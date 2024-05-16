الخطوط الجوية "إنديجو" تزيد عدد رحلاتها المسيّرة من مطار زايد الدولي بنسبة 50%

زيادة في جدول الرحلات لتلبية الطلب المتزايد على السفر

21 رحلة إضافية أسبوعياً مع الخطوط الجوية "إنديجو"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 16 مايو 2024: أعلنت "مطارات أبوظبي" اليوم عن توسيع شبكة رحلاتها إلى أبرز الوجهات حول العالم، عبر بدء خطوط "إنديجو" الجوية بتسيير رحلات يومية من مطار زايد الدولي إلى مدينتي شانديغار وكانور وإعادة استئناف رحلاتها اليومية إلى مدينة لكناو في الهند.

وكانت خطوط "إنديجو" الجوية، وهي شركة الطيران المفضلة في الهند، قد بدأت بتسيير رحلاتها من مطار زايد الدولي في أبوظبي في عام 2020. وانطلاقاً من سعيها الدائم إلى توسيع نطاق رحلاتها، تعكس إضافة هذه الخطوط لـ 21 رحلة أسبوعية إلى جدول رحلاتها المقرّرة عبر مطار زايد الدولي زيادة بنسبة 50% في عدد رحلاتها المسيّرة من أبوظبي، ليصل العدد الإجمالي إلى 63 رحلة أسبوعية. أما إعادة استئناف رحلات خطوط "إنديجو" الجوية إلى مدينة شانديغار، فيسهم في رفع عدد الوجهات التي يسيّر مطار زايد الدولي رحلاته إليها ليصل إلى أكثر من 120 وجهة حول العالم.

ويؤكد إطلاق هذه الرحلات المباشرة إلى شانديغار تلبية لطلب السفر المتزايد، على التزام مطارات أبوظبي بربط المدينة بكافة أنحاء المنطقة وتزويد المسافرين بتجارب سفر سهلة ومريحة وتعزيز مكانة مطار زايد الدولي كمركز للطيران ووجهة إقليمية رائدة للسفر.

وفي هذه المناسبة، قالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "تُعدّ زيادة عدد الرحلات التي نسيّرها إلى وجهات جديدة إنجازاً بارزاً على صعيد التزامنا بنجاح شراكتنا المثمرة مع خطوط "إنديجو" الجوية، وتأكيداً على استعدادنا التامّ لتوسيع شبكة وجهاتنا وتنويعها. ولا تسهم هذه الرحلات الجديدة في ترسيخ مكانتنا كوجهة مفضّلة للسفر على مستوى المنطقة فحسب، بل إنها تعزّز أيضاً قدرتنا على ربط مدينة أبوظبي بأبرز الوجهات في الهند."

ومن جانبه، قال بيتر إلبيرس، الرئيس التنفيذي لشركة خطوط "إنديجو" الجوية: “يسعدنا أن نعلن عن التوسعة الحديثة لشبكتنا من مطار زايد الدولي في أبوظبي. وباعتبارها شركة الطيران الرائدة في الهند، كانت "إنديحو" دائمًا في طليعة الشركات التي تعمل على زيادة الربط والاتصال. ومن شأن هذا التوسع الاستراتيجي أن يعزز وجودنا في دولة الإمارات ويقدم للمسافرين المتميزين من رجال الأعمال والسياح مجموعة من خيارات الطيران المتطورة، مما يتيح الربط والاتصال بسهولة عبر شبكتنا التي لا مثيل لها. كما سنبقى ملتزمون بالتعاون مع مطارات أبوظبي وتعزيز حضورنا في أبوظبي.

نبذة عن "مطارات أبوظبي"

تقوم "مطارات أبوظبي" بإدارة وتشغيل خمسة مطارات تجارية في الإمارة، وهي مطار زايد الدولي ومطار العين الدولي ومطار البطين للطيران الخاصّ ومطار جزيرة دلما ومطار جزيرة صير بني ياس. وتشرف كذلك على سوق أبوظبي الحرّة والمنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي. وتُعدّ "مطارات أبوظبي" بعد استقبالها ما يقارب 23 مليون مسافر عبر مطاراتها في عام 2023 بوابة للمسافرين إلى الإمارة من كافة أنحاء العالم، في حين تواصل سعيها الدؤوب لتحقيق رؤيتها المتمثلة في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً رائدةً للطيران. ويحظى المسافرون عبر مطار زايد الدولي منذ نوفمبر 2023 بتجربة سفر استثنائية عبر المبنى الجديد المجهّز بأحدث المرافق، والذي ساهم في تعزيز القدرة التشغيلية للمطار بشكل ملحوظ. وتطمح "مطارات أبوظبي" من خلال هذا المبنى، الذي يوفّر للمسافرين وشركات الطيران على حدّ سواء مرافق عالمية المقاييس، إلى الارتقاء بمكانة العاصمة لتصبح الوجهة المفضّلة لدى المسافرين حول العالم.

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