دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت مجموعة حياة للفنادق عن تلقي أكثر من 42 ألف استفسار متعلق بفعاليات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2024، بزيادة بلغت 5.2% مقارنة بعام 2023، مدفوعة بتنامي الطلب على دمج التجارب الثقافية الأصيلة ضمن رحلات العمل.

واستحوذت فنادق حياة في دولة الإمارات على النصيب الأكبر من هذه الاستفسارات بما يعادل 57%، حيث سجلت نحو 24 ألف استفسار، ما يمثل نمواً بنسبة 6.6% على أساس سنوي. في المقابل، شهدت فنادق المجموعة في المملكة العربية السعودية أكثر من 7,000 استفسار، بزيادة قدرها 10% مقارنة بعام 2023.

جاءت دولة الإمارات في صدارة أسواق المنطقة من حيث عدد استفسارات فعاليات، ما يعكس جاذبية محفظة فنادق حياة لدى المسافرين من قطاع الأعمال. ويعد "جراند حياة دبي" واحدة من أبرز الوجهات لاستضافة الفعاليات الكبرى والمؤتمرات، حيث يضم الفندق أحد أكبر مراكز المعارض داخل فندق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بمساحة تصل إلى 5,000 متر مربع وسعة استيعابية تبلغ 3,000 مشارك. وتبلغ المساحة الإجمالية لمرافق الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات في الفندق نحو 12,000 متر مربع.

كما سجّل قطاع سفر الأعمال زخماً متصاعداً على المستوى العالمي، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنفاق فيه إلى 1.64 تريليون دولار أمريكي في عام 2025، ارتفاعاً من 1.48 تريليون دولار في 2024، وفقاً لما أفادت به رابطة السفر التجاري العالمية (GBTA) ويُشير هذا النمو إلى تعافي القطاع واستعداده لمواصلة التوسع خلال السنوات المقبلة. ومع توقعات بتجاوز الإنفاق العالمي على سفر الأعمال حاجز 2 تريليون دولار بحلول عام 2028، تبرز أهمية قدرة شركات السفر على التكيّف بسرعة وفعالية مع تطلعات العملاء المتغيرة، لضمان بقائها في صدارة المشهد وتحقيق نمو مستدام.

تعليقاً عن هذا الموضوع صرَح بول دالغليش، نائب رئيس المبيعات والإيرادات وتطوير الأعمال لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "نشهد تزايداً في رغبة المسافرين من قطاع الأعمال في الاستفادة القصوى من رحلاتهم من خلال تمديد الإقامة لبضعة أيام بهدف استكشاف الوجهات المحلية. ورغم عودة سفر الأعمال بقوة، إلا أن الإنفاق لا يزال يتّسم بشيء من الحذر سواء من جانب الأفراد أو الشركات، ما يجعل التركيز في هذا القطاع منصباً أكثر من أي وقت مضى على تحقيق أعلى عائد ممكن على الاستثمار في كل رحلة عمل. وهذا يدفع الشركات إلى التركيز بدقة على تنظيم فعاليات عالية الجودة تُلهم الإنتاجية، مما يتطلب اهتمامًا أكبر بالوجهات والأنشطة وتنوع خيارات المأكولات، والمشروبات."

معاً مع حياة: تجارب مميزة تعزز جودة الفعاليات وتمنح لحظات من التوازن

يقف وراء هذا النمو المستمر مجموعة فنادق حياة العالمية بعلاماتها الفندقية المرموقة وسمعتها الراسخة في قطاع سفر الأعمال، إلى جانب منصتها المتخصصة في الاجتماعات والفعاليات Together by Hyatt، التي تمكّن من تقديم فعاليات ومؤتمرات بمعايير استثنائية. وتُعد Together by Hyatt منصة شاملة توجه أسلوب حياة في تصميم تجاربها، مع التركيز على المنظمين والضيوف على حد سواء، وتوفر الأدوات والدعم اللازمين لتنظيم فعاليات مميزة تعكس الطابع المحلي وتُلبي الاحتياجات الفعلية. وتشمل هذه الأدوات بوابة تخطيط فورية تُمكّن من تحقيق الكفاءة التشغيلية، ودلائل مخصصة لتصميم التجربة، إلى جانب مبادرات تعزز الرفاهية مثل تقليل الهدر الغذائي وتقديم خيارات طعام مستدامة المصدر.

وتشكّل الرغبة المتزايدة لدى المسافرين من قطاع الأعمال في خوض تجارب فريدة تمكّنهم من التواصل بشكلٍ فعال مع وجهتهم، عنصراً محورياً في إعادة تشكيل ملامح الطلب، سواء من خلال تجارب الطهي، أو أنشطة بناء الفريق، أو تعلم مهارات جديدة. فمن حصاد العسل والتعرف على فوائد تربية النحل في عليلة جبل الأخضر بسلطنة عمان، إلى تجارب التذوق في مختبر الطهاة بفندق حياة ريجنسي إسطنبول أتاكوي، مروراً برحلات البحث عن الكمأة في غابات المجر أثناء الإقامة في فندق باريسي أودفار بودابست، وصولاً إلى لحظات الاسترخاء مع جلسات اليوغا في جراند حياة أبوظبي، وفندق بيرل الإمارات تفتح منصة "معاً مع حياة" آفاقاً لا حدود لها لتصميم فعاليات ترتقي بتجربة الأعمال إلى مستويات جديدة من التميز والتواصل.

علّق غاريث كامينغز، نائب الرئيس الإقليمي لقسم المبيعات في مجموعة حياة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "المسافرون من قطاع الأعمال ينجذبون بشكل متزايد إلى تجارب أسلوب الحياة الأصيلة، ونحن نشهد طلباً قوياً على تجارب تعزز التواصل الحقيقي مع الوجهات المحلية، سواء من خلال تذوق الأطعمة المحلية، أو تعلّم مهارات جديدة مثل تربية النحل، أو استكشاف التراث. ونتوقع استمرار نمو هذا الاتجاه بالتزامن مع الارتفاع المتواصل في الطلب على سفر الأعمال، حيث يتطلع المسافرون إلى تجارب تحوّل الرحلة المهنية إلى ذكرى لا تُنسى." وأكد كامينغز أن مجموعة حياة تحرص على تلبية هذا التوجه من خلال تنوع علاماتها الفندقية، التي تمنح المسافرين خيارات متعددة لترقية رحلاتهم، من فنادق جراند حياة وحياة ريجنسي ضمن مجموعة "الكلاسيكيات"، إلى علامات نمط الحياة مثل أنداز وذا ستاندرد.

تجارب حصرية في وجهات استثنائية: الحجز الحصري للفنادق يرتقي بفعاليات الشركات

أصبح خيار الحجز الحصري للفنادق من أبرز الاتجاهات المتصاعدة في قطاع سفر الأعمال، لا سيما بين الشركات الكبرى التي تبحث عن بيئات مصمّمة خصيصاً لفعاليات MICE (الاجتماعات، الحوافز، المؤتمرات، المعارض). سواء كانت الجلسات تتم داخل قاعات ديناميكية تعزز التفاعل، أو عبر أنشطة استرخاء مثل التأمل تحت النجوم، أو لقاءات غير رسمية تجمع الحضور حول أطباق محلية أصيلة، فإن هذا النوع من الحجوزات الخاصة يمكّن الشركات من تقديم تجارب راقية وفعّالة تعزز أهدافها وتُسهم في بناء علاقات أعمق.

وتستجيب مجموعة حياة لهذا التوجه المتنامي، وتلبي في الوقت ذاته تطلعات العملاء نحو تحقيق عائد أعلى على الاستثمار، من خلال توفير خيارات مرنة لتنظيم فعاليات حصرية ومصممة حسب الطلب، سواء عبر الحجز الكامل أو الجزئي لفنادقها المنتشرة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

تشمل العقارات الرائعة التي يُمكن للشركات الاستفادة من عمليات شراء حصرية في جميع أنحاء أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ما يلي:

أليلا هيلو باي - سلطنة عمان

جراند حياة الخبر - المملكة العربية السعودية

جراند حياة الدوحة - قطر

جراند حياة دبي – الإمارات العربية المتحدة

حياة ريجنسي العقبة آيلة - الأردن

أنداز براغ – جمهورية التشيك

أنداز فيينا آم بيلفيدر - النمسا

أوتيل دو باليه بياريتز – فرنسا

فرنسا حياة سنتريك – مالطا

مالطا حياة ريجنسي أمستردام - هولندا

بارك حياة لندن ريفر تيمز – المملكة المتحدة

جراند حياة لا مانغا كلوب غولف آند سبا - إسبانيا

حياة ريجنسي كوتور باي ريزورت – الجبل الأسود

الجبل الأسود منتجع لا زامبرا - إسبانيا

ماغما سانتوريني - اليونان

سيكريتس لانزاروت ريزورت آند سبا - إسبانيا

زويتري مايوركا - إسبانيا

