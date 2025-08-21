دبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة جديدة نحو تطوير سوق البطاقات المصرفية، أعلنت ماستركارد وبنك أبوظبي الأول عن إطلاق خمس بطاقات ائتمانية جديدة خلال ستة أشهر فقط، في إنجاز يعكس قوة التعاون بين الجانبين المبني على الطموح المشترك وتركيزهما على خدمة العملاء.

ونجحت الشركتان في الجمع بين خبرتهما الواسعة في السوق وفهم احتياجات العملاء، لتقديم بطاقات توفر قيمة مضافة حقيقية في حياة الناس اليومية. وتم تصميم كل بطاقة بعناية لتناسب اهتمامات العملاء وأنماط حياتهم المختلفة، سواء في السفر أو أسلوب الحياة الصحي وغيرها.

البطاقات الجديدة:

بطاقة إماراتي الائتمانية من أبوظبي الأول الإسلامي

صُممت هذه البطاقة لتعكس روح الثقافة الإماراتية، وتلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية. وتقدم مجموعة من المزايا التي تعكس نمط الحياة المحلي، مثل خصومات مميزة وحصرية عند التسوق عبرالإنترنت من منصة "أُناس"، و"6 ستريت"، وأكثر من 150 من المطاعم الإماراتية المفضلة. وتشمل المزايا أيضًا دخول مجاني للصالات الرياضية والبادل وخدمة صف السيارات في عدة مواقع مميزة داخل الدولة، بالإضافة إلى مكافآت أعلى عند التسوق في متاجر التجميل والعطور.

بطاقة الرفاهية من مكافآت بنك أبوظبي الأول

مخصصة لعشاق الترفيه والتسوق والمطاعم، وتمنح حامليها خصومات مميزة على مشتريات "نامشي" وأكثر من 150 مطعمًا، إلى جانب عروض في وجهات ترفيهية وسياحية شهيرة داخل الإمارات. وتُقدم هذه البطاقة مدى الحياة دون رسوم سنوية، وتكافئ المستخدمين على كل لحظة ممتعة في حياتهم اليومية.

بطاقة السفر من بنك أبوظبي الأول

مصممة لمحبي السفر، وتوفر مزايا حصرية تجعل كل رحلة تجربة مميزة. وتشمل المزايا رحلات سفر مجانية سنوية إلى أكثر من 15 وجهة، واسترداد نقدي بنسبة 12% على حجوزات الفنادق ورحلات الطيران، بدون رسوم تحويل عملات أو رسوم، إلى جانب دخول مجاني لصالات كبار الشخصيات في المطارات العالمية لحامل البطاقة واثنين من الضيوف.

بطاقة النخبة الائتمانية من بنك أبوظبي الأول

تستهدف هذه البطاقة أصحاب الذوق الرفيع، وتمنحهم مجموعة من الامتيازات مثل عضوية مجانية في تطبيق adv+ التي تتيح دخول نوادٍ شاطئية وصالات رياضية، وخصومات في أفضل مطاعم خمس نجوم، وخدمة كونسيرج على مدار اليوم والساعة . كما يحصل المستخدمون على هدايا ذهبية من متجر مكافآت بنك أبوظبي الأول مقابل عمليات الشراء، إلى جانب نقاط مكافآت أعلى عند التسوق الفاخر أو المستدام.

بطاقة زي من بنك أبوظبي الأول

تستهدف هذه البطاقة الجيل الشاب وتوفر لهم مزايا عملية وعصرية تعكس أسلوب حياتهم، حيث تشمل اشتراكات مجانية في خدمتي كريم بلس ونون ون، إلى جانب خصومات في فيرجن ميغاستور وتوفير في خدمات البث الموسيقي والأفلام ومنصات الألعاب الشهيرة. وتتميز البطاقة بواحدة من أدنى نسب الفائدة في السوق، إلى جانب عدم وجود رسوم على تحويل العملات الأجنبية، مما يجعلها خيارًا ذكيًا للشباب الذين يبحثون عن حلول مالية مرنة وسهلة الاستخدام.

وبهذه المناسبة، قالت جينا بيترسن سكيرم، نائب الرئيس الأول والمدير العام الإقليمي لشركة ماستركارد في دولة الإمارات وسلطنة عُمان: "نهدف في ماستركارد، إلى تقديم المنتج المناسب للشخص المناسب، ليتمكن كل عميل من الدفع والادخار والعيش وفق احتياجاته الخاصة. ومن خلال تعاوننا مع بنك أبوظبي الأول، نجحنا في تحويل رؤى العملاء إلى خمس بطاقات ائتمانية متميزة تعكس اهتمامات حقيقية مثل السفر والصحة واسترداد النقود. هذا التنوع يمنح العملاء خيارات أكثر من أي وقت مضى، ويضمن وجود بطاقة ماستركارد تناسب كل نمط حياة."

ويواصل بنك أبوظبي الأول وماستركارد التزامهما في استكشاف أفكار جديدة وجريئة لتطوير مستقبل المدفوعات في الإمارات، مع وعود بالمزيد من الابتكار خلال الفترة المقبلة.

