الشارقة، الإمارات العربية المتحدة- أعلن بنك الشارقة، أحد البنوك التجارية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن مشاركته بنجاح في إدارة عملية إصدار صكوك خضراء مقومة بالدولار الأمريكي لصالح شركة "أمنيات القابضة". فقد اضطلع البنك بدور مدير رئيسي مشترك ومدير سجل الاكتتاب، في إصدار لصكوك خضراء بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل 3 سنوات، بالتعاون مع مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية البارزة.

وقد استقطب هذا الاصدار اهتماما كبيراً من قبل المستثمرين، حيث تجاوزت قيمة الطلبات المسجلة حجم الطرح بنحو 3.6 أضعاف، مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين والإقليميين في الجدارة الائتمانية لشركة أمنيات القابضة، والجاذبية الاستراتيجية لقطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد الوطني.

في مستهل الإصدار، تم تحديد سعر استرشادي أولي في نطاق 8.00% المرتفع، إلا أن قوة الطلب مكنت من تضييق هامش التسعير وتحديد العائد النهائي عند 8.375%. ونتيجة لهذا الزخم القوي، تم رفع حجم الإصدار إلى 500 مليون دولار أمريكي بدلاً من 400 مليون دولار كما أعلن في البداية. ومن الجدير بالذكر أن 25% من الصفقة تم تخصيصها لمستثمرين من المملكة المتحدة، وأوروبا، والأسواق الأمريكية الخارجية، مما يؤكد قوة المشاركة الدولية.

وفي معرض تعليقه على إتمام الإصدار بنجاح، قال السيد/ محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: "لقد كان من دواعي سرورنا أن نؤدي دوراً فعالاً في هذا الإصدار الرائد الذي يمثل محطة استراتيجية في مسيرة شركة أمنيات، باعتباره أول دخول لها إلى أسواق رأس المال. ويعكس نجاحنا في إتمام هذا الإصدار رغم ما تشهده الأسواق العالمية من تقلبات وتحديات في الوقت الحالي، مدى متانة الأسس المالية لشركة أمنيات، وثقة المستثمرين في الرؤية التي تتبناها على المدى الطويل."

وأضاف قائلاً: "يسعدنا الترحيب بانضمام أمنيات القابضة إلى قائمة عملائنا من الشركات المرموقة، ونحن على ثقة بأن هذه الصفقة تمثل بدايةً لشراكة مديدة ومثمرة للطرفين. كما تؤكد مشاركتنا التزام بنك الشارقة المستمر بدعم مبادرات التمويل المستدام، بما يتماشى مع إطار ومبادئ الحوكمة البيئية، والاجتماعية، والمؤسسية لدينا."

من جانبه، أعرب السيد/ داميان وايت، رئيس الخزينة في بنك الشارقة، عن سعادته بالطلب القوي الذي لاقاه إصدار الصكوك الخضراء، قائلاً: "إن مشاركتنا في إصدار الصكوك الخضراء لشركة أمنيات القابضة يمثل خطوة مهمة في جهودنا لتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها البنك، وتعزيز القيمة المضافة التي نوفرها لعملائنا. ويشرّفنا أن نلعب دوراً فاعلاً في أول إصدار للصكوك تقوم الشركة بتنفيذه، حيث يؤكد نجاح الإصدار المكانة القوية التي تتمتع بها الشركة في الأسواق، وكفاءتها العالية في تنفيذ استراتيجيتها."

ويمثل نجاح بنك الشارقة في إتمام هذا الإصدار امتداداً للدور المتنامي الذي يؤديه البنك كمستشار مالي موثوق، كما يمثل ترسيخاً للمكانة الرائدة التي وصل إليها بنك الشارقة على مستوى المنطقة، كلاعب رئيسي ليس في إدارة وتنظيم الإصدارات المبتكرة في أسواق رأس المال المتطورة فحسب، وإنما أيضاً في إبراز الأهمية المتزايدة لمبادرات التمويل المستدام في منطقة الخليج العربي وخارجها.

نبذة عن بنك الشارقة:

تأسس بنك الشارقة في 22 ديسمبر 1973 بموجب مرسوم أميري أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. بدأ البنك عملياته المصرفية في مايو 1974. يعتبر بنك الشارقة أول بنك تجاري يتم إنشاؤه في الشارقة، والخامس من نوعه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشتهر البنك تاريخياً بكونه أول مصرف في إمارة الشارقة يقوم بطرح 40% من رأسماله للاكتتاب العام.

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