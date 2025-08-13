دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة أدين، الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، اليوم عن نتائج تقريرها السنوي الخاص بقطاع الضيافة لعام 2025 والذي أظهر تغيّراً ملحوظاً في سلوك المسافرين وطريقتهم في التخطيط للرحلات وحجزها. اعتمد التقرير على استطلاع شارك فيه أكثر من 40,000 مستهلك في 27 دولة، وكشف أن 68% من المسافرين في دولة الإمارات يستخدمون الذكاء الاصطناعي لحجز رحلاتهم داخل الدولة وخارجها، بزيادة قدرها 57% مقارنة بالعام الماضي. وأشار التقرير إلى أن المستهلكين يتوقعون من الفنادق وشركات الضيافة تقديم منصات حجز تجمع بين ميزات البحث عن المنتجات وخيارات الدفع السلسة.

ورغم الإقبال السريع من المسافرين على التقنيات الحديثة، لا يزال قطاع الضيافة يواجه تحديات كبيرة على مستوى البنية التحتية. فقد أظهر التقرير أن 67% من شركات الضيافة في دولة الإمارات تعاني من أنظمة دفع منقسمة وغير متصلة، حيث تؤدي الفجوة بين العمليات الإلكترونية والعمليات في الموقع إلى تعطيل سير العمل وتعقيد إجراءات التسوية المالية. ويُبرز هذا التفاوت بين تطلعات العملاء وما تستطيع الشركات تقديمه حالياً فجوة واضحة ينبغي على القطاع معالجتها.

المسافرون من الجيلين إكس وزد يتصدرون استخدام الذكاء الاصطناعي في تخطيط الرحلات

كشفت نتائج البحث عن أنماط مختلفة بين الفئات العمرية في كيفية اعتماد المسافرين في دولة الإمارات على الذكاء الاصطناعي، حيث يتبنى كل جيل هذه التقنيات بأسلوبه الخاص لتنظيم رحلاته. ويُعد الجيل زد (77%) وجيل الألفية (74%) الأكثر استخداماً للذكاء الاصطناعي لحجز رحلاتهم، مع تزايد هذه النسبة لدى الجيل إكس الذين يستخدم 44% منهم الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي، بنمو سنوي قدره 60%. كما وصلت نسبة زيادة الاستخدام لدى الجيل زد إلى 58%، فيما قال 18% من المشاركين من جيل الخمسينيات والستينيات إن الذكاء الاصطناعي ساعدهم في تخطيط رحلاتهم بسهولة أكبر.

وتُعد الاقتراحات الدقيقة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي إحدى الأسباب الرئيسية لاعتماد المسافرين عليه، حيث يرى كثيرون أن وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بالمحتوى المشتت وغير المفيد، حيث أشار 81% منهم إلى أنها تتضمن إعلانات ومشاركات تعيق العثور على المعلومات اللازمة. وقال 85% من المشاركين إن الذكاء الاصطناعي ساعدهم في التوصل إلى أفكار ملائمة للسفر بشكل أسرع، ما جعل عملية التخطيط أكثر وضوحاً وتركيزاً وأقل إرهاقاً.

وعن التقرير، قال فيل كروفورد، الرئيس العالمي لقسم الضيافة في أدين: "يتزايد اعتماد المسافرين على الذكاء الاصطناعي للبحث عن وجهات ملائمة للسفر وخطط سهلة وممتعة ومخصصة، لا سيما في موسم العطلة الصيفية". وتابع: "يعتمد الضيوف على الذكاء الاصطناعي للتخطيط لرحلاتهم. لذلك، يتطلع مقدمو خدمات الضيافة إلى الاستثمار في هذه التقنية لتلبية الطلب المتزايد."

تدرك شركات الضيافة أن نموها يعتمد على الذكاء الاصطناعي

سلط البحث الضوء على كيفية استجابة شركات الضيافة في دولة الإمارات لهذه التغيرات في سلوك المستهلكين. وأكد أكثر من نصف مقدمي خدمات الضيافة (56%) أن أدوات البحث بالذكاء الاصطناعي التي تساعد الضيوف في اتخاذ قرارات الحجز، ستحدث تحولاً كبيراً في القطاع على مدار عام 2025 وما بعده. كما أشارت نصف الشركات (50%) إلى أن تخصيص الخدمات باستخدام الذكاء الاصطناعي سيسهم في تحسين تجربة الضيوف.

تُعد المدفوعات جزءاً أساسياً من الرحلة، حيث تصل بين مرحلة استكشاف الخيارات عبر الذكاء الاصطناعي وتجربة الضيوف الكاملة، من الحجز إلى المغادرة. وأضاف كروفورد: "تتجه شركات الضيافة إلى دمج وظائف الذكاء الاصطناعي في منصاتها لتقديم تجربة دفع أكثر سلاسة للضيوف".

الاحتيال مصدر قلق رئيسي

تمثل عمليات الدفع الآمنة إحدى التحديات الرئيسية، حيث كشف 17% من المسافرين في دولة الإمارات عن تعرضهم لعمليات احتيال أثناء حجز الرحلات أو الإقامة خلال العام الماضي. وتواجه فنادق الإمارات وضعاً مشابهاً، إذ سجلت 42% من شركات الضيافة ارتفاعاً ملحوظاً في محاولات الاحتيال في المدفوعات خلال العام نفسه. ويمكن مواجهة هذا التحدي باستخدام أدوات ذكاء اصطناعي متطورة للكشف عن الاحتيال بدقة ومنعه، مثل منصة "Uplift" من أدين، والتي توفر ميزة"Protect" بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لمنع عمليات الاحتيال، حيث تقلل من الإنذارات الكاذبة بنسبة 86%، ما يضمن إتمام المعاملات الحقيقية دون عوائق.

