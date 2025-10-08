بناءً على هذا الإدراج، تجاوزت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي حاجز ال 100 مليار دولار أمريكي

رحبت ناسداك دبي بإدراج بنك الإمارات الإسلامي في الإصدار العالمي الأول من نوعه لصكوك تمويلية مرتبطة بالاستدامة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.

حيث أٌصدرت الصكوك ضمن برنامج الصكوك التابع لـ "الإمارات الإسلامي" والبالغة قيمته 4 مليارات دولار أمريكي، في خطوة تؤكد ريادة المصرف في التمويل الإسلامي المستدام ودوره في دعم أجندة الاستدامة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

استَقطب طرح الصكوك اقبالاً واسعاً من المستثمرين الدوليين، مما يعكس النمو المتزايد على جاذبية منتجات التمويل الإسلامي المستدام، حيث بلغت طلبات الاكتتاب 1.2 مليار دولار أمريكي، متجاوزة حجم العرض المُعلن بـ 2.4 مرة. وساهم هذا الإقبال في خفض هامش العائد إلى 95 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات، مع تحقيق عائد سنوي قدره 4.540%.

واحتفالاً بهذا الإدراج الناجح، شارك هشام عبد الله القاسم، رئيس مجلس إدارة "الإمارات الإسلامي" ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "بنك الإمارات دبي الوطني"، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لـناسداك دبي وسوق دبي المالي، في قرع جرس افتتاح السوق.

قال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة "الإمارات الإسلامي" ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "بنك الإمارات دبي الوطني": "يعكس إدراج صكوكنا الرائدة المرتبطة بالإستدامة في ناسداك دبي على متانة قوتنا المالية والتزامنا بتحقيق طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الحياد المناخي بحلول 2050، ويمثل هذا الإصدار الفريد من نوعه عالمياً قدرتنا على تقديم حلول متطورة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتلبي تطلعات قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين الدوليين، في ظل الطلب المتزايد على أدوات التمويل الإسلامي المستدام."

وبدوره، أضاف حامد علي، الرئيس التنفيذي لـناسداك دبي وسوق دبي المالي: "يمثل إدراج صكوك الإمارات الإسلامي التمويلية المرتبطة بالاستدامة البالغة 500 مليون دولار لحظة تاريخية لـناسداك دبي وقطاع التمويل الإسلامي العالمي. تؤكد هذه الخطوة مكانة دبي كمركز رائد لأسواق رأس المال الإسلامية والمستدامة، وتعزز التزامنا بتقديم حلول تمويل مبتكرة تدعم التطور الاقتصادي الطويل الأمد والطموحات المناخية لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وبناءً على هذا الإدراج، ارتفعت القيمة الإجمالية للصكوك الحالية لـ "الإمارات الإسلامي" في ناسداك دبي إلى 2.77 مليار دولار أمريكي، لترتفع بذلك القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في البورصة إلى أكثر من 100 مليار دولار أمريكي، مما يعزز موقعها مركزاً عالمياً رائداً لأدوات الدخل الثابت الإسلامية.

وتستضيف ناسداك دبي، كمنصة رائدة لأدوات الدخل الثابت وأدوات الحوكمة والبيئة والاستدامة، إصدارات بقيمة 140 مليار دولار في فئة الدخل الثابت، و28.7 مليار دولار في فئة الحوكمة والبيئة والاستدامة، منها 1.55 مليار دولار في الإصدارات المرتبطة بالاستدامة.

نبذة عن "الإمارات الإسلامي":

يعد "الإمارات الإسلامي"، المدرج في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM:EIB) والتابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.

يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 40 فرعاً و229 جهاز صراف آلي/جهاز إيداع نقدي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، الذي يشهد نمواً متسارعاً، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يقوم بإطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".

لطالما حاز الإمارات الإسلامي على العديد من الجوائز المحلية والدولية تقديراً لسجله القوي على صعيد الأداء والابتكار في مجال الخدمات المصرفية. فقد حصل المصرف على جائزة "أفضل مصرف إسلامي بالمجمل" و"المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع جوائز "إسلاميك فاينانس نيوز 2024". كما حصل على جائزة "البنك الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع "جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي 2024". وكجزء من التزامه تجاه المجتمع الإماراتي، يقدم صندوق الإمارات الإسلامي الخيري مساعدات مالية للمحتاجين، مع التركيز على الغذاء والمأوى والصحة والتعليم والمساهمات الاجتماعية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.emiratesislamic.ae .

نبذة عن ناسداك دبي

ناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. وترحّب البورصة بجهات الإصدار الإقليمية والدولية الساعية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري. يشار إلى أن سوق دبي المالي هو المساهم الرئيسي في ناسداك دبي حيث تبلغ حصته الثلثين، في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم. كما أن سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي.

