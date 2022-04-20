أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية "الصير مارين ش.م.ع."، الشركة الرائدة على مستوى الشرق الأوسط في قطاع الخدمات البحرية والتابعة للشركة العالمية القابضة، اليوم عن إتمام صفقة تمويل بقيمة 495 مليون درهم إماراتي لبناء سفينتين جديدتين من ناقلات غاز البترول المُسال العملاقة. ووقع على الاتفاقية شركة "ايه بي جي سي دي ام سي سي"، وهي شركة عبارة عن مشروع مشترك بين الصير مارين وشركة "بي جي إن إنترناشيونال"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة والتجارة والتخزين والنقل.في وقت قام مصرف أبوظبي الإسلامي بترتيب التمويل للصفقة.

وكانت "ايه بي جي سي" قد كلّفت الشركة الكورية الجنوبية "هيونداي للصناعات الثقيلة" ببناء السفينتين، حيث بدأت الأعمال الإنشائية لأولى ناقلتي غاز البترول المسال العملاقة "لاكي غاز" في 21 مارس الماضي، ومن المتوقع تسليمها بحلول مارس من عام 2023. ومن المزمع أن تبدأ الأعمال الإنشائية للسفينة الثانية "نورث غاز" في مايو من عام 2022، وتسليمها بحلول يونيو من عام 2023. وتبلغ سعة كل سفينة منهما 86 ألف متر مكعب، وستُجهّز الناقلتان الجديدتان بمحركات دفع وتوجيه تعمل بوقود غاز البترول المُسال، مما سيعزز التزامهما بحماية البيئة وخفض بصمتهما من الانبعاثات الكربونية.

وفي هذه المناسبة، قال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين: "نجحنا اليوم في إبرام صفقة التمويل لناقلتي غاز البترول المسال العملاقة، مما سيساعدنا على تعزيز سيولة الشركة على المدى الطويل، وتنمية العائد على الاستثمار، وتحقيق نتائج ممتازة تعزز مكانتنا استعداداً لعمليات الاستحواذ التالية. نهدف إلى زيادة أسطولنا عبر الاستحواذ على 15 سفينة أخرى هذا العام، وبعد أن نجحنا في اغتنام الفرص الجذابة، سنسعى إلى الحصول على التمويل اللازم والهيكلة المناسبة لضمان تحقيق أفضل عوائد على حقوق الملكية لمساهمينا، وإدارة المخاطر المرتبطة بذلك على الشكل الأمثل".

وكانت شركة الصير مارين قد اختارت هولمان فينويك ويلان، الشركة القانونية التي تمتلك تاريخاً حافلاً في تمثيل المُلاك في مشاريع تمويل المرافق المعقدة، ممثلاً عنها في الصفقة.

ومن جانبه، قال تيان تاي، شريك في هولمان فينويك ويلان: "نحن سعداء بشراكتنا مع الصير مارين في هذه الصفقة وتمكينهم من الانتقال بأعمالهم إلى المستوى التالي. تُعد صفقة تمويل ناقلتي غاز البترول المُسال العملاقة واحدة من أهم الصفقات في منطقة الشرق الأوسط لهذا العام، واستقطبت اهتماماً واسع النطاق من البنوك، والذين أظهروا اهتماماً بهذا القطاع المهم استراتيجياً".

في وقت سابق من العام الحالي، أطلقت شركة الصير مارين وحدة أعمال تصنيع المواد المضافة، والتي تستخدم أحدث تقنيات التصنيع المضافة للتصنيع الداخلي للشركة للسفن والمركبات ذات التحكم عن بعد، وستعمل وحدة الأعمال أيضاً على تطوير منتجات وأجزاء التصنيع المضافة على نطاق واسع "LSAM" التي يرتفع الطلب عليها إقليمياً وعالمياً.

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عن الصير مارين:

تأسست شركة الصير مارين في عام 2003، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وهي شركة رائدة في مجال الخدمات البحرية برأس مال يبلغ المليار وما يزيد عن 1200 موظف. بالنسبة لنتائجها المالية لعام 2021 بالكامل، سجلت الشركة صافي ربح قدره 2.5 مليار درهم إماراتي، مدفوعًا بارتفاع كبير في الدخل من الاستثمارات وعمليات الاستحواذ لدعم استراتيجية التنويع في الصناعة البحرية التجارية وخدمات الإدارة والإنتاج الجديدة. لدى الشركة مجموعة من الخدمات، بما في ذلك: الإدارة والتدريب ، وبناء السفن ، وبناء القوارب عالية التقنية ، وتطوير الأنظمة المتطورة والتصنيع، حيث تتفرع هذه الخدمات لتشمل: الصير مارين لبناء القوارب، معهد تدريب الصير مارين، وشركة خدمات الصير مارين البحرية.

عن بي جي ان:

بي جي ان هي شركة طاقة عالمية تتعامل في تجارة وتخزين ونقل البترول والمنتجات البتروكيماوية والسلع الأخرى بي جي ان هي إحدى الشركات الرائدة في توريد غاز البترول المسال على مستوى العالم وتعمل اليوم في مراكز تشغيل في دبي، وجنيف، وسنغافورة، وهيوستن.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة:

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1998، كجزء من مبادرة لتنويع وتنمية قطاعات الأعمال غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة، والتزامًا بـ "رؤية أبوظبي 2030"، تسعى الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي من خلال ما بات الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة مع أكثر من 21,600 موظف. وانضمت الشركة العالمية القابضة إلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 "فاداكس 15" والذي يضم الشركات الخمسة عشرة الأعلى سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتمثل أهداف الشركة العالمية القابضة في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وتجميع الأعمال. وتضم الشركة أكثر من 25 كياناً، وتسعى إلى توسيع أصولها وتنويعها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك العقارات، والزراعة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والخدمات، والصناعات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة والترفيه، ورأس المال.

ومن خلال استراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات. كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ومع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تركز الشركة العالمية القابضة على المرونة والابتكار وإعادة تحديد السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

للاستفسارات الإعلامية المتعلقة بالشركة العالمية القابضة، يرجى التواصل مع:

أحمد إبراهيم

رئيس إدارة الاتصالات المؤسسية والشؤون الإعلامية

Ahmad.ibrahim@ihcuae.com

جيما سيكستون

مديرة إدارة الاتصالات المؤسسية

gemma.sexton@ihcuae.com