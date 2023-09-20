وقّعت مدينة الرسيل الصناعية مذكرة تفاهم مع شركة عمانتل لتزويد كافة الشركات المستثمرة في المدينة الصناعية بشبكة الألياف البصرية وخدمات الجيل الخامس (5G)، حيث تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز وتقوية خدمة الاتصالات والمساهمة بشكل إيجابي في تسريع عملية التصنيع والإنتاج للشركات والمصانع الواقعة ضمن نطاق المدينة الصناعية، حيث من المتوقع الانتهاء من أعمال هذا المشروع خلال الربع الأول من عام 2024م. وقد وقّع مذكرة التفاهم المهندس محسن بن زهران الهنائي، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة الرسيل الصناعية، والمهندس سليم بن أحمد عبداللطيف، القائم بأعمال نائب رئيس وحدة المشتركين التجاريين في عمانتل.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار اهتمام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" بالرقي بخدمات الاتصالات المقدمة للمستثمرين في مختلف المدن الصناعية التابعة لها، وتقديم خدمات القيمة المضافة لهم، وذلك ضمن مساعيها المستمرة لتحقيق رؤيتها المتمثلة في تعزيز موقع عمان كمركز إقليمي رائدٍ للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وروح المبادرة والابتكار والتميز ورسالتها العامة التي تسعى إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتوفير الدعم للمستثمر من خلال الاستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية والبنية الأساسية الجيدة وخدمات القيمة المضافة والإجراءات الحكومية السهلة، ومواصلة تنفيذ أهدافها العامة المتمثلة في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، إلى جانب إدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم وإيجاد فرص عمل جديدة بالإضافة إلى تشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة كقطاع النقل والقطاع المصرفي والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات.

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