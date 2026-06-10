يؤكد هذا الاستثمار التزام الشركة بتطوير قطاع النقل ودعم أهداف التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات من خلال إنشاء منصة للتنقّل تسهم في تعزيز قطاع النقل في الدولة.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت بلو فايف كابيتال BlueFive Capital، منصة الاستثمارات البديلة العالمية، اليوم، من خلال صندوقها BlueFive Reef PE Fund I، إتمام عملية الاستحواذ على حصة بنسبة 49% في ليز بلان الإمارات (LeasePlan Emirates) من شركة Ayvens، الرائدة عالمياً في حلول التنقّل المستدام. وبعد إتمام الصفقة، ستواصل شركة سولوشنز+ (Solutions+) امتلاك الحصة المتبقية البالغة 51% من الشركة.

وتُعد ليز بلان الإمارات شركة رائدة في مجال التنقّل في دولة الإمارات، حيث تدير أسطولاً يضم نحو 7,000 مركبة، وتوفّر حلول التأجير وإدارة الأساطيل للشركات والجهات الحكومية والأفراد في مختلف أنحاء الدولة. وتسهم هذه الخطوة في تسريع دخول بلو فايف كابيتال إلى سوق تأجير المركبات وإدارة الأساطيل، مستفيدةً من قاعدة عملاء راسخة، ومنصة تشغيلية متكاملة، وتراخيص تنظيمية تمكّنها من التوسع السريع وتنويع حلول التنقّل التي تقدمها في دولة الإمارات.

وقد قال حازم بن قاسم، الرئيس التنفيذي لشركة بلو فايف كابيتال:

"نفخر بإتمام هذه الصفقة والانضمام إلى جهود شركة سولوشنز+ في دفع منظومة التنقّل في دولة الإمارات إلى الأمام. وتُعد ليز بلان الإمارات شريكاً موثوقاً وراسخاً في مجال إدارة الأساطيل، ونحن نعتزم تسريع وتيرة نموها، وتعزيز استخدامها للتكنولوجيا، وإطلاق حلول نقل صديقة للبيئة."

من جانبه، قال ناصر النبهاني، العضو المنتدب لشركة سولوشنز+:

"يسرّنا الترحيب ببلو فايف كابيتال كشريك استراتيجي في ليز بلان الإمارات. وتمثل هذه الشراكة محطة مهمة في مسيرتنا لإعادة تعريف حلول التنقّل في دولة الإمارات. ومن خلال الجمع بين خبرتنا المحلية والرؤية العالمية لبلو فايف كابيتال والتزامها بالابتكار، نحن في موقع قوي لتسريع التحول الرقمي، وتعزيز التميز التشغيلي، ومواصلة توسيع حضورنا في المنطقة. وسنعمل معاً على تقديم قيمة أكبر لعملائنا والمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات لقطاع نقل ديناميكي ومستدام."

ويتطلع الطرفان حالياً إلى مواءمة أفضل الممارسات التشغيلية بينهما، وتخصيص الموارد اللازمة للتحول الرقمي، واستكشاف فرص التوسع في المنطقة.

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