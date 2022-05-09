الخُبر، المملكة العربية السعودية: تعلن شركة رتال للتطوير العمراني ("رتال" أو "الشركة")، الشركة السعودية الرائدة في التطوير العقاري، عن نيتها للمضي قدماً في إجراء طرح عام أولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية ("تداول السعودية"). ومن المتوقع أن تشمل عملية الطرح بيع جزء من الأسهم الحالية بحيث تبلغ نسبة الأسهم المتاحة للتداول بعد الإدراج 30%.

وافقت هيئة السوق المالية ("CMA") في 16 مارس 2022م على طلب الشركة طرح 12,000,000 سهم عادي، تمثل 30٪ من رأس مال الشركة. وسيتم تحديد سعر بيع الأسهم لجميع المسجلين في الاكتتاب مع نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

أبرز إنجازات الشركة

إجمالي عدد المشاريع + 30 إجمالي عدد الوحدات المطورة وقيد التطوير + 7,000 إجمالي المساحة المبنية (متر مربع) المكتملة وقيد التطوير والمستقبلية + 2.6 مليون القيمة الإجمالية للمشاريع المكتملة وقيد التطوير والمستقبلية + 9.5 مليار ريال سعودي الوحدات المقرر انجازها على مدى العامين القادمين + 6000 وحدة سكنية

رتال هي شركة سعودية رائدة في التطوير العقاري، توفر مجموعة متنوعة من العقارات السكنية والتجارية والمتعددة الاستخدامات بتصاميم تثري أساليب الحياة الراقية، وتحظى الشركة بمكانة رائدة في بيع العقارات على المخطط.

لا تقتصر اعمال الشركة على التطوير السكني، بل تمتد خبراتها في تطوير مجموعة من العقارات التجارية والمشاريع متعددة الاستخدامات والأبراج السكنية والمكتبية ذات الطراز التصميمي المتفرد.

لعبت رتال منذ تأسيسها في عام 2012م دوراً مهماً في تطوير السوق العقاري السعودي ورفد القطاع العقاري بذائقة عصرية من التصاميم وتلبية لاحتياجات مستفيديها وعملائها بحيث تتوازن كل عناصر النجاح لأصحاب المصلحة في المشروع من حيث الاستثمار المربح والتصميم المتفرد والأسعار المناسبة وانتهاءً باستدامة المباني بالصيانة والتشغيل.

تميزت رتال بفكرة تطوير مشاريع البيع على الخارطة والتي أصبحت جزء مهم من توجهات الدولة في ضمان جودة المشاريع خلال مراحل التنفيذ وتهيئة الفرصة للعملاء باختيار وحداتهم وفق أذواقهم ومرئياتهم وتحقيق الشفافية العالية والتواصل الشامل منذ اليوم الأول للحجز وحتى استلام الوحدة بنجاح.

تُركز الشركة على إنشاء مشاريعها في مواقع استراتيجية تتناسب مع تطلعات المواطن السعودي لحياة أفضل، وخدمات أرقى.

تركز الشركة بصورة استراتيجية على المواقع الرئيسية التي تتمتع بخصائص ديموغرافية قوية ومواتية على المدى الطويل.

يؤدي تزايد عدد سكان المملكة وتركيبتها السكانية المتغيرة بشكل سريع -مع امتلاكها واحدةً من أكبر الشرائح السكانية الشابة في العالم - إلى خلق سوق ضخمة من الأشخاص القادرين على شراء عقارات جديدة.

تساهم رؤية 2030 والبرامج المنبثقة منها على الإنفاق الحكومي في القطاع السكني، والترفيهي، والسياحي والذي ينعكس على زيادة الطلب على العقارات.

يشهد سوق الإسكان زيادة في الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضمن إطار خطة الحكومة السعودية لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة إلى هذا القطاع.

تقوم الحكومة باستثمارات ضخمة في مشاريع الإسكان الجديدة عبر أنحاء المملكة لتلبية الطلب المتزايد والمتراكم من السابق.

نجحت الشركة في بناء منصة متكاملة الخدمات.

توفر رتال حلولاً تتخطى حدود التطوير العقاري، حيث تمتلك الشركة أربع وحدات أعمال تضمن للشركة ضبط الجودة على امتداد سلسلة التوريد؛ بدءاً من الفكرة التطويرية للمشروع، مروراً بالتصميم والبناء، وانتهاءً بالتسويق والمبيعات.

هذه الوحدات هي: "شركة نساج" (لإدارة المشاريع)، و"شركة التعمير والإنشاء المحدودة" (للمقاولات)، و"شركة تدبير" (لإدارة المرافق) و"شركة تدبير للخدمات العقارية" (لإدارة العقارات).

يتيح هذا التكامل لشركة رتال التحكم الكامل بجودة مشاريعها مع تقليل التكلفة التشغيلية.

تركز رتال بشكل رئيسي على تطوير مجتمعات سكنية تتنوع وحداتها بين الفلل والمنازل والشقق لتلبية احتياجات مجموعة متنوعة من العملاء في قطاعات السوق ذات الأسعار المعقولة والمتوسطة والفاخرة.

طورت الشركة عدداً من أبرز المجتمعات السكنية في المملكة، بما في ذلك "مشروعين نساج تاون الدمام الأول والثاني"، و"نساج تاون الخبر"، و"رتال ريزيدنسكما طورت عدد من المشاريع السكنية تحت مسمى إيوان مثل إيوان النهضة وإيوان النورس وإيوان المعالي وقدمت الشركة مشروع أيالا للفلل الفاخرة بمفهومها الجديد ومنصتها الرقمية التي تسمح للمشتري بتصميم منزله عبر خطوات رقمية تشكل منزله بالمواصفات والمتطلبات والوظائف الخاصة به؛ وتحظى هذه المشاريع بمرافق ترفيهية راقية مثل الحدائق والبحيرات والنوافير والمساحات الخارجية الأخرى. أيضاً لدى الشركة مشاريع نوعية في قطاع الضيافة مثل مشروع نوبو الذي يأتي ضمن مشروع رتال رايز للشقق الفاخرة، ومشاريع نوعية أخرى مثل مركز رتال للأعمال في الرياض بتصاميم حديثة توفر بيئة مكتبية نوعية وفاخرة وبنموذج متجدد يلبي متطلبات بيئة العمل الحديثة. وتعمل الشركة حالياً على تطوير أول مشروع مع روشن تحت مسمى إيوان سدرة حيث حظيت الشركة بهذا المشروع كأول مطور عقاري مع روشن (احدى شركات صندوق الاستثمارات العامة).

حتى 30 سبتمبر 2021م، تضمنت محفظة رتال أكثر من 30 مشروعاً مكتملاً وقيد التطوير مع أكثر من 7,000 وحدة، منها 2,957 وحدة مكتملة حتى 30 يونيو 2021 في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.

تقوم رتال أيضاً بتطوير مشاريع متعددة الاستخدامات تتضمن وحدات سكنية، ومتاجر للبيع بالتجزئة، ومنشآت فندقية؛ وتشرف الشركة على جميع جوانب تطوير مجتمعاتها العمرانية المتكاملة، بدءاً من الفكرة التطويرية، مروراً بالتصميم والبناء، وانتهاءً بالتسويق والمبيعات، وتدعم ذلك بنموذج البيع على الخارطة في مشايعها السكنية.

تتسم رتال بأداء مالي متميز:

أظهرت الشركة نمواً ثابتاً في الإيرادات، وهوامش عالية لصافي الربح، وقدرة كبيرة على توليد تدفقات نقديات قوية.

خلال الفترة بين عامي 2018 و2020 م، نمت إيرادات الشركة بنسبة 181٪ سنوياً من 209 مليون ريال في 2018م إلى 587 مليون ريال في 2020م، وقفز صافي دخلها من 3 مليون ريال إلى 99 مليون ريال في الفترات المذكورة. كما ارتفع صافي دخل الشركة خلال التسع شهور المنتهة في 30 سبتمبر 2021 الى 120 مليون ريال سعودي.

تمتلك رتال فريق إدارة عالي الكفاءة مع سجل حافل في تطوير وإدارة العقارات.

عبدالله بن عبداللطيف بن أحمد الفوزان،

رئيس مجلس إدارة شركة رتال للتطوير العمراني:

"يسرني الإعلان عن نيتنا إدراج أسهمنا في تداول السعودية من خلال طرح عام أولي. ويشكّل ذلك محطة مهمة في مسار نمو شركتنا، وخطوة رئيسية نحو ترسيخ مكانتنا الريادية في قطاع العقارات السعودي. ويأتي إدراجنا المحتمل في مرحلة استثنائية نحثّ فيها الخطى للانفتاح على العالم، وخلق فرص جديدة، والارتقاء بأسلوب حياة الأسر السعودية كجزء من رؤية 2030".

المهندس عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز البريكان،

الرئيس التنفيذي لشركة رتال للتطوير العمراني:

"حققت رتال نجاحاً في نموها السريع لتصبح اليوم واحدة من أبرز المطورين العقاريين للمجتمعات العمرانية الرئيسية التي تشكل النسيج الحضري للمملكة العربية السعودية. ولا شك أن فتح باب الاستثمار في الشركة سيحفز عملية النمو التي توالت فصولها على مدار السنوات العشر الماضية.

ونشهد بالفعل طلباً هائلاً على المشاريع عالية الجودة التي تطورها رتال في الوجهات الأكثر إقبالاً عبر أنحاء البلاد، ونتوقع استمرار هذا الطلب مدفوعاً بالتوجهات الاقتصادية القوية، والتركيبة السكانية المواتية على المدى الطويل، والتزام المملكة بتحويل المشهد العقاري وتحسين مستوى المعيشة في البلاد من خلال تطوير تشريعات وتسهيلات القطاع العقاري بالكامل. ومع استراتيجيتها القوية وخبرتها الواسعة وقوتها المالية، تتمتع رتال بوضع جيد لاغتنام هذه الفرص الفريدة مع توفير قيمة ممتازة للمساهمين".

أبرز إنجازات رتال الاستثمارية

تركز الشركة بصورة استراتيجية على المواقع الرئيسية في المملكة التي تتمتع بإمكانات اقتصادية قوية وخصائص ديموغرافية مواتية على المدى الطويل

يمثل الطرح العام الأولي المرحلة التالية في مسيرة نضج رتال، ويعزز قدرتها على الاستفادة من النمو المتوقع للقطاع نتيجة التوجهات الديموغرافية طويلة الأجل والمبادرات الحكومية واسعة النطاق بما في ذلك:

يؤدي تزايد عدد سكان المملكة وتركيبتها السكانية المتغيرة بشكل سريع -مع امتلاكها واحدةً من أكبر الشرائح السكانية الشابة في العالم - إلى خلق سوق ضخمة من الأشخاص القادرين على شراء عقارات جديدة.

تساهم خطط الحكومة السعودية لزيادة ملكية المنازل إلى 70٪ بحلول عام 2030م في تحفيز الطلب على المشاريع السكنية، ومن المتوقع أن تؤدي وفرة خيارات التمويل العقاري كذلك إلى زيادة الطلب.

وضعت الحكومة العديد من السياسات التنظيمية وخطط إسكان واسعة النطاق وغيرها من المبادرات الداعمة لنمو سوق الرهن العقاري وزيادة تملك المواطنين السعوديين للمنازل.

تتيح الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب فرصة مهمة أمام رتال للنمو بشكل أكبر. ومن المتوقع أن يصل حجم الطلب على المنازل في السعودية إلى 4 ملايين وحدة سكنية بحلول عام 2030م مع وجود فجوة في الطلب بواقع 2 مليون وحدة.

نزود العملاء والشركاء والأفراد بمنصة متكاملة الخدمات، ونوفر حلولاً تتخطى حدود التطوير العقاري

ولهذا فقد استحوذت وأسست خلال مسيرتها أربع كيانات وطنية متخصصة ضمن ملكية الشركة الأم " رتال" وهي:

"شركة نساج" (لإدارة المشاريع): حيث تقدم خدمات إدارية للمشاريع الإنشائية.

"شركة التعمير والإنشاء المحدودة" (للمقاولات): أنشطتها التجارية تشمل الإنشاءات العامة للمباني السكنية، الإنشاءات العامة للمباني الغير سكنية (يشمل المدارس، المستشفيات، الفنادق، الخ)، الإنشاءات العامة للمباني الحكومية، تمديد الاسلاك الكهربائية، تمديد اسلاك الاتصالات، وتشطيب المباني. وتنحصر أعمال الشركة حالياً في المشاريع التي تطورها رتال فقط.

"شركة تدبير" (لإدارة المرافق) : تقدم خدمات تشطيب المباني وتنظيف المباني الجديدة بعد الإنشاء.

"شركة تدبير للخدمات العقارية" (لإدارة العقارات): والتي تختص بشراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة، إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية)، إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية)، أنشطة وكلاء السماسرة (مكاتب الدلالين)، أنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة، وبيع الأصول الثابتة والمنقولة.

مطور عقاري من الجيل الجديد مع نموذج أعمال قابل للتطوير يساعد الشركة على امتلاك المرونة الكافية لتحقيق النمو التحولي

تحظى رتال بمكانة رائدة في بيع العقارات على الخارطة بالاستفادة من منصتها التشغيلية القوية، وشراكاتها الاستراتيجية، وخبراتها المحلية الفريدة.

توفر رتال مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية والتجارية والترفيهية لتلبية احتياجات مجموعة متنوعة من العملاء في قطاعات السوق ذات الأسعار المعقولة والمتوسطة والفاخرة.

يضمن نموذج البيع على الخارطة تلبية الطلب في السوق بمتطلبات رأسمالية منخفضة، الأمر الذي يتيح لرتال مرونة أكبر في دفع توزيعات الأرباح. ويمكّن ذلك الشركة أيضاً من استكمال العمليات الإنشائية على مراحل مع التركيز على التصميم عالي الجودة، والتخطيط المرن، وتقديم عروض مخصصة تلبي احتياجات السوق. وينعكس ذلك بشكل إيجابي على أساسيات أعمال الشركة من حيث تمويل المشاريع، وجداول الاستثمار، وإدارة المخزون، وعائدات المشاريع. ووصلت مبيعات رتال في عام 2020م إلى 2,010 وحدة تم بيع 65٪ منها على الخارطة. وشكلت المبيعات على الخارطة 91٪ من إيرادات الشركة للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2021م.

سجل حافل في تطوير مجتمعات عالية الجودة في المملكة العربية السعودية

كشركة رائدة في مجال البيع على الخارطة، تتمتع رتال بسجل حافل في توفير أعلى درجات الجودة والتميز عبر جميع مراحل تطوير المجتمعات العمرانية الرئيسية.

تضم محفظة الشركة أكثر من 7,000 وحدة مطورة وقيد التطوير. وأنشأت مجتمعات رئيسية فريدة مثل "نساج تاون"، و"إيوان" و"أيالا" و"مراسي الخبر".

تركز الشركة بشكل أساسي على تطوير المجتمعات السكنية المتكاملة ذات التصاميم المبتكرة، والجودة العالية، والمجهزة بمرافق متميزة.

حظيت رتال بتقدير عدد من أبرز المؤسسات المرموقة في المنطقة، بما في ذلك وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية التي منحتها جائزة "أفضل مطور عقاري في المملكة" لعامي 2019 و2020م

وضع مالي ممتاز مع ميزانية عمومية قوية، وأرباح عالية، وهوامش ربح رائدة على مستوى القطاع

587مليون ريال ▲68% معدل النمو السنوي المركب (2018-2020م) الإيرادات للسنة المالية ٢٠٢٠م 613مليون ريال 91▲% الإيرادات للــ 9 أشهر 2021م 90مليون ريال ▲313% معدل النمو السنوي المركب (2018-2020م) الربح التشغيلي للسنة المالية ٢٠٢٠م 105 مليون ريال 244 ▲% الربح التشغيلي للــ 9 أشهر 2021م 99مليون ريال ▲500% معدل النمو السنوي المركب (2018-2020م) صافي الربح للسنة المالية ٢٠٢٠م 120مليون ريال 179▲% صافي الربح للــ 9 أشهر 2021م +7,000 إجمالي عدد الوحدات المطورة وقيد التطوير 23% العائد على حقوق الملكية للسنة المالية ٢٠٢٠م 17% هامش صافي الربح للسنة المالية ٢٠٢٠م

المصدر: البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

زخم مستدام لنمو الأعمال مع تسجيل إيرادات بقيمة 587 مليون ريال سعودي في عام 2020م، ومعدل نمو سنوي مركب بنسبة 68٪ خلال الفترة بين عامي 2018 - 2020م.

ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 91% إلى 613مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2021م نتيجة الإيرادات القوية من عقود الإنشاء والتطوير والإيرادات المتولدة من مبيعات مشروع نساج تاون 2.

ربحية عالية مع تسجيل أرباح صافية بلغت 99مليون ريال في عام 2020م، ومعدل نمو سنوي مركب بنسبة 500٪ خلال الفترة بين عامي 2018 - 2020م.

ارتفع صافي ربح الشركة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021م إلى 120مليون ريال، بزيادة قدرها 179٪ عن الفترة نفسها من عام 2020م.

هوامش ربح إجمالية من خانتين بلغت 15٪ و17٪ و21٪ و24٪ في الأعوام 2018 و2019 و2020م والأشهر التسعة الأولى من عام 2021م على التوالي.

نمو مستمر في هوامش صافي الربح، حيث بلغت نسبتها 1٪ و13٪ و17٪ و20٪ للفترات المذكورة.

عائد مرتفع على حقوق الملكية بنسبة 2٪ و25٪ و23٪ و30٪ في الأعوام 2018 و2019 و2020م والأشهر التسعة الأولى من عام 2021م على التوالي.

نمو في معدل العائد على الأصول بنسبة 0.6٪ و10٪ و11٪ و12٪ للفترات المذكورة.

نهج متوازن لنمو الأعمال وتحقيق أعلى قيمة ممكنة للمساهمين. ففي عامي 2019م و2020م، وزعت رتال أكثر من 80٪ من صافي دخلها كأرباح بالتوازي مع تنفيذ مبادرات التوسع.

شراكات استراتيجية لدعم الوصول إلى السوق وفرص النمو على المدى الطويل

تعد رتال شريكاً موثوقاً للشركة الوطنية للاسكان لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاسكان.

أطلقت الشركة في عام 2018م أول مشاريعها تحت العلامة التجارية "نساج تاون" بالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان، وذلك لتنفيذ 674 وحدة سكنية. وتعاونت معها أيضاً في عام 2021م لإطلاق مشروع "نساج تاون النرجس" في الرياض.

من المشاريع الأخرى التي طورتها الشركة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان: "نساج تاون الدمام" لتنفيذ 1653 فيلا سكنية، و"نساج تاون الخبر.

في عام 2021م، اختارت روشن، المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية، شركة رتال للتطوير العمراني كأول مطور فرعي لها وذلك لبناء وحدات سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع سدرة الرياض.

فريق إدارة عالي الكفاءة مع سجل حافل في تطوير وإدارة العقارات

يتمتع فريق الإدارة العليا للشركة بمستوى عالي من الكفاءة والخبرة في تطوير المشاريع السكنية مع إلمام عميق بسوق العقارات السعودية بما في ذلك توجهات السوق والبيئة التنافسية في القطاع.

هيكل حوكمة قوي يتماشى مع التزام رتال بتعزيز النمو المستدام طويل الأجل، والاستقرار المالي، ونزاهة الأعمال.

تتبنى الشركة نظام رقابة داخلي متكامل يتضمن مجموعة من القواعد والسياسات والإجراءات الصارمة المستمدة من لائحة حوكمة الشركات لهيئة السوق المالية وأفضل ممارسات الحوكمة العالمية.

إلى أين نمضي: التوجه الاستراتيجي للشركة

ترسيخ المكانة الرائدة لرتال في مجال البيع على الخارطة.

توسيع الحصة السوقية للشركة وتنويع قاعدة عملائها في المملكة.

الحفاظ على زخم النمو المالي والتشغيلي وتوفير القيمة المثلى للمساهمين.

تعزيز سمعة رتال كواحدة من الأماكن المفضلة للعمل مع التركيز بشكل محوري على تطوير الكفاءات الوطنية.

تحقيق استدامة أعمال الشركة وعلاقاتها المستدامة بمجتمع الأعمال والمجتمع المحلي والبيئة العمرانية.

كيف نحقق غاياتنا: الأولويات الإستراتيجية للشركة

الاستمرار في تطوير مشاريع عالية الجودة تركز على الوجهات الرئيسية في المملكة وتلبي احتياجات مجموعة واسعة من العملاء.

رعاية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة.

تعزيز التحول الرقمي لتحسين كفاءة الأعمال، والإنتاجية، وتجربة العملاء.

تحسين قنوات التسويق لاجتذاب قاعدة متنوعة من العملاء.

تنفيذ سياسات حوكمة شفافة وصارمة لضمان التوافق التام بين الشركة الأم والشركات التابعة لها.

ضمان الالتزام بمعايير الجودة العالية من خلال تطبيق ضوابط جودة صارمة في جميع مراحل التطوير.

استقطاب المواهب المحلية المتميزة وتطويرها والمحافظة عليها.

تفاصيل الطرح

سيتم طرح وإدراج أسهم رتال في السوق الرئيسية لتداول السعودية. وتتمثل عملية الطرح العام الأولي بطرح 12,000,000 سهم عادي (يشار إليها بـ " أسهم الطرح ") للبيع من قبل المساهمين الحاليين. وفيما يخص الطرح، قامت رتال بتعيين "شركة الأهلي المالية" كمستشار مالي، ومدير للاكتتاب، ومتعهد لتغطية الطرح، ومدير لسجل الاكتتاب ("مدير سجل الاكتتاب" أو "المستشار المالي").

") للبيع من قبل المساهمين الحاليين. وفيما يخص الطرح، قامت رتال بتعيين "شركة الأهلي المالية" كمستشار مالي، ومدير للاكتتاب، ومتعهد لتغطية الطرح، ومدير لسجل الاكتتاب ("مدير سجل الاكتتاب" أو "المستشار المالي"). تم تعيين "البنك الأهلي السعودي" و"بنك الرياض" و"بنك البلاد" كجهات مستلمة (تُعرف بـ "الجهات المستلمة") لشريحة المستثمرين الأفراد.

حصل الطرح على موافقة هيئة السوق المالية وتداول السعودية.

يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما: