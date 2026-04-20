دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة سكون للتأمين عن إطلاق مبادرة استثنائية تقدّم بموجبها خصماً يصل إلى55% على أقساط تأمين المركبات، موجهاً إلى منتسبي القوات المسلحة الإماراتية، وأفراد الشرطة، ورجال الإطفاء العاملين في الدولة.

ويأتي هذا العرض الحصري بالتزامن مع قرب احتفالات دولة الإمارات بالذكرى الخامسة والخمسين لتأسيسها، في إطار حملة «نقف إلى جانب دولة الإمارات» التي أطلقتها شركة سكون مؤخراً. وانطلاقاً من كونها شركة وطنية الجذور، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمسيرة الدولة، تواصل شركة سكون دورها في دعم المجتمع الذي تنتمي إليه وتخدمه. وتعكس هذه المبادرة تقديراً عميقاً وعرفاناً راسخاً لأبطال الصفوف الأمامية، الذين يشكّلون ركناً أساسياً في حماية أمن الوطن وترسيخ استقراره، خصوصاً في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة.

وفي هذا السياق، قال جوليان أودريريه، رئيس تأمينات الأفراد والتسويق في شركة سكون للتأمين:

"نفخر بإطلاق خصم حصري بنسبة 55% على تأمين المركبات لمنتسبي القوات المسلحة والشرطة ورجال الإطفاء في دولة الإمارات، تقديراً لجهودهم المستمرة في حماية الوطن، وتعبيراً عن امتناننا العميق لدورهم الحيوي."

وباعتبارها شركة نشأت بكل فخر في دولة الإمارات، يتداخل مسار سكون مع مسيرة الدولة وتطورها، لتأتي هذه المبادرة انعكاساً طبيعياً لقيمها المؤسسية والتزامها العميق بالمسؤولية المجتمعية.

ويُطبّق الخصم على وثائق التأمين الشامل للمركبات الخاصة المسجلة باسم المستفيد المؤهل، ويشمل الوثائق الجديدة وعمليات التجديد على حد سواء. ويتوفر العرض حصرياً عبر القنوات المباشرة لشركة سكون، اعتباراً من تاريخ إطلاقه وحتى 31 ديسمبر 2026.

ويمكن للمستفيدين التقدّم للحصول على العرض من خلال التواصل مباشرة مع شركة سكون وتقديم المستندات التي تثبت أهليتهم.

-انتهى-

#بياناتشركات