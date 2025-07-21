• ضمن شروط إتمام الصفقة المشار إليها، تتفاوض الفطيم حالياً مع "سينومي ريتيل" لإبرام اتفاقية لتقديم قرض مساهم من قبل الفطيم للشركة بمبلغ لا يقل عن 1.3 مليار ريال سعودي بمجرد إتمام الصفقة، وذلك بهدف تعزيز قائمة المركز المالي لــ "سينومي ريتيل" ودعم فرص نموها.

• دخول الفطيم كمستثمر استراتيجي وبصفتها إحدى أبرز مجموعات الأعمال الخاصة يحقق توافقاً استراتيجياً استثنائياً ويعزز القوة التشغيلية ويعكس الثقة باستراتيجية نمو "سينومي ريتيل".

• تهدف صفقة الاستثمار الأجنبي المباشرة إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة لجذب رؤوس الأموال على مستوى العالم، كما تدعم الصفقة تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال تمكين القطاع الخاص، وفتح آفاق التوسع في قطاع التجزئة، ودفع عجلة التحول الرقمي.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "سينومي ريتيل"، الشريك الرائد لعلامات التجزئة في المملكة العربية السعودية، عن قيام مساهميها المؤسسين بإبرام اتفاقية بيع وشراء أسهم مع الفطيم، إحدى أبرز وأكثر مجموعات الأعمال الخاصة تنوعاً في المنطقة.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستستحوذ الفطيم على حصة قدرها 49.95% من أسهم "سينومي ريتيل" من المساهمين البائعين وهم كل من فواز بن عبدالعزيز الحكير وعبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير، وسلمان بن عبدالعزيز الحكير، وشركة فاس السعودية القابضة، وشركة فاس العقارية بسعر 44 ريالاً سعودياً للسهم الواحد وبقيمة إجمالية تتجاوز 2.5 مليار ريال سعودي.

تتفاوض "سينومي ريتيل" حالياً مع الفطيم على إبرام اتفاقية قرض مساهم والتي بموجبها ستقوم الفطيم بتقديم قرض بمبلغ لا يقل عن 1.3 مليار ريال سعودي بمجرد إتمام الصفقة بهدف تعزيز قائمة المركز المالي لـ"سينومي ريتيل" ودعم فرص نموها في مرحلتها القادمة، ويعد إبرام هذه الاتفاقية شرطاً لإتمام الصفقة الخاصة بين المساهمين البائعين والفطيم. وتمثل هذه الصفقة محطة مهمة في مسيرة "سينومي ريتيل" وذلك من خلال دخول الفطيم كمساهم استراتيجي وبتوجه استثماري طويل الأمد، كما تعكس هذه الصفقة الثقة الراسخة بإمكانات نمو الشركة ودورها الريادي في قطاع التجزئة الحيوي في المملكة.

يمثل هذا الاستثمار الاستراتيجي من الفطيم خطوة رئيسية في مسار تحول "سينومي ريتيل"؛ إذ لا تقتصر مشاركة الفطيم على المساهمة الجوهرية في رأس مال الشركة فحسب، وإنما كذلك توفير خبرات واسعة في قطاع التجزئة، وقدرات تشغيلية عالية، وتفعيل سجلها الحافل في بناء منصات بيع ناجحة للمستهلكين في جميع أنحاء المنطقة. وتؤمن الشركة أن هذا التعاون الاستراتيجي يسرّع قدرتها على اغتنام الفرص الجديدة وتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها.

تُعد الفطيم واحدة من أقدم مجموعات الأعمال الخاصة في المنطقة، حيث تزاول نشاطها عبر قطاعات متعددة - تشمل السيارات، والخدمات المالية، والعقارات، وتجارة التجزئة، والرعاية الصحية - في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. وتتمتع المجموعة بسجل حافل من الإنجازات في قطاع التجزئة، بما في ذلك التشغيل الحصري لعلامات "إندتيكس" العالمية - مثل "زارا" و"ماسيمو دوتي" و"بيرشكا" - في العديد من الأسواق الرئيسية مثل ماليزيا، وتايلاند، وسنغافورة، بالإضافة إلى عمليات البيع بالتجزئة الأخرى في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر. علاوةً على ذلك، تتمتع المجموعة بخبرات عالمية راسخة وكفاءة تشغيلية عالية، مما يعزز منصة "سينومي ريتيل" ويدعم مسيرة نموها المستقبلي.

وبهذه المناسبة، أشار فواز بن عبدالعزيز الحُكير، بصفته أحد المساهمين البائعين في "سينومي ريتيل" فيما يخص صفقة الاستحواذ الخاصة:"تمثل هذه الصفقة إنجازاً تحولياً لشركة ’سينومي ريتيل‘ ومساهميها، حيث تسهم في تعزيز قائمة مركزها المالي وتخفيض مديونتها وتأسيس قاعدة مالية أقوى للمضي قدماً في بناء شراكات طويلة الأمد مع كافة أصحاب المصلحة لديها. كما ستدعم هذه الصفقة تحقيق خطط نمو الشركة وخلق قيمة أكبر للمساهمين. وبدخول الفطيم كمستثمر استراتيجي في الشركة، فإن ذلك من شأنه أن يساهم من الاستفادة من خبرتها الواسعة في قطاع التجزئة، وعمليات تشغيلية واسعة النطاق، ورؤية مشتركة بعيدة المدى. إذ تعد الفطيم مستثمراً استراتيجياً مثالياً للشركة بالنظر إلى بصمتها القوية في قطاع التجزئة العالمي، ومتانتها المالية، وحضورها المتميز داخل المملكة. وسيساهم هذا الاستثمار الاستراتيجي في خلق قيمة كبيرة لكافة أصحاب المصلحة فضلاً عن انسجامها مع رؤية المملكة 2030 لتنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية جاذبة للأعمال والاستثمارات الأجنبية".

وفي إطار تعليقه، ذكر عمر عبدالله الفطيم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للفطيم: "يعكس استثمارانا في «سينومي ريتيل» ثقتنا العميقة في قوة الاقتصاد السعودي واستقراره، وفي رؤية السعودية 2030 بعيدة المدى. وتمثل هذه الصفقة استثمارًا أجنبيًا مباشرًا كبيرًا من القطاع الخاص في دولة الإمارات، وتؤكد على عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين. كما تعزز هذه الخطوة حضورنا وانتشارنا في المملكة العربية السعودية، التي تُعد سوقًا استراتيجية تتميز بأسس اقتصادية قوية ورؤية تنموية واضحة. ونرى فرصًا كبيرة لدعم سينومي ريتيل في تطوير عملياتها، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتوسيع باقة علاماتها التجارية. وتمثل هذه الشراكة أيضًا منصة لتعزيز آفاق التعاون المستقبلي في السوق السعودية الواعدة."

من جانبه، قال سليم فاخوري، الرئيس التنفيذي لشركة "سينومي ريتيل":"يؤكد هذا الاستثمار الاستراتيجي من قبل الفطيم في الشركة أن ’سينومي ريتيل‘ تسير بخطى ثابتة على المسار الاستراتيجي الصحيح ً نحو المرحلة التالية من مسيرة نمونا، حيث سنواصل الاستثمار في علامات تجارية عالمية عالية الأداء وقابلة للتوسع، مما يساهم في خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين. ويتيح لنا وجود الفطيم كمستثمر استراتيجي الاستفادة من سجلها الحافل بالتميز، مما يساهم بتعزيز مكانتنا الرائدة في قطاع التجزئة. ويمكننا من تحقيق نمو مستدام وعوائد مجزية لجميع المساهمين ".

عند استكمال الصفقة، ستتعاون الفطيم بشكل وثيق مع مجلس إدارة "سينومي ريتيل" وإدارتها التنفيذية من أجل الارتقاء بكفاءتها التشغيلية، وتعزيز العروض التي تقدمها للعملاء، وتحقيق قيمة كبيرة لجميع مساهميها.

يُشار إلى أن إتمام الصفقة يخضع للموافقات التنظيمية الاعتيادية، بما فيها الحصول على موافقة الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى استيفاء عدد من الشروط التعاقدية الأخرى. وسيتم تحديث السوق عن المستجدات مع تقدم مراحل الصفقة.

قدمت شركة لازارد الدعم لشركة سينومي ريتيل كمستشار مالي حصري لها خلال تنفيذ الصفقة. وقد عيّنت الفطيم شركة جي بي مورغان كمستشار مالي حصري لها فيما يخص الصفقة.

لمحة عن "سينومي ريتيل":

تأسست شركة "سينومي ريتيل" عام 1990 تحت اسم شركة فواز عبد العزيز الحُكير وشركاه، وذلك على يد فواز وسلمان وعبد المجيد الحُكير. وأصبحت منذ ذلك الحين شركة التجزئة الرائدة للامتيازات في المملكة العربية السعودية والشركة الوحيدة من نوعها المدرجة في الشرق الأوسط. وشهدت شركة "سينومي ريتيل" نمواً كبيراً منذ افتتاح متجرها الأول عام 1991، وتمتلك حالياً أكثر من 808 متجراً ضمن 165 مجمع تجاري في 8 دول، مع منصة للبيع بالتجزئة تعمل على مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ أكثر من 332 ألف متر مربع. ويتولى إدارة كل هذه الأنشطة فريق عمل يزيد عن 7 آلاف موظف. تضمّ شركة "سينومي ريتيل" حالياً حوالي 47 علامة تجارية تتخصص في مجالات ملابس النساء والأطفال والرضّع والمتاجر الكبرى والأحذية والإكسسوارات ومستحضرات التجميل، وتشغّل سلسلة متنوّعة من المطاعم والمقاهي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: www.cenomiretail.com

نبذة عن الفطيم

تأسّست الفطيم في ثلاثينيات القرن الماضي كشركة تجارية، لتصبح اليوم إحدى الشركات الخاصّة الأكثر تنوّعاً ونمواً في المنطقة من مقرّها القائم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.تملك الفطيم عمليات قائمة في 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، وذلك ضمن قطاعات رئيسية تشمل السيارات والخدمات المالية والعقارات والبيع بالتجزئة والصحة. وتتمثل رؤية الفطيم في تحسين جودة حياة الأفراد والارتقاء بالمجتمعات المحلية، عبر ابتكار حلول عملية برؤية مستقبلية طموحة.يعمل في الفطيم ما يقارب 33 ألف موظف، حيث تضمّ محفظة المجموعة أكثر من 200 علامة تجارية من أبرز العلامات التجارية الموثوقة، بما في ذلك "تويوتا" و"لكزس" و"إيكيا" و"إيس" و"ماركس آند سبنسر" والكثير غيرها. يرتكز نهج عمل الفطيم على تحقيق قيمة مستدامة للعملاء، في ظلّ التركيز بشكل ملحوظ على الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي والنمو المستدام والشراكات الاستراتيجية ودعم الكوادر البشرية وتمكينها. ويسهم نموذج عمل الفطيم المتكامل في ترسيخ مكانتها الرائدة كشريك موثوق لأصحاب المصلحة، بما يتيح لعملائها وشركائها والمجتمع على حدّ سواء تلبية احتياجات اليوم في ظلّ التطلّع لمستقبلٍ واعدٍ.وتقوم الفطيم على قيمها المؤسسية الراسخة المتمثلة في الاحترام والتميّز والتعاون والنزاهة، لتواصل بناء إرثها العريق الذي يجسّد مسؤوليتها تجاه الأفراد والمجتمع والبيئة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.alfuttaim.com

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