إلى تزويد العملاء بكل ما هو جديد، بما في ذلك تجربة تسوق لا مثيل لها على مجموعة واسعة من المنتجات إلى جانب خيارات الدفع الأكثر مرونة وسهولة والتي تضمن تخفيف العبء المالي على المتسوقين.

ابدأ الآن تجربة تسوق فريدة مع أمازون، واستمتع بحلول الشراء الآن والدفع لاحقاً، اضغط هنا.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن أمازون

تقوم مبادئ أمازون على أربع ركائز رئيسية، هي التركيز على خدمة العملاء بدلاً عن المنافسة، والشغف بالابتكار، والالتزام بالتميز التنفيذي، والتخطيط طويل الأمد. وتسعى أمازون لتكون أفضل شركة عالمية من حيث التركيز على العملاء، ولترسيخ مكانتها باعتبارها أفضل جهة توظيف مع بيئة العمل الأكثر أماناً في العالم. كما تضم الشركة مجموعةً فريدةً من الخدمات والمنتجات الرائدة، بما فيها تقييمات العملاء (Customer reviews)، والتسوق بنقرة واحدة (1-Click shopping)، والتوصيات الشخصية (personalized recommendations)، وبرايم (Prime)، وتُشحن من قبل أمازون (Fulfillment by Amazon)، وخدمات الشبكات (AWS)، والنشر المباشر من كيندل أمازون (Kindle Direct Publishing)، وقارئ الكتب الإلكترونية كيندل (Kindle)، واختيار المسار الوظيفي (Career Choice)، وجهاز أمازون فاير اللوحي (Fire tablets)، وتلفاز أمازون فاير (Fire TV)، وجهاز أمازون إيكو (Amazon Echo)، وجهاز أليكسا (Alexa)، وتقنية جست ووك أوت (Just Walk Out technology)، وأستوديوهات أمازون (Amazon Studios)، وتعهد أمازون للمناخ (The Climate Pledge). لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني aboutamazon.com، ومتابعة حساب الشركة على موقع تويتر عبر AmazonNews@.

عن شركة «ڤاليو»

تم إطلاق شركة «ڤاليو» المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور عبر توظيف تكنولوجيا الخدمات المالية عام 2017، وهي شركة تابعة لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس القابضة. وتحظى الشركة بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 5000 نقطة بيع وأكثر من 330 موقع إلكتروني وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهر للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والسياحة والخدمات التعليمية والصحية وغيرها. وتنفرد «ڤاليو» بتقديم أسرع موافقات ائتمانية في مصر، وربط المستهلكين بقاعدة واسعة من محلات التجزئة ومواقع التسوق عبر الإنترنت وشبكة كبيرة من مقدمي الخدمات المختلفة.

عن المجموعة المالية هيرميس القابضة

تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة (كود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بتواجد مباشر في 13 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 38 عامًا من الإنجاز المتواصل لتتحول من بنك استثمار في منطقة الشرق الأوسط فقط إلى بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة والمبتدئة. وفي السوق المصري، تمتلك الشركة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي، والتي تغطي أنشطة متعددة تضمن التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم بالإضافة إلى خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) والتمويل العقاري والتأمين.

ومن خلال استحواذها مؤخرًا على حصة الأغلبية في aiBANK، سمح ذلك للشركة أيضًا بتقديم منتجات وخدمات مصرفية.

وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي والبنك التجاري، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | عمان | الأردن | باكستان | المملكة المتحدة | كينيا | الولايات المتحدة الأمريكية | بنجلاديش | نيجيريا | فيتنام

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

قطاع العلاقات العامة بالمجموعة المالية هيرميس القابضة | HERMES.com-PublicRelations@EFG

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس القابضة hermes.com-melgammal@efg

إبراء الذمة

قد تكون المجموعة المالية هيرميس القابضة قد أشارت في هذا البيان إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل المثال ما يتعلق بتوقعات الإدارة والاستراتيجية والأهداف وفرص النمو والمؤشرات المستقبلية للأنشطة المختلفة. وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل لا تعتبر حقائق فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلك– على سبيل المثال وليس الحصر – التذبذب في أسواق المال والتصرفات التي يقدم عليها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة والآثار الناجمة عن مركز العملة المحلية والتشريعات الحالية والمستقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينبغي على القارئ توخي الحذر بألا يفرط في الاعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحيحة في تاريخ النشر