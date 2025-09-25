يأتي هذا الإصدار، الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار أمريكي، ضمن إطار برنامج الشركة لإصدار صكوك البالغة قيمته الإجمالية 1.5 مليار دولار.

شهد الطرح إقبالًا استثنائيًا من جانب المستثمرين الدوليين، حيث شكّل المستثمرون من خارج دولة الإمارات ما نسبته 60% من إجمالي طلبات الاكتتاب.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "بن غاطي" القابضة المحدودة ("بن غاطي القابضة")، الشركة الرائدة في تطوير العقارات الفاخرة في دولة الإمارات، عن نجاحها في تسعير إصدارها الأول من الصكوك الخضراء المقومة بالدولة الأمريكي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل 3 سنوات، وذلك في إطار برنامجها الطموح لإصدار شهادات ائتمان تبلغ قيمتها الإجمالية 1.5 مليار دولار أمريكي. وقد حظي الطرح بإقبال واسع انعكس في تغطية حجم الصكوك المعروضة بأكثر من 4 مرات.

ويؤكد هذا الإصدار البارز من الصكوك الخضراء، المتوافق مع "اللائحة S"، التزام بن غاطي بالتمويل المستدام وانسجامه مع مبادئ التمويل الأخضر الخاص بالشركة. وستُخصص عائدات الإصدار لتمويل محفظة من المشاريع الخضراء المؤهلة، بما يعزز التزام الشركة بالنمو المسؤول والحفاظ على البيئة.

وتم تسعير الصكوك بمعدل ربح قدره 7.750%، وهو ما يعادل هامشاً قدره 416 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 3 سنوات. وقد شهد الإصدار طلباً قوياً من جانب المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث تجاوزت قيمة سجل طلبات الاكتتاب 2 مليار دولار أمريكي، فيما شكّل المستثمرون من خارج دولة الإمارات ما نسبته 60% من إجمالي سجل الاكتتاب.

كما شهد الإصدار إقبالاً استثنائياً أدى إلى تراجع كبير في هامش العائد مقارنة بالتوجهات الاسترشادية الأولية البالغة نحو 8.125%. وتعكس قوة سجل الطلبات ثقة الأسواق في الملاءة الائتمانية لشركة "بن غاطي"، وقوة علامتها التجارية، واستراتيجيتها المستدامة بعيدة المدى. وتحمل الشركة تصنيفاً ائتمانياً عند مستوى Ba3 من وكالة "موديز"، وBB- من وكالة "فيتش"، مع نظرة مستقبلية مستقرة من كلتا الوكالتين.

ومن المقرر إدراج الصكوك الخضراء في كل من سوق لندن للأوراق المالية وناسداك دبي، فيما تولّى دور المنسقين العالميين المشتركين للإصدار كل من: مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وجي بي مورغان، وبنك المشرق. أما قائمة مديرو سجل الاكتتاب المشتركين فقد شملت بنك أبوظبي التجاري، وبنك عجمان، وأرقام كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك وربة.

وفي هذه المناسبة، قالت قطر الندى بن غاطي، الرئيسة التنفيذية لشركة بن غاطي القابضة: "يمثّل هذا الإصدار القياسي من الصكوك علامةً فارقةً في مسيرة نمو مجموعة بن غاطي، ويرسّخ مكانتنا كواحدةٍ من أكثر شركات التطوير العقاري تنوعًا وديناميكية في المنطقة. ويعكس الإقبال الكبير والثقة العالية التي أظهرها المستثمرون في إصدارنا من الصكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، تميُّز نموذج الأعمال الذي تنتهجه بن غاطي، والقائم على منصةٍ متكاملةٍ ذاتياً تجمع بين النمو المتسارع والالتزام الراسخ بالتنمية الخضراء والمستدامة".

ومن جانبه، قال شهزاد جناب، المدير المالي التنفيذي لشركة بن غاطي القابضة: "استكمالاً للزخم الاستثنائي الذي حققناه في إصدار صكوك يوليو 2025 لأجل خمس سنوات – والذي شهد إقبالاً تجاوز خمسة أضعاف حجم الطرح – فإننا سعداء بمستويات الدعم والثقة الكبيرة التي أبداها مجتمع المستثمرين الدولي في هذا الإصدار. ويؤكد هذا الإقبال القوي على إصداراتنا من الصكوك الخضراء والتقليدية على حد سواء الثقة المتنامية في قصة نجاح القطاع العقاري في إمارة دبي، والمكانة الفريدة التي رسختها بن غاطي في السوق بشكل عام."

وكانت "بن غاطي القابضة" قد سجّلت أداءً قياسياً خلال النصف الأول 2025، حيث ارتفع صافي أرباحها بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 1.82 مليار درهم، مدفوعاً بالزخم المتواصل والإقبال الواسع في سوق دبي العقاري. كما حققت المجموعة مبيعات إجمالية قوية بلغت 8.8 مليار درهم، في حين قفزت الإيرادات بنسبة ملحوظة بلغت 189% مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 6.3 مليار درهم.

وقد أطلقت مجموعة "بن غاطي" سبعة مشاريع نوعية جديدة خلال النصف الأول من عام 2025، فيما أنجزت خمسة مشاريع خلال النصف الأول وحده، ليصل إجمالي عدد المشاريع التي سلّمتها خلال الـ 18 شهراً الماضية 15 مشروعاً. وتتمتع المجموعة حالياً بحجم إيرادات متراكمة تصل قيمتها إلى نحو 12.5 مليار درهم، في حين تتجاوز القيمة الإجمالية لمحفظتها التطويرية حاجز الـ 70 مليار درهم، ما يعزز من مكانتها مطوّراً عقارياً رائداً في إمارة دبي. وتعمل "بن غاطي" حالياً على تطوير قرابة 20,000 وحدة سكنية ضمن 30 مشروعاً عقارياً، تتوزّع في أبرز المواقع الحيوية بدبي، مثل وسط المدينة والخليج التجاري وقرية جميرا الدائرية وميدان. كما تضم محفظة المجموعة مشاريع متميزة من الوحدات السكنية الفاخرة التي تحمل أسماء علامات تجارية عالمية رائدة، يتم تنفيذها بالشراكة مع كبرى الأسماء في عالم الفخامة، مثل "بوغاتي"، و"مرسيدس-بنز"، و"جاكوب أند كو".

كما عزّزت "بن غاطي" محفظتها من المشاريع التطويرية مؤخراً من خلال استحواذها الاستراتيجي على قطعة أرضٍ ضخمة تبلغ مساحتها نحو 9 ملايين قدم مربع في منطقة ند الشبا 1، والتي من المقرر أن تضم أول مجمّع سكني متكامل تطوّره المجموعة، بقيمةٍ تطويريةٍ إجمالية متوقعة تتجاوز 25 مليار درهم.

حول مجموعة بن غاطي القابضة:

تُعد شركة "بن غاطي" القابضة واحدة من أسرع شركات التطوير العقاري نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمتلك محفظة متنامية تضم أكثر من 80 مشروعاً بقيمة إجمالية تتجاوز 70 مليار درهم إماراتي. وهي تشتهر بريادتها في تطوير مشاريع سكنية تحمل مجموعة من أرقى العلامات الفاخرة، حيث أبرمت شراكات استراتيجية مع علامات دولية بارزة مثل "بوغاتي" و"مرسيدس-بنز" و"جاكوب آند كو"، لتقديم روائع معمارية تجمع بين الابتكار والفخامة. ويأتي نمو الشركة المتسارع انطلاقاً من قاعدتها المالية الراسخة واستراتيجيتها المنضبطة في النمو والتوّسع، مدعومةً بتصنيفات ائتمانية قوية عند مستوى BB- من وكالة "فيتش" وBa3 من وكالة "موديز"، ما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة واستقرار الشركة على المدى الطويل.

ويواصل المهندس محمد بن غاطي، رئيس مجلس الإدارة، ترسيخ إرث العلامة في مجالات التميّز المعماري وجودة البناء الاستثنائية، إذ نجحت الشركة حتى اليوم في تسليم أكثر من 12,000 وحدة سكنية، وتضم محفظتها مشاريع متنوعة تتراوح بين مجتمعات سكنية متكاملة بتصاميم أنيقة وأسعار مناسبة، وصولاً إلى مشاريع سكنية فاخرة للغاية تشكّل معياراً جديداً في سوق العقارات الفاخرة بدبي.

