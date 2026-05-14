دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، بنجاح برنامجها التدريبي المهني في مركز الاتصال بالفجيرة، وذلك من خلال تنظيم حفل تخريج للاحتفاء بإنجازات 54 من موظفات مركز الاتصال من المواطنات، بعد إتمامهن برنامجاً تدريبياً مكثفاً استمر لمدة شهرين، صُمم لتعزيز مهاراتهن المهنية وتطوير قدراتهن. ويعكس هذا البرنامج التزام "دو" المتواصل بتمكين الكفاءات الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تنفيذ مبادرات استراتيجية لتطوير الموارد البشرية، حيث اعتمد البرنامج على نموذج تعليمي مُتكامل يجمع بين مسارات التعلم الرقمية المتقدمة وجلسات تدريبية تفاعلية، بما يضمن تقديم تجربة تعليمية شاملة تُلبي متطلبات منظومة العمل الحديثة.

وقالت فاطمة العفيفي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتمكين المؤسسي (بالإنابة) في "دو": "نجحت المشاركات في تحقيق إنجازات متميزة خلال فترة البرنامج، وهو ما يُجسد التزامنا المستمر بتأهيل ورعاية الكفاءات الوطنية، وتزويدها بالمهارات والمعرفة والثقة اللازمة للنجاح في مسيرتها المهنية. ويؤكد نجاح هذه المبادرة إيماننا بأن الاستثمار في كوادرنا البشرية يمثل ركيزة أساسية لنمونا واستدامة أعمالنا."

وخلال فترة البرنامج التي امتدت لشهرين، شاركت المتدربات في سبعة محاور تدريبية رئيسية شملت مجموعة من المهارات المهنية الأساسية، حيث تضمنت المعرفة بقطاع الاتصالات، ومهارات العرض والتقديم، والتميز في خدمة المتعاملين، والرفاهية والمرونة، والمهارات الشخصية، وتعزيز الثقافة الرقمية، إضافة إلى مبادئ المعرفة المالية لغير المتخصصين. وقد أسهم هذا النهج المتكامل في منح الخريجات مزيج متوازن من المهارات التقنية والشخصية التي تدعم نموهن المهني في قطاع الاتصالات سريع التطور.

وشهد حفل التخرج في مركز الاتصال بالفجيرة الاحتفاء بجهود المشاركات ومسيرتهن التطويرية، مُسلطاً الضوء على أثر البرنامج في دعم وتمكين الكوادر النسائية المواطنة ضمن منظومة عمل "دو". ويُعد مركز الاتصال بالفجيرة، الذي يُدار بالكامل من قبل كوادر نسائية، خطوة مهمة ضمن استراتيجية "دو" الأوسع لتطوير المواهب الوطنية، وتعزيز قدرات الموظفين، ودعم دور المرأة في قطاع الاتصالات.

