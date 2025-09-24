عمّان، الأردن: اجتمع أكثر من 500 معلمة ومعلم وقادة مدارس (أكثر من 250 معلمة ومعلمًا و200 من قادة المدارس من 112 مدرسة شريكة في الأردن) في فندق موفنبيك يومي 8 و9 أيلول للمشاركة في منتدى التطوير المهني المستمر للمعلمات والمعلّمين ومؤتمر قادة المدارس، وهما من الفعاليات الرئيسية التي ينظمها المجلس الثقافي البريطاني لشبكة المدارس الشريكة. تمحور موضوع هذا العام حول: "قيادة المدارس عبر تلاقي الأجيال"، لمعالجة أحد أبرز التحديات في قطاع التعليم، وهو إعداد جيل زد (Gen Z) وجيل ألفا(Gen Alpha ) للمستقبل.

وبالاستفادة من الزخم الذي حقّقه منتدى العام الماضي الذي جمع 450 مشاركة ومشاركًا تحت شعار الصحة النفسية والحماية في المدارس، توسّعت فعاليات هذا العام من حيث حجم الحضور، مما يعكس الطلب القوي على الابتكار والتعاون والنمو المهني ضمن شبكة المدارس الشريكة في الأردن.

منصّة للتعاون

ألقى كل من أليكس لامبرت، مدير المجلس الثقافي البريطاني في الأردن، وسعادة السفير البريطاني في الأردن فيليب هول، كلمتيْ الافتتاح بمشاركة شخصيات بارزة من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وهيئات الاعتماد البريطانية (كامبريدج، وبيرسون، وأكسفورد AQA)، ومنصة إدراك التابعة لمؤسسة الملكة رانيا.

منتدى التطوير المهني لمعلمات ومعلمي المدارس الشريكة في المجلس الثقافي البريطاني في الأردن – 8 أيلول

استقبل المنتدى أكثر من 250 معلمة ومعلمًا، وتضمّن جلسة رئيسية حول التعلّم التجريبي قدّمتها نورة النجار، منسّقة الجهات المانحة في السفارة البريطانية .

وشملت ورش العمل مواضيع متنوّعة قدّمها مدرّبون خبراء مثل الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في الصفوف بالتعاون مع منصة "أبواب"، والتربية الدامجة، والبحث الإجرائي الاستكشافي، وبناء الحضور المهني للمعلمات والمعلمين. واختُتم اليوم بحفل توزيع الشهادات وتكريم المعلمات والمعلمين المتميّزين في المدارس الشريكة في الأردن.

مؤتمر قادة المدارس الشريكة في المجلس الثقافي البريطاني في الأردن – 9 أيلول

شارك في مؤتمر قادة المدارس أكثر من 200 من مدراء وقادة المدارس، وتضمّن جلسات أبرزها: القيادة بعمق: إشراك صوت طلبة جيل زد – ديفيد لازارو، مدير منصة إدراك، مؤسسة الملكة رانيا، وتعزيز المصداقية المهنية– أندريا بولبيا، مدرّبة معلمات ومعلمين، المجلس الثقافي البريطاني، ومستجدات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قدّمها عطوفة الدكتور مهند الخطيب، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد.

وكذلك، أطلق المؤتمر باب الترشح للدفعة الجديدة من لجنة الإرشاد الطلابي، لإعطاء الشابات والشباب دورًا أكبر في صياغة مستقبل التعليم.

وعلّق أليكس لامبرت، مدير المجلس الثقافي البريطاني في الأردن، قائلًا: "لا تُعدّ هذه المنتديات مجرّد تجمعات سنوية فحسب، بل هي محفّز للتغيير. يُظهر النمو الذي شهدناه هذا العام مقارنةً بالعام الماضي قوة التعاون، ونحن فخورون بدورنا في تشكيل صفوف دراسية تمكّن الشباب في الأردن وخارجه".

لماذا يُعدّ هذا الأمر مهمًا؟

تشهد مدارس الأردن تغيّرًا غير مسبوق مع دخول طلبة جيليْ زد وألفا إلى الصفوف بتوقعات جديدة كليًا. ومن خلال عقد هذيْن المنتدييْن، يسعى المجلس الثقافي البريطاني إلى تزويد المعلمات والمعلمين بأدوات عملية قابلة للتطبيق الفوري في مدارسهم، وتعزيز التعاون بين الوزارات والمدارس والشركاء الدوليين، إلى جانب بناء قدرات قيادية لإعداد الطلبة لعالم مترابط مدفوع بالذكاء الاصطناعي.

نظرة إلى المستقبل

أصبح منتدى التطوير المهني للمعلمات والمعلمين ومؤتمر قادة المدارس حدثين أساسيين في قطاع التعليم الخاص في الأردن، مما يؤكّد التزام المجلس الثقافي البريطاني بتوسيع فرص التطوير المهني في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وضمان استعداد المدارس الشريكة لمواجهة تحديات التغيّر الجيلي والتحوّل الرقمي.

نبذة عن شبكة المدارس الشريكة للمجلس الثقافي البريطاني

شبكة المدارس الشريكة هي مجتمع عالمي يضم أكثر من 2,600 مدرسة تُقدّم الشهادات البريطانية مثل IGCSE و O LevelوA Level ، وهي شريك موثوق يسهم في تحسين جودة التعليم ودعم المتعلّمين حول العالم لتحقيق إمكاناتهم من خلال التعليم والشهادات البريطانية. ندعم المدارس الشريكة في أكثر من 40 دولة، مؤثرين في حياة أكثر من 250,000 طالبة وطالب كل عام.

نبذة عن المجلس الثقافي البريطاني

المجلس الثقافي البريطاني هو المنظمة الدولية للعلاقات الثقافية والفرص التعليمية في المملكة المتحدة. نحن ندعم السلام والازدهار عبر بناء الروابط وتأسيس التفاهم والثقة بين الأشخاص في المملكة المتحدة والبلدان الأخرى حول العالم، وذلك من خلال عملنا في الفنون والثقافة والتعليم واللغة الإنجليزية. نعمل مع أشخاص في أكثر من 200 بلد وإقليم ولدينا مكاتب في أكثر من 100 دولة. وفي عاميْ 2024-2025، وصلنا إلى 599 مليون شخص.

-انتهى-

#بياناتشركات