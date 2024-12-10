دبي، الإمارات العربية المتحدة: تشتهر شركة أكوا العقارية بمشاريعها المبتكرة وبالتزامها الراسخ تجاه أسلوب الحياة المستدام والذكي، وها هي ترفع الستار على مشروعها الجديد في مدينة دبي الرياضية تحت اسم "ذا كوميونيتي سبورتس أرينا".

سيرتقي هذا المشروع السكني العصري الذي تُقدَّر قيمته بـ477 مليون درهم إماراتي (130 مليون دولار أميركي) بأسلوب الحياة الحضري إلى آفاق غير مسبوقة من التميّز، ومن المزمع إنجازه بحلول الربع الرابع من العام 2027. يدمج مشروع "ذا كوميونيتي سبورتس أرينا" ما بين أسلوب الحياة والعمل والرفاهية داخل مجتمع واحد نابض بالحيوية، ليرسيَ معايير جديدة في مجال مساحات العيش المتكاملة في دبي.

فعقب النجاح المدّوي الذي حقّقه كلّ من مشروع "ذا سنترال داون تاون" ومشروع "ذا كوميونيتي موتور سيتي"، يعزّز هذا المشروع مكانة شركة أكوا العقارية كعلامة رائدة في ابتكار البيئات المتكاملة التي تلبّي الطلب المتزايد في دبي على المساحات السكنية التي تحقّق أسلوب حياة متوازِن ونشِط.

العيش برفاهية والعمل بجهد وتمضية أوقات ممتعة - تجربة متكاملة في قلب المدينة

يقع مشروع "ذا كوميونيتي سبورتس أرينا" في مدينة دبي الرياضية ويوفّر للمقيمين أسلوب حياة نشِط لا يشبه سواه. يمتدّ المشروع على مساحة واسعة تبلغ 66 ألف قدم مربّع ويتألّف من 22 طابقاً. ويشمل 396 شقةً عصريةً تتمتّع بتصاميم فسيحة متنوّعة. تضمّ هذه المساكن وحداتٍ أوسع مزوّدة بمكاتب منزلية لتلبية متطلبات روّاد الأعمال العصريّين الذين يبحثون عن نموذج عمل مختلط (في الشركة وفي المنزل).

كما أنّ مشروع "ذا كوميونيتي سبورتس أرينا" يقدّم أكثر من 15 مرفقاً فخماً، بما في ذلك مسبح على سطح المباني مع إطلالات بانورامية أخّاذة، وحديقة، ومركز لياقة بدنية مجهّز بأحدث المعدات، وغابات مطيرة غنّاء، ومتاجر متعددة، ليستمتع المقيمون بأعلى درجات الراحة والفخامة.

وفي هذا السياق، صرّح علي تومبي، مؤسِّس شركة أكوا العقارية، قائلاً: "مع إطلاق مشروع "ذا كوميونيتي سبورتس أرينا" باعتباره ثالث مشروع سكني تحت راية "ذا كوميونيتي" في دبي، نتطلّع إلى إعادة رسم ملامح نمط العيش في المدينة، عبر الدمج ما بين التكنولوجيا الذكية، والاستدامة وأسلوب الحياة النشِط. فنحن الآن ملتزمون أكثر من أي وقت مضى ببناء مجتمعات متكاملة، ويؤكّد هذا المشروع على هذه الرؤية الطموحة".

موقع متميّز في قلب مدينة دبي الرياضية

توفّر مدينة دبي الرياضية موقعاً مثالياً لهذا المشروع الثوري، لاسيّما وأنّها تشتهر بترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة والإحساس بالانتماء إلى المجتمع، ناهيك عن سهولة الوصول إلى أبرز شبكات النقل. وبالتالي، سيستفيد المقيمون في مشروع "ذا كوميونيتي سبورتس أرينا" من موقعه القريب من المعالم الرئيسية مثل ملعب دبي الدولي للكريكيت، ومول الإمارات، والقرية العالمية ومطار آل مكتوم الدولي.

شركة أكوا العقارية: اسم رائد في تطوّر قطاع العقارات في دبي

يُعتبر مشروع "ذا كوميونيتي سبورتس أرينا" ثاني مشروع ضخم تطلقه شركة أكوا العقارية في هذا العام، عقب نجاح مشروع "ذا سنترال داون تاون" الحائز على عدة جوائز في منطقة أرجان. ويؤكّد هذا المشروع الجديد على تعهّد الشركة ببناء مساحات عيش مُبتكرة ورفيعة المستوى للارتقاء بأسلوب حياة سكّان دبي.

وتواصل شركة أكوا العقارية إرساء معايير جديدة في قطاع العقارات، مع التركيز على بيئات العيش المستدامة والمتكاملة. ومع مشروع "ذا كوميونيتي سبورتس أرينا"، تعزّز الشركة هدفها المتمثّل في إنشاء مساحات فخمة تضع الراحة في صدارة أولوياتها فيما تدعم الرفاهية والمسؤولية البيئية.

انضمّ إلى مستقبل أسلوب الحياة الذكي

مع ازدياد الحماس للإطلاق الرسمي، تشجّع شركة أكوا العقارية أصحاب المنازل والمستثمرين المحتملين على استكشاف مزايا أسلوب الحياة الاستثنائية في مشروع "ذا كوميونيتي سبورتس أرينا". ومن المتوقّع أن يصبح هذا المشروع أحد الخيارات المفضّلة للأفراد الذين يبحثون عن أسلوب حياة فاخر بأسعار مقبولة في مدينة دبي الرياضية، بحيث يجمع ما بين الموقع المتميّز، والمرافق فائقة الحداثة والتصاميم الداخلية العصرية.

لمزيد من المعلومات ولتسجيل اهتمامك بمشروع "ذا كوميونيتي سبورتس أرينا"، يرجى زيارة الموقع www.aquadevelopments.com أو التواصل مع شركة أكوا العقارية على الرقم 27827 800 | أو البريد الإلكتروني info@aquadevelopments.com.

نبذة عن شركة أكوا العقارية:

تأسست شركة أكوا العقارية منطقة حرة - ذ.م.م في العام 2005، ورسخت مكانتها كشركة عقارية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. قررت الشركة أن تبدأ بتقديم خدمات التطوير العقاري الشاملة في العام 2010، التزاماً منها بتوفير خدمة ممتازة تكسب رضا العملاء، فباتت توفّر مجموعة واسعة من العقارات السكنية والتجارية التي تصمّمها تبعاً لمتطلّبات العملاء. تقدّم شركة أكوا العقارية باقة من الخدمات العقارية الشاملة والمتكاملة، بما فيها التسويق والوساطة العقارية والتأجير وإدارة العقارات والتخطيط للمشاريع وتطويرها وأنشطة المقاولات وإدارة جمعية الملاك.

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