أعلنت اليوم شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، عن نجاحها في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات بقيمة 5.1 مليار جنيه لصالح شركة إي اف چي للحلول التمويلية، الذراع التابع لقطاع التمويل غير المصرفي بمجموعة إي اف چي القابضة والمتخصص في خدمات التأجير التمويلي والتخصيم.

ويمثل هذا الإصدار أضخم إصدار لسندات الشركات يتم تنفيذه في تاريخ سوق الدين المصري، مما يعزز من مكانة إي اف چي هيرميس كمستشار ومرتب رائد لصفقات أسواق الدين المعقدة، ويهدف إلى توفير تمويل كبير لدعم التوسع المستمر في محفظة أعمال الشركة في مجالي التأجير التمويلي والتخصيم.

قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار. ويعد هذا الإصدار هو الرابع لشركة «إي اف چي للحلول التمويلية»، كما تعزز من قدرتها على الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، حيث تظل الإدارة الفعالة والمنضبطة للسيولة أولوية أساسية للمؤسسات المالية غير المصرفية.

وتبلغ مدة السندات 13 شهراً، وقد حصلت الشركة على تصنيف ائتماني (A-)، وجاء الإصدار على شريحتين لتلبية رغبات المستثمرين المختلفة ومواءمة احتياجاتهم من حيث مواعيد الاستحقاق وأنماط السداد:

الشريحة (A): شريحة ذات سعر فائدة ثابت مع سداد دفعة واحدة عند الاستحقاق.

شريحة ذات سعر فائدة ثابت مع سداد دفعة واحدة عند الاستحقاق. الشريحة (B): شريحة بسعر فائدة متغير مع سداد ربع سنوي .

صرح ماجد العيوطي، الرئيس المشترك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، قائلاً: "يعكس هذا الإصدار البارز التطور المستمر لأسواق أدوات الدين في مصر، وعمق الطلب المؤسسي المتزايد على الائتمان الممنوح للشركات والمهيكل بعناية. كما يؤكد تنفيذ صفقة بهذا الحجم قوة منصة الاستشارات والتوزيع لدى إي اف چي هيرميس، إلى جانب قدرتنا على تصميم حلول تمويلية تلبي أهداف جهات الإصدار، وتتوافق في الوقت ذاته مع تطلعات المستثمرين".

وبالنسبة إلى إي اف چي للحلول التمويلية، يأتي هذا الإصدار عقب أداء قوي خلال عام 2025، رغم التحديات التي فرضتها البيئة الاقتصادية الكلية، وتشديد أوضاع السيولة، والحدود التنظيمية التي أثرت في نشاط التأجير التمويلي في السوق المحلية. وفي ظل هذه الظروف، ركزت الشركة على سرعة التنفيذ، والانضباط في اختيار المخاطر، والإدارة النشطة للميزانية، مما مكّنها من الحفاظ على الهوامش وتحقيق النمو في كلٍّ من نشاط التأجير التمويلي والتخصيم.

واستمر الزخم خلال الربع الأول من عام 2026، حيث سجل نشاط التأجير التمويلي صافي مبيعات أصول ممولة بقيمة 5.0 مليار جنيه، بارتفاع قدره 40% على أساس ربع سنوي و125% على أساس سنوي، مسجلًا أعلى مستوى تعاقدات ربع سنوية في تاريخه. وجاء هذا الأداء مدعومًا بتمويلات بلغت 1.8 مليار جنيه في فبراير و1.5 مليار جنيه في مارس، عقب توقيع اتفاقيات مع اثنين من أبرز المطورين العقاريين.

ومن جانبه، قال طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية: "يمثل هذا الإصدار من السندات محطة مهمة لشركة إي اف جي للحلول التمويلية، ويدعم بشكل مباشر قدرتنا على تمويل النمو عالي الجودة عبر منصتي التأجير التمويلي والتخصيم. وعلى مدار العام الماضي، أثبتنا قدرتنا على الصمود في بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات، من خلال التركيز على الانضباط في منح التمويلات، والانتقاء القوي للعملاء، والإدارة الفعالة للميزانية. وستسهم حصيلة هذه الصفقة في تعزيز مركزنا التمويلي، ودعم توسع محفظتنا، وتمكيننا من مواصلة خدمة قاعدة متنوعة من العملاء ذوي الجدارة الائتمانية في قطاعات رئيسية. كما يعكس الزخم القياسي الذي تحقق في الربع الأول من عام 2026 جودة منصتنا وثقة شركائنا من البنوك والمستثمرين والعملاء".

ومن خلال أنشطتها في التأجير التمويلي والتخصيم، تواصل إي اف چي للحلول التمويلية توجيه رؤوس الأموال إلى قطاعات إنتاجية تُعد محورية للنمو الاقتصادي في مصر، بما في ذلك العقارات والسياحة والنفط والغاز والوقود الاستهلاكي. وفي وقت تتسم فيه السوق بتقييد السيولة وارتفاع مستويات الانتقائية الائتمانية، تساعد الحلول التمويلية التي تقدمها الشركة المؤسسات ذات الجدارة الائتمانية على تمويل خطط التوسع واحتياجات رأس المال العامل وخلق فرص العمل. وبدعم من قاعدة قوية من التمويلات المرتقبة وشراكات استراتيجية عبر قطاعات متعددة، تتمتع إي اف چي للحلول التمويلية بموقع يؤهلها لتعميق علاقاتها مع العملاء، وخدمة قاعدة أوسع من العملاء ذوي المتطلبات الدقيقة، واقتناص فرص نمو عالية الجودة تسهم في خلق قيمة للعملاء والاقتصاد بوجه عام.

وأضافت مي حمدي، المدير التنفيذي لأسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس: «صُمِّم هيكل الإصدار ذي الشريحتين لتوفير مرونة في السداد وتوسيع قاعدة مشاركة المستثمرين في الإصدار. ويبرز التنفيذ القوي لهذه الصفقة استمرار شهية المستثمرين للائتمان عالي الجودة الممنوح للشركات في مصر، والدور الذي يمكن أن تلعبه أدوات الدين المهيكلة بعناية في دعم تنويع مصادر التمويل، وتعميق السوق، وتحقيق نمو مستدام للمحافظ».

وعقب هذا الإصدار، بلغ إجمالي إصدارات إي اف چي للحلول التمويلية في أسواق أدوات الدين 16.7 مليار جنيه، موزعة بين أربعة إصدارات توريق بإجمالي 7.6 مليار جنيه، وأربعة إصدارات سندات بإجمالي 8.7 مليار جنيه، وإصدار واحد من سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه. وستُسْتَخْدَم حصيلة الإصدار الأخير في تمويل الأنشطة التشغيلية ودعم نمو المحفظة.

وقام بنك نكست (Bank NXT) بدور وكيل السداد، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب KPMG بدور مدقق الحسابات.

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عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 5 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أكثر من أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية المتكاملة والمبتكرة في مصر، وبالأخص للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

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رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف چي القابضة

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عمر سلامة

رئيس الاتصالات والعلاقات العامة بمجموعة إي اف چي القابضة

osalama@efgholding.com

قطاع العلاقات الإعلامية بمجموعة إي اف چي القابضة

PublicRelations@efgholding.com