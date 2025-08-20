دبي، الإمارات العربية المتحدة: استهلّت "لوكو بير"، الوجهة الترفيهية الداخلية في دبي والواقعة في منطقة القوز 2، عامها الثاني بإسلوب استثنائي، حيث احتفلت يوم 17 أغسطس 2025 بذكرى تأسيسها الأولى عبر فعالية كبرى جمعت الزوّار في أجواء مليئة بالمرح والضحك والذكريات التي ستبقى خالدة في أذهان الجميع.

وقد شكّل هذا الحدث محطة بارزة امتدّت على مدار يوم كامل، حافل بالعروض الترفيهية الحيّة والأنشطة المشوّقة والديكورات المبهجة، ليحوّل المكان إلى ساحة من الفرح والمرح للضيوف من جميع الأعمار. ومن الألعاب المثيرة إلى العروض الحيوية، عكست الاحتفالات مسيرة «لوكو بير» في صناعة لحظات رائعة وذكريات خالدة.

وقال أنشول خيتان، الرئيس التنفيذي لـ«لوكو بير»: "يأتي هذا الاحتفال تعبيراً عن امتناننا لمجتمعنا وضيوفنا الأوفياء ولكل من دعم مسيرة «لوكو بير» منذ بدايتها. لقد أصبحنا أكثر من مجرد وجهة للعب؛ بل أصبحنا مكاناً تصنع فيه العائلات ذكريات تُخلَّد مدى الحياة. وما هذه سوى البداية"، مُشيراً إلى وجود خطط قيد الدراسة حالياً لافتتاح 5 فروع جديدة في كل من أبوظبي ودبي خلال الأعوام المقبلة".

ومنذ انطلاقته، استقبل «لوكو بير» أكثر من 200 ألف زائر، واستضاف 2000 حفل عيد ميلاد، وأدخل البهجة إلى قلوب 11 ألف طالب و1200 معلم، إضافةً إلى 6500 موظف من الشركات. وتمثّل هذه الإنجازات محطة تمهّد للفصل القادم من مسيرة العلامة، حيث تخطط لتوسّع طموح يشمل دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية، لنقل مزيجها الفريد من اللعب والترفيه وتعزيز الروابط العائلية إلى جمهور عالمي.

واختُتمت فعاليات الذكرى السنوية التي استمرت على مدار أسبوع كامل من 11 إلى 17 أغسطس بحفل ختامي ضخم جمع بين الضيوف الأوفياء والمؤثرين والزوار الجدد في يوم حافل بالطاقة والحماس. ومنذ اللحظة الأولى لافتتاح الأبواب في تمام الساعة 11 صباحاً، كان في استقبال الضيوف مشروبات ترحيبية وابتسامات دافئة وظهور الشخصية المحبوبة "لوكو بير".

وشهد اليوم لحظات مبهرة في كل زاوية، من عرض السحر، إلى فقرة الدي جي العائلية المفعمة بالطاقة، مروراً برقصة حماسية قدّمها فريق العمل، وصولاً إلى لحظة تقطيع الكعكة التي جسّدت هذه المحطة المميزة. كما استمتع الزوّار بساعات الألعاب الإلكترونية، وتحديات "تدوير عجلة الحظ"، والمسابقات القصيرة، والهدايا الترويجية، إلى جانب توثيق ذكرياتهم في جدار الذكريات.

وكان من أبرز اللحظات المؤثرة في هذا اليوم قيام «لوكو بير» بتكريم أكبر داعميه — بل وحتى أكثر منتقديه. فقد دعت العلامة التجارية خمسة من أعلى المنفقين، وخمسة من أكثر الزوّار تكراراً، إضافةً إلى خمسة ضيوف كانوا قد تركوا مراجعات سلبية في بداياتها، لتمنحهم تجربة استثنائية في الصفوف الأمامية تكشف لهم حجم التطور والتحوّل الذي تحقق خلال 12 شهراً فقط.

لم يكن الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لـ«لوكو بير» مجرد مناسبة للاحتفاء بعامٍ من المرح والمغامرة، بل شكّل أيضاً تأكيداً على التزام العلامة ببناء روابط حقيقية مع مجتمعها. ومن خلال تسليط الضوء على ضيوفها الأكثر ولاءً، وحتى أولئك الذين ساهمت ملاحظاتهم المبكرة في صياغة مسيرة تطورها، أبرزت «لوكو بير» أن رحلتها تتمحور حول الناس بقدر ما تتمحور حول الترفيه واللعب.

ومع إسدال الستار على هذا اليوم المميز، شكّلت الابتسامات والقصص المتبادلة والروابط المتجددة وعداً بمغامرات أكبر في العام المقبل.

تواصل «لوكو بير» التزامها بأن تكون الوجهة العائلية المفضلة التي تعود إليها الأسر مراراً لصناعة ذكريات لا تُنسى. وتُرحّب العلامة بالحجوزات والاستفسارات مباشرة عبر منصتها المطوّرة للحجز، والتي صُممت لتقديم تجربة سلسة وخالية من التعقيدات. حيث بات بإمكان الزوار الاستمتاع بتصفح أسرع، والحصول على تأكيدات فورية، وتجربة أكثر سلاسة عند حجز مقاعدهم.

حول "لوكو بير":

يُعد "لوكو بير" الوجهة الترفيهية الداخلية الأبرز في دبي، حيث يُعيد تعريف مفهوم المرح العائلي من خلال أكثر من 70,000 قدم مربع من المغامرات الغامرة والتجارب المشوّقة دون انقطاع. يقع "لوكو بير" في منطقة القوز 2، ويضم أكثر من اثنتي عشرة تجربة ترفيهية متطورة، تشمل صالة ألعاب واقع افتراضي عالية التقنية، وساحة ليزر تاغ تفاعلية، ومسار نينجا متعدد المستويات، ومنزلق هوائي بطول 120 متراً، وأول "عالم سلايم" المتوهّج في الظلام على مستوى المدينة.

مصمم لعشّاق المغامرة من جميع الأعمار، يضم "لوكو بير" أيضاً حديقة ترامبولين واسعة، ومسارات بولينغ، ومناطق لتسلّق الجدران، ومناطق لعب آمنة للأطفال الصغار، إلى جانب مجموعة متنوعة من ألعاب الأركيد، مما يجعله الوجهة المثالية لأعياد الميلاد، والرحلات المدرسية، والفعاليات المؤسسية.

وبتركيزه الكبير على معايير السلامة والنظافة والابتكار، يوفّر "لوكو بير" بيئة نابضة بالحياة مليئة بالطاقة، حيث تُصنع الذكريات التي لا تُنسى كل يوم. سواء كنت تبحث عن مغامرة في عطلة نهاية الأسبوع أو تحتفل بمناسبة خاصة، فإن "لوكو بير" يَعِدك بتجربة فريدة من نوعها لا تعرف حدوداً للمرح.

-انتهى-

#بياناتشركات