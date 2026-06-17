دبي، الإمارات العربية المتحدة، توقعت شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، أن تتجاوز القيمة الإجمالية للمشروعات العقارية الجديدة التي سيتم إطلاقها أو تطويرها في دبي حاجز التريليون درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة باستمرار النمو السكاني وتدفق الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب الإعلان المتواصل عن مشاريع عمرانية عملاقة من قبل كبار المطورين العقاريين.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال العقارية، وليد الزرعوني، أن إعلان شركة "إعمار العقارية" عن مشروعها التطويري الجديد في قلب دبي بقيمة مائتي مليار درهم يمثل مؤشرًا واضحًا على دخول السوق مرحلة جديدة من التوسع العمراني والاستثماري، ويعزز التوقعات باستمرار إطلاق مشاريع ضخمة خلال السنوات المقبلة.

وأوضح الزرعوني، أن تقديرات الشركة تستند إلى المشاريع المعلنة من كبار المطورين العقاريين، ومعدلات إطلاق المشاريع خلال السنوات الماضية، إضافة إلى الخطط التنموية المرتبطة بأجندة دبي ومستهدفات النمو السكاني والعمراني "D33" الاقتصادية للإمارة، والتي تدعم استمرار الطلب على مختلف أنواع الأصول العقارية.

وأشار إلى أن السوق العقارية في دبي تشهد تحولًا نوعيًا في طبيعة المشروعات المطروحة، حيث لم تعد تقتصر على المجمعات السكنية التقليدية، بل باتت تشمل مدنًا متكاملة ومشاريع متعددة الاستخدامات ومراكز أعمال ومجمعات تعتمد على أحدث مفاهيم الاستدامة والبنية التحتية الذكية، بما يعكس تطور احتياجات المستثمرين والسكان على حد سواء.

وأضاف الزرعوني، أن النمو السكاني المتسارع واستقطاب الكفاءات ورواد الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم يشكلان أحد أبرز المحركات الرئيسية للطلب العقاري، سواء على الوحدات السكنية أو المساحات المكتبية والفندقية، وهو ما يمنح المطورين رؤية أوضح للتوسع وإطلاق مشاريع جديدة طويلة الأجل.

وأكد الزرعوني أن البيئة التشريعية المتطورة، والبنية التحتية المتقدمة، والاستقرار الاقتصادي، والمرونة التي يتمتع بها اقتصاد دبي، أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أكثر الأسواق العقارية جاذبية عالميًا، وجعلتها قادرة على استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات طويلة الأجل حتى في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها بعض مناطق العالم.

ولفت إلى أن مشاريع البنية التحتية الكبرى وخطط تطوير شبكات النقل والخدمات، ستخلق زخمًا إضافيًا للقطاع العقاري خلال السنوات المقبلة، وتفتح المجال أمام تطوير مناطق عمرانية جديدة وفرص استثمارية متنوعة.

واختتم الزرعوني تصريحه بالتأكيد على أن دبي تمتلك المقومات اللازمة لمواصلة قيادة النمو العقاري في المنطقة، مشيرًا إلى أن المشروعات العملاقة التي يتم الإعلان عنها حاليًا تعكس ثقة المطورين والمستثمرين بمستقبل الإمارة، وتمثل بداية مرحلة جديدة من التوسع العمراني من المتوقع أن تضيف إلى السوق مشاريع تتجاوز قيمتها الإجمالية تريليون درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.

نبذة عن شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية:

تأسست "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية عام 2007، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة مرخصة من اقتصادية دبي وهيئة التنظيم العقاري "ريرا دبي".

وتختص في مجال التطوير العقاري، وبيع وشراء وتأجير العقارات، وتقديم الاستشارات العقارية، ومعتمدة من أكثر من 100 مطور عقاري.

وبلغت قيمة إجمالي ما سوقته الشركة من عقارات لكبار المطورين منذ تأسيسها حتى الآن ما يزيد على 1.5 مليار درهم.

نبذة عن وليد الزرعوني:

وليد الزرعوني هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، وخبير عقاري معتمد من مؤسسة التنظيم العقاري في دبي "ريرا"، وهو أيضًا مؤلف كتاب "أسرار المستثمر العقاري الذكي".

ويعتبر الزرعوني، من أوائل الذين طوَّعوا وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية الجمهور المهتم بالعقار، عبر تقديم نصائح مجانية بشكل شبه يومي في القطاع العقاري، وما يخص هذا القطاع من معلومات، وذلك عبر فيديوهات ونصائح عقارية، وعبر تطبيقات منصات "إنستغرام"، و"سناب شات"، و"تويتر"، التي تعتبر الأكثر نشاطًا بالنسبة له.

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