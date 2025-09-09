الصفقة تعتبر رابع الصفقات الاستثمارية الأفريقية لصندوق دعم سلاسل التوريد العالمية الذي تبلغ قيمته 250 مليون دولار

القاهرة، مصر، أعلنت شركة آفيشكار كابيتال، الشركة الرائدة عالميًا في تطبيق منهج متكامل لدعم ريادة الأعمال وتعزيز نمو الشركات، وإحداث أثر اجتماعي واقتصادي واسع، وإحدى شركات مجموعة آفيشكار، عن تنفيذ رابع صفقاتها الاستثمارية في أفريقيا بالتعاون مع بنك الائتمان الألماني لإعادة التنمية (KfW) المملوك للحكومة الاتحادية الألمانية. تم تنفيذ الصفقة من خلال صندوق دعم سلاسل التوريد العالمية التابع لشركة آفيشكار كابيتال الذي يستثمر في دول الجنوب العالمي. الصفقة عبارة عن قرض بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي قدمه الصندوق لمجموعة هورايزون أفريقيا، مما يجعلها ثامن الصفقات الاستثمارية للصندوق عالميًا، والرابعة من نوعها في أفريقيا.

تقوم مجموعة هورايزون بتجميع ومعالجة محاصيل التوابل الكاملة عالية القيمة، مثل الزنجبيل والكركم والقرنفل والقرفة والحبّهان والفلفل الأسود، عبر منشآتها في دول نيجيريا وتنزانيا ومدغشقر، ثم توريدها لأسواق الاتحاد الأوروبي وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية. ستستخدم المجموعة القرض لتعزيز رأس مالها العامل، خاصةً في عمليات شراء المواد الخام، لتلبية طلبات العملاء المتزايدة بأفضل صورة ممكنة.

يبلغ حجم صندوق دعم سلاسل التوريد العالمية التابع لشركة آفيشكار كابيتال 250 مليون دولار، ويركّز على الاستثمار في أفريقيا وآسيا، كما يستهدف تعزيز أفضل ممارسات البيئة والمجتمع وقواعد الحوكمة (ESG)وتحقيق عوائد تجارية مرتفعة وأثر اجتماعي واسع. قام الصندوق من قبل بتنفيذ ثلاث صفقات استثمارية كالتالي:

شركة هيلا القابضة للملابس: وهي شركة متخصصة في تصنيع الملابس بأساليب تعتمد على أفضل المعايير الاجتماعية والأخلاقية، وتقدم حلولًا متكاملة لسلاسل التوريد، مع تركيزها على الاستدامة والابتكار .

شركة بالاجي EPZ : هي أيضًا شركة لتصنيع الملابس، وتتمتع بخبرة تمتد لأكثر من عقدين في إنتاج الملابس النسيجية المعروفة باسم الدنيم، لكبرى العلامات التجارية في عالم الموضة والملابس .

بريفام نتس: من أبرز الشركات الكينية في معالجة وتصدير مكسرات الماكاديميا، ولها عملاء في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأقصى .

تأسست مجموعة هورايزون عام 2006 في نيجيريا، وكانت في البداية تدير أنشطة تجارية متعلقة بالسلع الزراعية والأغذية المُصنّعة والأثاث. وفي عام 2017، قررت التركيز على توريد ومعالجة وتصدير التوابل عالية القيمة المزروعة في ثلاث دول أفريقية رائدة في إنتاج التوابل هي: نيجيريا وتنزانيا ومدغشقر. تتمتع هذه الدول بالعديد من المزايا التنافسية في زراعة التوابل مثل الزنجبيل والكركم والقرنفل والقرفة والحبّهان والفلفل الأسود، بفضل الظروف المناخية والتربة الملائمة، ولذلك تعد الدول الثلاث من أكبر منتجي هذه التوابل تاريخيًا.

تعالج مجموعة هورايزون التوابل العضوية والتقليدية، حيث أدّى الوعي العالمي المتزايد والطلب المتنامي على الأغذية العضوية لحدوث توسع عالمي كبير لسوق التوابل العضوية، وهو ما مكّن هورايزون من رفع أسعار منتجاتها، وتحقيق هوامش ربح مرتفعة. مجموعة هورايزون لها علاقات قوية ومباشرة مع أكثر من 3,000 مزارع، وتقوم بفرض معايير رقابية صارمة على عملياتهم الزراعية، فضلًا عن تدريب المزارعين على ممارسات الزراعة الجيدة والتوسع في الزراعة العضوية. بالإضافة ذلك، شجعت هورايزون المزارعين على الانضمام لجمعيات تعاونية زراعية، لضمان الحصول على شهادات الاعتماد في الزراعة العضوية، وتطبيق ممارسات التتبّع الكامل للمحاصيل الزراعية.

وتعليقًا على هذه الصفقة، قال جومي أنتوني، الرئيس التنفيذي لمجموعة هورايزون: "يسرنا التعاون مع آفيشكار كابيتال في المرحلة التالية من مسيرة نمونا بالسوق الأفريقي. إنّ خبرة هذه الشركة الاستثمارية الرائدة في تنمية الأعمال، وتعزيز ممارسات الحوكمة، وتمكين الوصول للأسواق حول العالم، وحشد رؤوس الأموال، ستكون لها قيمة كبيرة في دعم جهودنا التنموية، وجعل هورايزون واحدة من كبرى شركات معالجة وتصدير التوابل في أفريقيا.”

أضاف دارين لوبو، مدير عام في آفيشكار كابيتال: “نحن سعداء بشراكتنا الهامة مع الفريق التنفيذي لمجموعة هورايزون، والذي يمتلك أكثر من 80 عامًا من الخبرة المجمّعة في مجال زراعة وتجارة التوابل. إننا نسعى من خلال هذه الشراكة لبناء واحدة من أكبر شركات معالجة التوابل في أفريقيا، كما ننظر بكل تقدير وإعجاب للتوسعات الزراعية واسعة الأثر التي تقوم بها مجموعة هورايزون بالتعاون مع أكثر من 3,000 مزارع في المناطق النائية بتنزانيا ومدغشقر ونيجيريا، وقدرتها على تكوين علاقات قوية وممتدة مع أبرز العملاء حول العالم خلال الأعوام الماضية.”

يختتم الدكتور ماركوس آشندورف، رئيس قطاع في بنك الائتمان الألماني لإعادة التنمية (KfW): “إنّ استثمارنا في مجموعة هورايزون عبر صندوق دعم سلاسل التوريد العالمية، يؤكد التزام بنك الائتمان الألماني لإعادة التنمية (KfW) بتقوية سلاسل التوريد المستدامة في أفريقيا وآسيا، وهو ما يتوافق مع ايماننا بأن رأس المال الموجّه لتحقيق غرض واضح يمكنه تحقيق تغيرات جذرية في معايير وممارسات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) والمساهمة في إطلاق النموّ الشامل للأعمال. من ناحية أخرى، تتوافق رؤية وأسلوب عمل هورايزون في ممارسات التوريد والزراعة التجديدية القائمة على المعايير الأخلاقية، مع رؤيتنا التي تستهدف بناء منظومة أعمال مرنة مع المحافظة على البيئة، والامتثال للمعايير العالمية، وتحقيق الازدهار في الأسواق الدولية.”

نبذة عن آفيشكار كابيتال

شركة آفيشكار كابيتال هي مدير صندوق استثماري واسع التأثير، وتركز على دول الجنوب حول العالم. تتميز آفيشكار كابيتال بريادتها في تطبيق منهج متكامل لدعم ريادة الأعمال، بهدف تعزيز نمو الشركات وإحداث أثر اجتماعي واقتصادي واسع. وقد نتج عن تطبيق آفيشكار كابيتال لمنهجها الفريد في الاستثمار المؤسسي أن تؤثر استثماراتها العالمية على حياة أكثر من 136 مليون شخص حول العالم. تستثمر آفيشكار كابيتال في العديد من القطاعات مثل الزراعة المستدامة والشمول المالي والخدمات الأساسية في كل من الهند، والأسواق الآسيوية الناشئة وجنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا. لقد تمكنت آفيشكار كابيتال من التوافق مع 13 هدفًا من بين 17 هدفًا تمثل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كما تمكنت الشركة من تكوين 8 صناديق استثمارية تحقق عوائد تجارية كبيرة، كما تتجاوز الأصول التي تديرها الشركة 550 مليون دولار. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معنا على esgfirst@aavishkaar.in

نبذة عن صندوق دعم سلاسل التوريد العالمية التابع لشركة آفيشكار كابيتال

يبلغ حجم صندوق دعم سلاسل التوريد العالمية 250 مليون دولار، وتديره شركة آفيشكار كابيتال. يستهدف الصندوق دعم الشركات واسعة التأثير والتي تعمل في قطاع سلاسل التوريد العالمية، حيث يقوم الصندوق بالاستثمار بشكل رئيسي عبر هياكل تمويل تولد تدفقات نقدية كافية لتمويل هذه الشركات ذاتيًا، دون الحاجة لتقليل حصص المساهمين الحاليين. وتسعى هذه الهياكل لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في كل من آسيا وأفريقيا على تحقيق النمو. الموقع الإلكتروني: www.gscsupportfund.comلمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: supplychainfund@aavishkaar.in

نبذة بنك الائتمان الألماني لإعادة التنمية KfW

يدعم بنك الائتمان الألماني لإعادة التنمية KfW جهود الحكومة الاتحادية الألمانية في تحقيق أهداف التنمية والتعاون الدولي منذ أكثر من 50 عامًا. يعمل البنك كمؤسسة مالية واسعة الخبرة وكمؤسسة إنمائية في نفس الوقت، حيث يجمع بين الخبرة المالية والمعرفة العميقة بالسياسات التنموية. يقوم البنك بالنيابة عن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية (BMZ)بتمويل البرامج والمشاريع الإنمائية في الدول النامية والاقتصادات الصاعدة، ودعمها من مرحلة الإطلاق وحتى التنفيذ ومتابعة الأداء. تتمثل رسالة بنك الائتمان الألماني لإعادة التنمية في مساعدة الدول الشريكة على مكافحة الفقر، والحفاظ على السلام، وحماية البيئة والمناخ، وصياغة ممارسات العولمة بمسؤولية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.kfw-entwicklungsbank.de

نبذة عن مجموعة هورايزون

تقوم مجموعة هورايزون بتوريد التوابل الكاملة ومعالجتها في أفريقيا، ثم تصديرها لدول الاتحاد الأوروبي وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية. تعمل الشركة في كل من نيجيريا وتنزانيا ومدغشقر، بما يتيح لها التوريد والإنتاج على مدار العام، مع تقليل المخاطر الموسمية للدورات الزراعية المرتبطة بمواسم حصاد المحاصيل. تتخصص الشركة في معالجة التوابل الأساسية مثل الزنجبيل والكركم والحبّهان والقرفة والقرنفل والفلفل الأسود. تعمل مجموعة هورايزون بصورة مباشرةً مع أكثر من 3,000 مزارع، وتتميز بشبكة توريد قوية بفضل منتجاتها عالية الجودة دون وسطاء، مما يؤدي لتحسين هوامش الربح وتعزيز الشفافية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.horizonmaxme.com

