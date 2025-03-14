240 مليار دولار قيمة المعاملات التي عالجتها 50 شركة مدرجة في القائمة، و 3.8 مليار دولار إجمالي التمويلات.

تشكل الإمارات ومصر والسعودية 70% من شركات القائمة.

تتصدر التصنيف شركة التسوق والخدمات المالية "تابي"، ومقرها السعودية.

دبي: تواصل أقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في المنطقة لعام 2025، ضمن القائمة السنوية لفوربس الشرق الأوسط، تحقيق النمو وسط مشهد رقمي متسارع، وتوقعات مستهلكين متغيرة. وقد نجحت هذه الشركات الرائدة في قطاع الخدمات المالية الرقمية والمُدرجة في القائمة، بمعالجة معاملات تفوق قيمتها 240 مليار دولار، كما جمعت تمويلات تتجاوز 3.8 مليار دولار.

وقد أعددنا قائمة العام بناءً على معايير متعددة، منها: قيمة التمويل من المستثمرين، وإجمالي المعاملات، وعدد مرات تنزيل التطبيق، والمستخدمين النشطين، ومدى تأثير الخدمة على المستهلك، إلى جانب عدد الدول التي تعمل فيها الشركة، والنمو والتوسع خلال العام الماضي. لكن لم يشمل التصنيف منصات التكنولوجيا المالية، المملوكة للصرافات والبنوك والحكومات.

بينما ظلت منصات الدفع، وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا، محط أنظار المستثمرين، كشركة التسوق والخدمات المالية "تابي" التي حصلت على 160 مليون دولار في جولة تمويلية من الفئة (E) في فبراير/ شباط 2025، ليرتفع تقييمها إلى 3.3 مليار دولار، وتصبح شركة التكنولوجيا المالية الأعلى تقييمًا في المنطقة، والمتصدرة قائمة "أقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط لعام 2025".

كذلك تحتل بوابة الدفع الإلكتروني المصرية "فوري" المرتبة الثانية، مستفيدة من قاعدة مستخدمين واسعة تضم أكثر من 53.1 مليون مستخدم. تليها في المركز الثالث، شركة التأمين والخدمات المالية السعودية "رسن" التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في تداول السعودية عام 2024، وبلغت قيمتها السوقية نحو 1.9 مليار دولار في 20 فبراير/ شباط 2025.

وتضم قائمتنا لعام 2025، شركات من 11 دولة في المنطقة، مع انضمام 12 شركة جديدة، منها: منصة الأصول الرقمية (CoinMENA) وشركة "زينة" التي تتخذ من الإمارات مقرًا لها، بالإضافة إلى الشركة المصرية "سهل". في حين تعد الإمارات الدولة الأكثر تمثيلًا في القائمة بواقع 13 شركة، تليها مصر بـ12 شركة، ثم السعودية بـ10 شركات، لتشكل معًا 70% من إجمالي التصنيف.

ومن بين 50 شركة مدرجة في القائمة، أسس 14 رائد أعمال شركاتهم بمفردهم دون شركاء، بما يمثل 28% من التصنيف.

دول القائمة: المقر الرئيسي للشركات الإمارات 13 الأردن 2 مصر 12 المغرب 1 السعودية 10 عُمان 1 الكويت 3 اليمن 1 العراق 3 تونس 1 البحرين 3

أقوى 10 شركات تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط لعام 2025

1- Tabby

تطبيق للخدمات المالية والتسوق

المقر الرئيسي: السعودية

2- Fawry

منصة للدفع الإلكتروني

المقر الرئيسي: مصر

3- Rasan

مقدم للحلول المصرفية والتأمينية

المقر الرئيسي: السعودية

4- Wio Bank

منصة للخدمات المصرفية الرقمية

المقر الرئيسي: الإمارات

5- MyFatoorah

مقدم لحلول الدفع الإلكتروني

المقر الرئيسي: الكويت

6- MadfoatCom

منصة لدفع الفواتير

المقر الرئيسي: الأردن

7- MNT-Halan

منصة للإقراض والمدفوعات والشراء الآن والدفع لاحقًا

المقر الرئيسي: مصر

8- Thndr

منصة للاستثمار

المقر الرئيسي: مصر

9- e& money

تطبيق فائق للخدمات المالية

المقر الرئيسي: الإمارات

10- Valu

شركة تكنولوجيا مالية

المقر الرئيسي: مصر

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