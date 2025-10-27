أُظهرت النتائج التي تراوحت بين سرعات قصوى بلغت 6.9 جيجابت في الثانية، وأداء مستقر بمعدل 4 جيجابت في الثانية لمسافة تصل إلى 10 كيلومترات - مدى قدرة تقنيات الموجات المليمترية المتقدمة (mmWave) على سد الفجوة الرقمية، ودعم تحقيق رؤية المملكة الطموحة للوصول إلى مجتمع الجيل العاشر 10G

الرياض: أعلنت شركة اتحاد سلام للاتصالات "سلام"، بالتعاون مع شركة هواوي، عن نجاحها في تنفيذ تجربة رائدة متعددة السيناريوهات لتقنية الجيل الخامس المتقدم (5G-Advance) باستخدام الموجات المليمترية (mmWave)، وذلك بعد حصولها على الترخيص لاستخدام الترددات لعمل التجربة من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية . وقد أظهرت التجربة، التي استخدمت أحدث معدات هواوي، قدرة الاتصال الثابت اللاسلكي (FWA) على تحقيق سرعات قصوى بلغت 6.9 جيجابت في الثانية على المسافات القصيرة، و5 جيجابت في الثانية للمسافات المتوسطة التي تبلغ 6 كيلومترات، مما يمهّد الطريق لتحقيق رؤية المملكة للوصول إلى مجتمع الجيل العاشر 10G، ويبرز الإمكانات الهائلة لسرعات وتقنيات الجيل الخامس المتقدم. كما حافظت التجربة على اتصال عالي السرعة بمعدل 4 جيجابت في الثانية لمسافة تمتد إلى 10 كيلومترات، مما يثبت قدرة التقنية على توفير سعة فائقة وتغطية واسعة النطاق.

يُبرز هذا الإنجاز مرونة ونضج تقنية الموجات المليمترية (mmWave)، ويؤكد قدرتها على توفير سعات فائقة السرعة في المدن المزدحمة، فضلاً عن دورها في توفير تغطية واسعة المدى للمناطق الريفية وشبه الحضرية. وتسعى شركة "سلام" لتكون الشريك الرقمي الأكثر ثقة في المملكة، متبنيةً نهجاً جريئاً يضع الإنسان في المقام الأول ويهدف إلى تمكينه بتوفير حلول مبتكرة وذكية.

وقال الأستاذ عبداللطيف السعيد، الرئيس التنفيذي للتقنية في شركة اتحاد سلام للاتصالات، في تصريح بهذه المناسبة:"تُعد المملكة العربية السعودية واحدة من أسرع الأسواق نمواً في الشرق الأوسط في مجال تقنية الجيل الخامس، مدفوعةً بالطلب المتزايد على بث المحتوى فائق الدقة (Ultra-HD)، وتطبيقات إنترنت الأشياء الصناعية، والمدن الذكية. ومن خلال هذه التجربة الناجحة بالتعاون مع شركة هواوي، أثبتت "سلام" قدرتها على تقديم حلول اتصال عالمية المستوى، سواءً كان ذلك لتوفير الإنترنت المنزلي فائق السرعة، أو لدعم مستقبل الاتصال في قطاع الأعمال. ولذلك نحن فخورون بتقديم مثل هذه الابتكارات في المملكة."

توفر تقنية الجيل الخامس بترددات الموجات المليمترية (mmWave 5G) حلول اتصال تحويلية ومتقدمة في قطاعات متعددة. فعلى صعيد الاستخدام المنزلي، تتيح تقنية الاتصال الثابت اللاسلكي الشبيهة بالألياف الضوئية (FLF) سرعات إنترنت عالية تصل إلى عدة جيجابت في المناطق التي يكون فيها تمديد الألياف الضوئية التقليدية مكلفاً، أو متأخراً بشكل كبير؛ مما يضمن شمولاً رقمياً على مستوى المملكة، ويسهم في سد فجوة الاتصال. ويُشكل الاتصال الثابت اللاسلكي (FWA) نحو20% من إجمالي اشتراكات إنترنت النطاق العريض في المملكة، مما يعكس الإقبال القوي على هذه التقنية بفضل سهولة نشرها وتوفرها الواسع.

في البيئات المؤسسية، يمكن لقطاعات مثل النفط والغاز، والتعدين، والتصنيع، والخدمات اللوجستية الاستفادة من شبكات الجيل الخامس الخاصة بتقنية الموجات المليمترية (mmWave 5G) لدورها في توفير اتصالات فائقة السعة وذات زمن وصول منخفض للغاية، ويُعد ذلك ضرورياً لتطبيقات الأتمتة، والروبوتات، والصيانة التنبؤية. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد المناطق ذات الكثافة العالية في الزوار مثل المطارات، والفعاليات، والمواقع الكبرى بشكل كبير من تقنية الموجات المليمترية التي تتيح للملاعب والمعارض والمهرجانات إدارة الارتفاع الهائل في حركة البيانات بكفاءة عالية، مع توفير تجارب بث سلسة، وخدمات رقمية تفاعلية، وتجارب جماهيرية غامرة تلبي احتياجات الاتصال المكثف خلال الفعاليات واسعة النطاق.

تمثل هذه التجربة خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية بناء مجتمع الجيل العاشر 10G، حيث يستفيد الأفراد والقطاعات من خدمات اتصال فائق السرعة على مستوى المملكة بأكملها. ومن خلال إثبات قدرة التقنية على تحقيق سرعات متعددة الجيجابت، وتغطية لاسلكية بعيدة المدى، تؤكد التجربة أن تقنية الموجات المليمترية (mmWave 5G) ستكون ركيزة أساسية لتحقيق هذه الرؤية الطموحة. وبالنسبة لشركة "سلام"، تعزز هذه النتائج دورها الرائد في تقديم حلول اتصال مبتكرة ومتميّزة للسوق السعودي. كما تؤكد هذه التجربة الناجحة تفوق المملكة التقني في مجال شبكات الجيل الخامس، وتُرسّخ مكانتها كدولة رائدة في مجال الابتكار اللاسلكي المتقدم، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع واقتصاد رقمي مزدهر.

