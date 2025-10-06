تضاعفت قيمة الودائع بمعدل ما يقارب الضعف على أساس سنوي، في إنجاز يعكس الطلب المتنامي على الخدمات المصرفية الرقمية.

يجسد الارتفاع الملحوظ في عدد المتعاملين من الأفراد والشركات، التغيّرات السريعة في تفضيلات العملاء

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلن "ويو بنك" (ش.م.ع) عن تجاوز قيمة ودائع المتعاملين حاجز50 مليار درهم إماراتي بعد أقل من ثلاث سنوات على انطلاقه، في إنجاز يعكس التغير المتسارع الذي يشهده القطاع المصرفي على مستوى المنطقة، والاعتماد المتزايد على الخدمات المصرفية الرقمية.

ويعكس هذا الأداء نمواً ملحوظاً في إقبال الأفراد والشركات في دولة الإمارات على تبنّي الحلول المالية الرقمية، إلى جانب ترسيخ مكانة "ويو بنك" كأحد أبرز البنوك الرائدة التي تقود مسيرة التحول في المشهد المصرفي الحديث.

وفي ضوء تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية، سجّل "ويو بنك" نمواً في قاعدة متعامليه بنسبة 72% على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادة بنسبة 93% في عدد المتعاملين الأفراد، و42% في عدد المتعاملين من الشركات.

وبالتزامن مع هذا النمو، تضاعفت الودائع بمعدل ما يقارب الضعف، في مؤشر يعكس الطلب المتنامي على الأساليب المبتكرة للادخار والإنفاق والاستثمار. ويُعزى هذا الأداء إلى الخدمات التي يقدمها "ويو بنك" المتمحورة حول المتعاملين، والتي تشمل أدوات ادخار تنافسية، ومزايا مخصصة للرواتب، وحسابات متعددة العملات، وتجارب رقمية آمنة وسهلة الاستخدام.

ويعكس الارتفاع المتواصل في حجم الودائع الثقة المتزايدة للمتعاملين في المنصات المصرفية الرقمية، وإقبالهم المتزايد على الحلول المالية المتكاملة. وتتيح منصة "ويو" لمتعامليها التخطيط الفعّال لالتزاماتهم المستقبلية، مثل الادخار للتقاعد أو شراء منزل جديد أو تغطية تكاليف التعليم، وذلك من خلال باقة متكاملة من الخدمات، تشمل مساحات التوفير التي تقدم عائدات جذابة على الودائع، ومنصة "ويو" للاستثمار التي تتيح الوصول إلى أسواق الأسهم المحلية والعالمية، وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، بالإضافة إلى خيارات استثمارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتعكس هذه الميزات الإقبال المتزايد على الحلول المتكاملة التي تجمع مختلف أنواع الخدمات المالية للأفراد والشركات ضمن منصة رقمية واحدة.

وقال جاييش باتيل، الرئيس التنفيذي لدى ويو بنك (ش.م.ع): "نهدف إلى مساعدة الأفراد والشركات في دولة الإمارات على تحقيق أهدافهم من خلال بناء منصة تركز على دعم وتمكين المتعاملين. ويجسّد هذا الإنجاز الجديد الثقة الكبيرة التي يمنحنا إياها متعاملينا، والاتجاه المتزايد نحو الخدمات المصرفية الرقمية المتمحورة حولهم. ونؤكد التزامنا المستمر بإرساء دعائم مستقبل الخدمات المالية، عبر التطوير المستمر للمنصة وتوفير خدمات جديدة، تُمكّن متعاملينا من تحقيق عائدات أكبر، وتعزيز النمو الذكي وبناء الثروات المستدامة".

ويستفيد "ويو بنك" من هذا الزخم في توسيع منصته والكشف عن مزايا وشراكات جديدة، كما يؤكد التزامه بتمكين المتعاملين من الأفراد والشركات في تحقيق طموحاتهم، والمساهمة في دعم رؤية المنطقة الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار.

نبذة عن ويو بنك ش.م.ع

يعدُّ ويو بنك ش.م.ع أول منصة مالية رقمية في منطقة الشرق الأوسط تقدم مفهوماً جديداً للخدمات المصرفية للأفراد والشركات. يتخذ "ويو بنك" من أبوظبي مقراً رئيسياً له، ويحظى بدعم مستثمرين استراتيجيين منهم "القابضة “(ADQ)، وألفا ظبي القابضة، وشركة "إي آند"، وبنك أبوظبي الأول. وتجمع المنصة بين التكنولوجيا المتطورة والنهج الذي يركز على الإنسان لتقديم حلول مالية سلسة ومخصصة.

وعلى صعيد الخدمات المصرفية للأفراد، تقدم منصة ويو بنك أدوات ذكية لمساعدة المستخدمين على إدارة شؤونهم المالية، وتمكينهم من الادخار والإنفاق وتنمية أموالهم بسهولة. أما بالنسبة للشركات، فتتجاوز المنصة الخدمات المصرفية التقليدية من خلال تزويد رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بمنصة رقمية شاملة مصممة لتبسيط العمليات وإطلاق العنان لفرص النمو وتبسيط الإدارة المالية.

يعيد ويو بنك تعريف المشهد المصرفي في مجال الحلول المصرفية كخدمة (BaaS) والتمويل المدمج، حيث يقدم حلولاً مبتكرة تمكّن الأفراد والشركات والمجتمعات من الوصول إلى البنية التحتية اللازمة لبناء ثروات طويلة الأمد.

