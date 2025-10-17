"دو" تنشر أكثر شبكات الجيل الخامس تطوراً ( 5G+ ) في مطار الشارقة الدولي

) في مطار الشارقة الدولي تعاون استراتيجي يرسّخ مكانة مطار الشارقة في الحلول الذكية والبنية الرقمية المتقدمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مطار الشارقة و "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن تزويد مطار الشارقة بشبكة الجيل الخامس المتقدّم (5G+) كأول مطار في دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بتجربة المستخدمين وتمكينهم من الاستفادة من سرعات اتصال عالية وموثوقة.

وجرى الإعلان عن التعاون بين الجانبين في منصة حكومة الشارقة الرقمية في معرض جيتكس العالمي 2025 الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور سعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وسعادة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، ، وسعادة الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، وسعادة المهندسة لمياء عبيد الشامسي مدير دائرة الشارقة الرقمية، وفهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو"، وسليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "دو".

ويعكس التعاون التزام الطرفين بتعزيز التحول الرقمي وتطوير البنى التحتية الوطنية في قطاع الطيران، بما يسهم في دعم مسيرة الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة المسافرين والعاملين على حد سواء.

ويوفّر النظام الداخلي لشبكة الجيل الخامس المتقدّمة (5G+) سرعات اتصال فائقة وتغطية واسعة ومرنة داخل مباني المطار ومناطقه التشغيلية، مما يتيح للمسافرين والعاملين الاستفادة من تجربة رقمية متكاملة تشمل تحميل البيانات بسرعة عالية، وبثّ المحتوى بجودة فائقة، والوصول السلس إلى الخدمات السحابية.

بهذه المناسبة، أعرب سعادة علي سالم المدفع، عن تقديره للتعاون الاستراتيجي مع "دو"، مؤكداً أنه يشكّل خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة المطار كمركز متطور لتبنّي أحدث التقنيات، ومواكبة لرؤية إمارة الشارقة في تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تدعم مسيرة النمو المستدام.

وقال سعادته: "نحرص في مطار الشارقة على تطوير بيئة تشغيلية تواكب التحولات التقنية المتسارعة في قطاع الطيران، ضمن خططنا الرامية إلى تعزيز كفاءة العمليات وتوفير بنية رقمية متقدمة تسهم في تحسين تجربة المسافرين والمتعاملين، مشيراً إلى أن تطبيق تقنية الجيل الخامس المتقدّم (+5G)داخل المطار يُعد خطوة نوعية للارتقاء بالخدمات وتطوير الأداء".

من جهته، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي من "دو" إن :"هذا النجاح الاستثنائي في مطار الشارقة يُجسد مواصلة (دو) تنفيذ التزامها بتجاوز حدود الممكن في تقنيات الاتصالات. حيث إن نشر أكثر أنظمة شبكة الجيل الخامس المتقدّم (5G+) الداخلية تطوراً، ينعكس على إعادة تعريف تجربة السفر ويضع معايير عالمية جديدة لأداء الشبكات داخل المطارات. كما أنه يُبرز التعاون الاستراتيجي مع هيئة مطار الشارقة وانعكاسه على تعزيز الابتكاراتٍ التي تؤدي إلى إسعاد العملاء، وتدعم أهداف التحول الرقمي، وتُرسّيخ ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تطوير البنية التحتية الذكية.

كما تعكس هذه الخطوة الريادة التقنية لشركة "دو" في مجال اتصالات الجيل التالي عبر تصميم شبكي متقدّم وتقنيات تحسين أداء مُصمّمة خصيصاً لبيئات المطارات عالية الكثافة، وذلك لضمان ثبات الأداء فائق الاعتمادية في جميع مناطق المنشأة، بما في ذلك المواقع التي كانت تعاني من ضعف التغطية. كما يدعم النظام باقة من تطبيقات المطار الذكي، مثل أنظمة المعلومات اللحظية للرحلات الجوية ولوحات الإرشاد الرقمية (Digital Wayfinding)، وإجراءات التسجيل الذاتي للوصول والعمليات القائمة على إنترنت الأشياء.

وتتوافق أنظمة شبكة الجيل الخامس المتقدّم (5G+)، المُوفرة للطاقة مع مبادرات الاستدامة وذلك من خلال تصميم بنيته التحتية الذكية، مما يدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للتقدم التكنولوجي المُستدام. كما تم تصميم الشبكة لتكون جاهزة للمستقبل، واستيعاب الابتكارات الناشئة، بما في ذلك تجارب الواقع المُعزز، وتطبيقات الواقع الافتراضي، والاتصالات فائقة السرعة التي ستقود الجيل القادم من خدمات المطارات الذكية.

وتعمل "دو" على تعزيز نشر تقنية شبكة الجيل الخامس المتقدمة في قطاعات البنية التحتية الحيوية، إذ تقدم حلول اتصال عالمية المستوى لتلبية احتياجات بيئات العمل المُعقدة ذات الحركة الكثيفة لمرور البيانات. كما يُعدّ التنفيذ الناجح لهذا المشروع نموذجاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الابتكار التكنولوجي، حيث يجمع بين خبرة "دو" في مجال الاتصالات وريادة هيئة مطار الشارقة الدولي في مجال البنية التحتية، بهدف ابتكار حلول تخدم المسافرين وتساهم في تحسين العمليات التشغيلية بالمطار وقطاع الطيران المدني بشكل عام.

ويدعم هذا الإنجاز المهم الرؤية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للمدن الذكية والاتصال المتطور، ويُرسّخ مكانة مطار الشارقة كمؤسسة قيادية رائدة عالمياً في مجال اتصالات المسافرين. بالإضافة إلى أنه يُرسي معياراً دولياً جديدا لأداء شبكات المطارات، ويُظهر كيف يُمكن للبنية التحتية المتطورة للاتصالات أن تُعزز الكفاءة التشغيلية، وتُحسّن رضا العملاء، وتُحفّز التحوّل الرقمي في قطاع الطيران المدني.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. لمزيد من المعلومات عن "دو" www.du.ae

