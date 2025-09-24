دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، عن إنجاز 56% من مشروع "ريڤ"، والذي يُعد جزءاً من المرحلة الرابعة لمشروع "ريفييرا" المستوحى من نمط الحياة الفرنسي المتوسطي والذي يقع في مدينة محمد بن راشد.

وقد اكتمل هيكل المبنى بنسبة 94%، فيما وصلت أعمال البناء إلى 74%، وأعمال التكسية الداخلية إلى 66%، ووصلت أعمال البلاط إلى 30%. كما بلغت أعمال تركيب أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء 48% وأعمال الميكانيكا والكهرباء والسباكة 42%، فيما بلغت نسبة أعمال الواجهة 18% والأعمال الخارجية 55%. كما وصلت التشطيبات الإجمالية إلى نسبة 32%. ويعمل في المشروع حالياً 3,900 عامل، لضمان تسليم المشروع في الوقت المحدد وبكفاءة عالية.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي: "يعكس التقدم المحرز في مشروع "ريڤ" التزامنا بتقديم مشاريع تطويرية تجمع بين التفرّد والجودة والقيمة المستدامة. ونحن متحمسون لإنجاز وتسليم هذا المشروع الذي سيصبح علامة فارقة في "ريفييرا" ومعلماً بارزاً في المشهد العقاري بدبي."

ويعدّ مشروع "ريفييرا" جزءاً من محفظة عزيزي الحائزة على الكثير من الجوائز، كما يمثل وجهة واجهة بحرية فاخرة، ويضم 75 مبنى متوسط وعالي الارتفاع، توفر جميعها ما يقرب من 16,000 وحدة سكنية. وقد صُمم ليقدم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، ليس فقط من حيث الجوانب المتعلقة بالفن المعماري، وإنما أيضاً للاحتفال ببهجة الحياة والروح، كما أنه يمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع العديد من مساحات التجزئة. ويتميز "ريفييرا" بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة الكريستالية بطول 2.7 كيلومتر حيث يوجد العديد من المطاعم والمحلات، وحديقة "لو جاردين" التي توفر مساحة اجتماعية واسعة خضراء.

ويقدم مشروع "ريڤ" إطلالات مميزة على أفق دبي والبحيرة الكريستالية، ويتميز بتصاميم واجهات فريدة وخدمات مستوحاة من فنادق الخمس نجوم، مثل المداخل الفاخرة، والشلالات، والإضاءة غير المباشرة، وأرضيات مصنوعة من رخام "كلكتا سبوندا"، وجدران بورسلان كبيرة، وأحواض غسيل عصرية فوق الأسطح، وقطع بلاط فسيفساء من رخام "ستاتواريو لينكولن"، ونوافذ ممتدة من الأرض إلى السقف، وأجهزة منزلية عالية الجودة، ومصاعد بانورامية، إلى جانب أنظمة ذكية متكاملة للمنازل، وخدمات صف وغسيل السيارات، وغيرها من التفاصيل الراقية والمواد المختارة بعناية لتقديم تجربة معيشية استثنائية.

وتضم مباني "ريڤ" مجموعة من المرافق المتكاملة، تشمل صالات رياضية مجهزة بالكامل، وحمامي سباحة، وغرف ساونا وبخار، ومناطق مخصصة لألعاب الأطفال، إلى جانب العديد من المرافق الأخرى. وستكون هذه المباني محاطة بمساحات خضراء مفتوحة، وتقع مباشرة على ضفاف البحيرة الكريستالية التابعة لعزيزي، والتي تمتد لمسافة 2.7 كيلومتر، وتغطي مساحة تزيد عن 130,026 متراً مربعاً، وتمتد على طول المشروع بالكامل. وتتميز هذه البحيرة بأرضيتها الزرقاء الرائعة، وتحتوي على أكثر من 51.5 مليون جالون من المياه النقية المحلاة الصالحة للسباحة. كما يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال ممشى البحيرة الذي سيضم مجموعة واسعة من المطاعم والمقاهي والمتاجر، لتكون البحيرة وجهة نابضة بالحياة تتيح للسكان الاستمتاع بالمشي أو الاسترخاء على الشواطئ الشبيهة بالشواطئ الطبيعية.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

حول شركة "عزيزي للتطوير العقاري"

"عزيزي للتطوير العقاري" هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 45 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في إثراء حياة سكانها مع التركيز على تعزيز التطور في الأسواق التي تعمل فيها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، بالإضافة إلى مشاريع عزيزي "ريفييرا" وعزيزي "ڤينيس" وعزيزي "ميلان"، وغيرها من المشاريع البارزة في مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ودبي لاند، والفرجان، وجُزر دبي، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.

-انتهى-

#بياناتشركات