الرياض، المملكة العربية السعودية: أبرمت "مداد للطاقة"، الشركة السعودية الرائدة في مجال استثمار وتشغيل قطاع الطاقة والتي تملك سجلاً حافلاً بالمشاريع الدولية البارزة، اتفاقية إنتاج مشترك مع شركة النفط والغاز الجزائرية المملوكة للدولة، سوناطراك.

والاتفاقية البالغة قيمتها 5.4 مليارات دولار أمريكي والمموّلة بالكامل من قبل "مداد للطاقة"، تشمل استكشاف وتطوير منطقة جنوب إليزي قرب الحدود الليبية، وتمتد لمدة 30 عاماً مع إمكانية التمديد لعشر سنوات إضافية.

تقع منطقة جنوب إليزي على بُعد نحو 100 كيلومتر جنوب حقل عين أميناس للغاز، وتتضمّن الاتفاقية مرحلة استكشاف مدتها سبع سنوات بميزانية قدرها 288 مليون دولار. ومن المتوقّع أن يصل الإنتاج خلال فترة المشروع إلى 993 مليون برميل مكافئ نفط، بما في ذلك 125 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. وتمثل الاتفاقية إحدى أكبر استثمارات القطاع الخاص السعودي في مجال الطاقة ضمن شمال إفريقيا، ما يسلّط الضوء على عمق العلاقات في مجال الطاقة بين المملكة العربية السعودية والجزائر، وكلاهما عضو في منظمة أوبك.

ويعزز دخول "مداد للطاقة" إلى الجزائر مكانتها كمطوّر رائد لمشاريع الطاقة المعقّدة وعالية القيمة في عدد من المراكز الاستراتيجية حول العالم. ويرسّخ مشروع جنوب إليزي التزام الشركة بتوسيع نطاق وجودها في شمال إفريقيا والدفع بتنمية الموارد قُدُماً من خلال مفهوم الابتكار والممارسات المستدامة.

عبد الإله بن محمد العيبان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مداد للطاقة، وصف الاتفاقية بأنّها خطوة محورية في إطار استراتيجية النمو الدولية للشركة. وقال: "تمثل هذه الاتفاقية توسعاً كبيراً في محفظة مداد للطاقة العالمية. وسوف تضمن خبرتنا في تنفيذ المشاريع الكبري في مجال انتاج الطاقة ، إلى جانب الخبرة المحلية العميقة لشركة سوناطراك، تطوير منطقة جنوب إليزي إلى أقصى إمكاناتها الانتاجية. ونحن ملتزمون باعتماد التقنيات المتقدّمة والممارسات المستدامة لتعظيم حجم استرداد الموارد مع الحفاظ على البيئة".

أقيم حفل توقيع الاتفاقية في الجزائر العاصمة وحضره أيضاً محمد عرقاب، وزير المحروقات والمناجم الجزائري، ورشيد حشيشي، الرئيس والمدير العام لمجمع سوناطراك، وعبد الإله بن ناصر البصيري، سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر، وسمير بختي، رئيس اللجنة المديرة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، وأمين رميني، رئيس سلطة ضبط المحروقات في الجزائر.

الجدير بالذكر أنّ "مداد للطاقة" شركة استثمارية وتشغيلية سعودية في مجال الطاقة، وتتمتّع بتاريخ حافل بالإنجازات في مجال تطوير النفط والغاز خلال مراحل التنقيب والإنتاج والبنية التحتية والشراكات الاستراتيجية، وهي مستمرّة في قيادة مفهوم الابتكار والكفاءة والنمو المستدام في قطاع الطاقة العالمي.

نبذة عن شركة مداد للطاقة

مداد للطاقة هي شركة سعودية للاستثمار في مجالات الطاقة والصناعة، تسعى إلى دفع عجلة النمو المستدام وتعزيز التحول في قطاع الطاقة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. ومن خلال شراكات استراتيجية واستثمارات متنوعة، تعمل مداد للطاقة في قطاعات رئيسية تشمل خدمات النفط والغاز، والطاقة، والمياه، ومصادر الطاقة المتجددة. وتلتزم الشركة بتقديم حلول طاقة فعّالة وموثوقة ومبتكرة تحقق قيمة طويلة الأمد وتسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكترونيwww.midadenergy.com

