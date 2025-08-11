دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تحقيق نجاح استثنائي في مبيعات مشروعها السكني الجديد "عزيزي أبراهام" الواقع في داون تاون جبل علي بالقرب من المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، والتي تُعد مجتمعاً ومنظومة متكاملة للأعمال في الدولة.

وقد تم بيع 80% من وحدات المشروع حتى الآن، فيما جرى بيع 60% منها خلال 24 ساعة فقط من حفل الإطلاق الذي أقيم في فندق كونراد بدبي يوم الخميس الموافق 7 أغسطس، في إنجاز يعكس الطلب الكبير على هذه الفرصة الاستثنائية للتملك الحر.

ويتميز "عزيزي أبراهام" بموقع استراتيجي على شارع الشيخ زايد، مع اتصال مباشر بمحطات المترو، ويوفّر سهولة وصول إلى وجهات رئيسية مثل ابن بطوطة مول، ودبي مارينا، ومدينة إكسبو، ومطار آل مكتوم الدولي. كما يستفيد من قربه من مقار أكثر من 100 شركة من الشركات المدرجة في قائمة "فورتشن جلوبال 500"، ما يجعله مثاليًا للعائلات والموظفين الباحثين عن تجربة حياة معاصرة على مقربة من مراكز الأعمال.

ويضم المشروع مجموعة متنوعة من الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، بتصاميم خارجية أنيقة وتشطيبات داخلية عصرية ومرافق حصرية، تشمل أحواض سباحة على السطح، وسينما حديثة، ومركز لياقة بدنية متكامل، ومناطق ألعاب للأطفال، وغرف ساونا وجاكوزي وبخار، ومرافق مخصّصة للشواء، ومسارات للجري وركوب الدراجات وسط مناظر طبيعية خلابة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي: "لقد فاق الإقبال على "عزيزي أبراهام" توقعاتنا، ما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في المجتمعات السكنية المتكاملة التي تتمتع بمواقع استراتيجية تتميّز بسهولة الوصول وتقدم تجربة معيشة استثنائية. ويُجسّد هذا المشروع التزامنا بتعزيز المشهد الحضري في دبي من خلال تطوير مشاريع مبتكرة تتميز بجودتها العالية."

ويُعد هذا الإطلاق امتدادًا لرؤية "عزيزي للتطوير العقاري" في توظيف أراضيها الاستراتيجية وتطوير مجتمعات سكنية واعدة، كما هو الحال في مشاريعها المتميزة في الفرجان، وجُزر دبي، ومدينة دبي للاستوديوهات، وداون تاون جبل علي، التي توازن بين جودة الحياة وسهولة الوصول وجاذبية الاستثمار.

ويمكن زيارة صالة عرض "عزيزي للتطوير العقاري" في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد في دبي.

حول شركة "عزيزي للتطوير العقاري"

"عزيزي للتطوير العقاري" هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 45 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في إثراء حياة سكانها مع التركيز على تعزيز التطور في الأسواق التي تعمل فيها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، بالإضافة إلى مشاريع عزيزي "ريفييرا" وعزيزي "ڤينيس" وعزيزي "ميلان"، وغيرها من المشاريع البارزة في مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ودبي لاند، والفرجان، وجُزر دبي، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.

