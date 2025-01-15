دبي،: أعلنت "ميدان"، التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات"، عن منحها عقداً بقيمة 529 مليون درهم إلى شركة "بهاتيا للمقاولات العامة ذ.م.م" وذلك لأعمال بناء مشروع " نايا في ديستريكت ون". ويقع هذا المشروع السكني، الذي يستلهم أجواءه من حياة المنتجعات، في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم؛ ويوفر لقاطنيه فرصة فريدة من نوعها لعيش حياة وسط بيئة هادئة بجوار البحيرة الكريستالية.

يضم مشروع " نايا في ديستريكت ون"، والمتوقع اكتماله في الربع الثالث من العام 2027، ثلاثة أبراج سكنية تتزين أسطحها بالحدائق الخضراء؛ وتضم بمجملها 456 شقة مكونة من غرفة نوم واحدة واثنتين وثلاث وأربع غرف نوم وفلل اللاجون. وستتولى "بهاتيا للمقاولات العامة"، وهي شركة مقاولات مستقلة حائزة على جوائز وتتمتع بخبرة تزيد على 40 عاماً في المنطقة، تشييد الأبراج 1 (أرضي + 20 طابقاً) و2 (أرضي + 12 طابقاً) و3 (أرضي + 16 طابقاً)، بالإضافة إلى المرافق العامة المخصصة للسكان.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة للعقارات: "يرسي مشروع ’نايا في ديستريكت ون‘ معياراً جديداً للمشاريع السكنية في دولة الإمارات بفضل تصميمه المتطور ومرافقه المتميزة، كما يتيح لقاطنيه فرصة رائعة للتواصل مع الطبيعة وخوض تجربة عيش راقية أقرب إلى حياة المنتجعات. ويسرنا التعاون مع شركة مرموقة مثل شركة ’بهاتيا للمقاولات العامة‘ لتجسيد رؤيتنا لهذا المشروع على أرض الواقع، وإثراء المشهد العقاري النابض لمدينة دبي".

من جانبه، قال أجاي بهاتيا، رئيس مجلس إدارة شركة "بهاتيا للمقاولات العامة": "يسرنا التعاون مع "دبي القابضة للعقارات" وتقديم خبراتنا وابتكاراتنا لبناء مشروع ’نايا في ديستريكت ون ‘. ويرتكز نهجنا التعاوني في تنفيذ هذا المشروع على الثقة المتبادلة، وسنحرص على تسليمه وفق الجدول الزمني المقرر مع الالتزام التام بأعلى معايير الجودة. معاً، نحن لا نبني مشروعاً فحسب، بل نُحيي رؤيتنا المشتركة للتميز."

يركز مشروع "نايا في دستركت ون" في صدارة أولوياته على رفاهية السكان عبر توفير مجموعة متنوعة من المرافق، بما في ذلك صالة ألعاب رياضية حديثة، وملاعب رياضية، ومساحات خضراء واسعة، وردهة ضيافة مميزة على السطح. ويمكن للعائلات الاستمتاع بمناطق لعب ومسابح مخصصة للأطفال. ويمكن لقاطني المشروع أيضاً الوصول مباشرة إلى البحيرة الكريستالية التي تمتد على مساحة 35 هكتاراً وشواطئها، والمشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة والرياضات المائية مثل التجديف بقوارب الكاياك والتجديف وقوفاً على الألواح. ويقع مشروع "نايا في دستركت ون" على بعد أربع كيلومترات من قلب وسط مدينة دبي، ويبعد 10 دقائق عن مضمار ميدان، و20 دقيقة عن مطار دبي الدولي.

ويعتبر "الحي الأول" (ديستريكت ون) وجهة شاملة متعددة الأغراض تجمع بين الرفاهية والطبيعة والأناقة ويتميز بسهولة الوصول إليه، ويضم مرافق حديثة ومنازل فاخرة في وسط واحد من أبرز مواقع المدينة. وتم تصميم "الحي الأول" (ديستريكت ون) ليدعم الأنشطة الداخلية والخارجية، حيث تم تخصيص 60٪ من مساحاته للحدائق الخضراء المفتوحة، ويتضمن أكثر من 8 كيلومترات من مسارات ركوب الدراجات والجري، بالإضافة إلى 14 كيلومتراً من المساحات السكنية على الشاطئ.

لمحة حول دبي القابضة للعقارات

"دبي القابضة للعقارات" هي عضو في "دبي القابضة" وواحدة من أكبر شركات التطوير العقاري المتكاملة في دبي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المجمعات السكنية مدعومةً بمحفظة قوية من الأراضي المخصصة للبيع في مواقع متميزة في الإمارة. ومن خلال الجمع بين الخبرة الطويلة والخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركات "مِراس" و"نخيل" و"ميدان" " و"دبي للعقارات"، تقدم هذه المحفظة حلولاً عقارية سكنية مبتكرة في مجال تطوير العقارات وإدارة المشاريع والمرافق. ويتم بناء كل مشروع بهدف البيع، ما يوفر فرصة فريدة للمشترين بأن يكونوا جزءاً من مستقبل دبي النابض بالحياة. ويحظى سكان مشاريعها بفرصة الاستمتاع بأسلوب حياة فريد ضمن بيئات عمرانية جاذبة تلبي احتياجاتهم المتطورة باستمرار.

تلعب "مِراس" دوراً جوهرياً في تطوير المجمّعات المتكاملة التي تعكس نمط الحياة العصري والراقي والمبدع وتضم عدداً من أكثر المناطق المرغوبة للسّكن في دبي. وتشمل المجمّعات السكنية التابعة لـ "مِراس": "بولغري ريزيدنسز" و"بلو ووترز ريزيدنسز" و"نيكي بيتش ريزيدنسز" و"سيتي ووك ريزيدنسز" و"سنترال بارك في سيتي ووك" و"تشيري وودز" و"بورت دو لا مير" و"فيلا أمالفي" وغيرها.

تشكل مشاريع شركة "نخيل"، محفظة متنوعة ورائعة من المجمّعات الرئيسية والتي تعتبر محورية في تحقيق رؤية دبي. وتغطي مشاريعها الرئيسية، بما في ذلك "نخلة جبل علي" و"جزر دبي" و"نخلة جميرا" المشهورة عالمياً، مساحة 15 ألف هكتار وتوفر السكن لنحو 740 ألف شخص.

انبثقت فكرة شركة ميدان من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله). وتشمل محفظة مشاريعها "ميدان" كلاً من مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، الحي الأول، وكنال فرونت ريزيدنسز.

تتولى "دبي للعقارات “الإشراف على أهم المشاريع الرائدة وأشهر الوجهات في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك منطقة الخليج التجاري ومشاريع و"جميرا بيتش ريزيدنس (جي بي أر)" وهو أول مشروع سكني في العالم يضم 40 برجاً تم تطويرها في نفس المرحلة. وتشمل مجمّعاتها السكنية في منطقة دبي لاند "ذا فيلا" و"الواحة" و"سيرينا" و"فيلانوفا" و"مُدُن" و"رِمرام"، بينما تضم مشاريعها حول منطقة خور دبي "جداف ووتر فرونت" و"دبي وورف" و"منازل الخور".

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