دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة باركن ش.م.ع ("باركن" أو "الشركة")، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المرسمة في إمارة دبي، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والقوانين واللوائح الضريبية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها ستطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على التعرفة لمواقف المركبات اعتباراً من 1 يونيو 2026، بما يضمن الامتثال الكامل والشفافية عبر جميع خدماتها.

مالذي سيتغير: اعتباراً من 1 يونيو 2026، سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على تعرفة خدمات مواقف المركبات العامة التي تشغلها الشركة، بما يشمل مواقف المركبات الجانبية، ومواقف الساحات، والاشتراكات الموسمية والتصاريح وحجوزات مواقف المركبات.

ودعماً لفترة انتقالية سلسة ومنظمة، تحث الشركة المتعاملين على اعتماد قنواتها الرسمية كمرجع للحصول على أحدث المعلومات، بما فيها تفاصيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وستتوفر هذه المعلومات عبر تطبيق باركن، والموقع الإلكتروني للشركة، ومركز تجربة المتعاملين التابعة لها، إلى جانب قنوات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي إطار استراتيجية دبي اللانقدية لعام 2026، سيتم تدريجياً إيقاف قبول المدفوعات النقدية عبر أجهزة دفع المواقف اعتباراً من 1 يونيو، مع استمرار إمكانية الدفع عبر بطاقة نول. وكجزء من هذا التحول نحو المدفوعات الرقمية، تُشجّع الشركة المتعاملين على استخدام تطبيق باركن للهواتف الذكية، الذي يوفر تجربة دفع مريحة وسلسة، ويساعد على تجنب تكاليف إضافية مرتبطة بخدمات الدفع عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS).

وبصفتها أبرز الشركاء في مسيرة دبي نحو النمو وتعزيز طموحاتها للتنقل الحضري المستدام، تواصل باركن التزامها بالشفافية وتقديم حلول مواقف تُواكب أعلى المعايير، دعماً لسكان الإمارة وزوارها. كما تؤكد الشركة حرصها على توافق خدماتها مع المتطلبات التنظيمية المعمول بها، ومواكبتها لتطورات مشهد التنقل في المدينة.

نبذة حول شركة باركن ش.م.ع

تُعد شركة باركن ش.م.ع المزود الأكبر لخدمات ومرافق المواقف العامة المُرسّمة في إمارة دبي، حيث تدير ما يقارب 229 ألف موقف حتى نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. وتستند الشركة في نجاحها إلى خبرة تشغيلية راسخة تمتد لما يقارب ثلاثة عقود، مدعومة بكفاءة تقنية عالية وقدرات رقابية فعّالة.

تتمتع باركن بمكانة رائدة في سوق المواقف المُرسّمة داخل دبي، سواء على الطرقات أو خارجها، وتستحوذ على الحصة الأكبر في هذا القطاع الحيوي. وبموجب اتفاقية امتياز حصرية لمدة 49 عاماً مع هيئة الطرق والمواصلات، تتولى الشركة تشغيل وإدارة محفظة واسعة تشمل ما يقارب 193 ألف موقف عام على الطرق وخارجها، إضافة إلى ما يقارب 4 آلاف موقف في مرافق متعددة الطوابق. كما تدير الشركة ما يقارب 23 ألفاً من مرافق المواقف التابعة للمطورين من خلال اتفاقيات شراكة في مختلف أنحاء الإمارة، إلى جانب تقديم خدمات مواقف ذكية بدون حواجز أو تذاكر بالنيابة عن شركة "ماجد الفطيم" في مركزين تجاريين. وتتنوع مصادر دخل الشركة لتشمل خدمات الرقابة، إصدار التصاريح الموسمية، حجوزات المواقف، إلى جانب عدد من الأنشطة التجارية الأخرى.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، نفذ متعاملين شركة باركن 141 مليون عملية دفع للمواقف، وذلك بفضل اعتماد الشركة على حلول دفع رقمية متطورة وأنظمة ذكية لإدارة المواقف، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.

تعود بداية تشغيل نظام المواقف في دبي إلى عام 1995 تحت إشراف بلدية دبي، قبل أن تنتقل إدارته إلى هيئة الطرق والمواصلات في عام 2005. وفي ديسمبر 2023، تأسست شركة باركن ش.م.ع بموجب القانون رقم 30 لسنة 2023، وأتمّت بنجاح إدراجها في سوق دبي المالي من خلال طرح عام أولي في مارس 2024.

