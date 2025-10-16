أعلنت شركة ترينا ستورج، الشركة الرائدة عالمياً لتوفير حلول تخزين الطاقة وإحدى وحدات أعمال شركة ترينا سولار، خلال مشاركتها في معرض الطاقة الشمسية والتخزين المباشر في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق منصتها الجديدة لتخزين الطاقة إليمنتا 3 بسعة 6.25 ميجاواط ساعي، والتي تتميّز بتكثيف أعلى للطاقة، ومعايير أمان مُعزَّزة، وكفاءة محسّنة في خفض التكاليف، مما يجعلها ركيزة أساسية في تسريع التحوّل نحو الطاقة المستدامة في المنطقة.

وفي إطار رؤية السعودية 2030، تمضي المملكة بخطى متسارعة نحو تحقيق التحول في مزيج الطاقة الوطني، مستهدفةً أن تشكّل مصادر الطاقة المتجددة ما نسبته 50% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030. وفي ضوء هذا التحول الاستراتيجي، يكتسب تخزين الطاقة أهمية متزايدة بصفته أحد العناصر المحورية التي تسهم في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية، ودعم إدارة أحمال الذروة، وتنظيم تردد التيار الكهربائي، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب في السوق على حلول وتقنيات تخزين الطاقة.

إليمينتا 3: سعة أكبر وكفاءة أعلى وسلامة محسّنة

يمثل إليمينتا 3 نقلة نوعية شاملة في مجالات السعة والكفاءة والسلامة. فقد جُهِّز النظام بخلايا تبلغ سعتها 587 أمبير ساعي، مما يرفع السعة الإجمالية لكل خزانة إلى 6.25 ميجاواط ساعي. وشهدت كثافة الطاقة للوحدة ارتفاعاً بنسبة 12.3% مقارنةً بالجيل السابق، في حين يسهم التصميم المدمج في زيادة كثافة الطاقة على مستوى الموقع بنسبة 24.7%، وهو ما يؤدي إلى خفضٍ ملموسٍ في التكلفة المستوية للتخزين. كما تعزِز تقنية الموازنة النشطة على مستوى الشريحة من العمر التشغيلي للنظام وتدعم أداءه العام على المدى الطويل.

وتم أيضاً تعزيز معايير السلامة على جميع المستويات، من خلال تحسين مواد الخلايا، واعتماد نظام تبريد سائل على مستوى الوحدات، إلى جانب تطوير بنية متقدمة لخزانة المعدات، بما يوفر مقاومة كاملة للحريق لمدة ساعتين ويضمن تشغيلاً موثوقاً حتى في أقسى ظروف الشبكة الكهربائية.

تصميم ملائم للمناخ القاسي في الشرق الأوسط

تمت مواءمة نظام إليمينتا 3 بالكامل ليتوافق مع الظروف البيئية القاسية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك درجات الحرارة المرتفعة والغبار والتركيزات العالية للملح. ويتميز الهيكل الخارجي للوحدات بطبقة C5 المقاومة للتآكل، مما يتيح له تحمل رذاذ الملح البحري وتأثيرات التآكل الناتجة عن الرمال، لا سيما في المناطق الساحلية على امتداد البحر الأحمر. وتتوافق الوحدات المدمجة مع معايير الحماية آي بي 67، مما يضمن أداءً موثوقاً في المناطق المعرّضة للغبار. ويعمل النظام بكفاءة واستقرار عند درجات حرارة تصل إلى 55 درجة مئوية، مدعوماً بنظام تبريد حيوي يضمن الحفاظ على كفاءة التشغيل وموثوقيته على المدى الطويل حتى في أشد الظروف الحرارية.

تحفيز التحول في قطاع الطاقة بالمملكة العربية السعودية ودعم مسيرة النمو المستدام

نجحت ترينا ستورج في ترسيخ حضور قوي على الصعيد العالمي، حيث تجاوزت شحناتها التراكمية 12 جيجاواط ساعي بحلول منتصف عام 2025. وفي منطقة الشرق الأوسط، برهنت الشركة على قدرتها الاستثنائية في خدمات التسليم المحلية وإدارة العمليات بشكلٍ شامل. ومن أبرز الأمثلة على ذلك تسليم مشروع نظام تخزين الطاقة بالبطاريات في مصر بسعة 300 ميجاواط ساعي وربطه بالشبكة خلال 60 يوماً فقط، مما أرسى معياراً جديداً في سرعة تنفيذ المشاريع على المستوى المحلي.

لمحة حول ترينا ستورج

ترينا ستورج، وحدة الأعمال التابعة لشركة ترينا سولار تأسست عام 2015، هي شركة رائدة عالمياً في مجال منتجات وحلول تخزين الطاقة. وبناءً على إراث ترينا سولار الذي يمتد لمدة 27 عاماً في الابتكار الشمسي والتميز التصنيعي، تعمل ترينا ستورج على تقديم أنظمة آمنة، وذكية، وموثوقة مصممة لتلبية متطلبات التطبيقات التجارية والمشاريع على نطاق المرافق.

من خلال منصتها الخاصة "إيليمنتا"، تدمج ترينا ستورج خلايا بطاريات الليثيوم فوسفات الحديدي (LFP) المصنعة داخليًا، ونظام التبريد السائل الذكي، وأنظمة الأمان المتطورة لضمان أداء طويل المدى ومرونة وكفاءة عالية. وتعتمد حلولها المتميزة على تصنيع متطور في المجال، وسلسلة توريد عالمية مضمونة، وتركيز قوي على الجدارة الائتمانية، وتكامل الأنظمة والتسليم المصمم وفق احتياجات العملاء.

تقود ترينا ستورج التحول العالمي في مجال الطاقة من خلال حلول التخزين، مما يمهد الطريق لمستقبل طاقة أكثر استدامة وقدرة على الصمود.

