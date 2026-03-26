أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، شركة الاستثمار السيادي العالمية في أبوظبي، إبرامَ اتفاقية نهائية لبيع حصة الأقلية التي تمتلكها في "كول آي تي سيستيمز"؛ الشركة الرائدة عالمياً في توفير حلول التبريد السائل لمراكز البيانات، إلى شركة "إيكولاب"، وذلك ضمن صفقة قادتها شركة "كي كي آر" بقيمة بلغت 4.75 مليار دولار أمريكي.

وكانت مبادلة قد استثمرت في شركة "كول آي تي سيستيمز" عام 2023، إلى جانب "كي كي آر" من خلال صندوقها العالمي Global Impact Fund II. وتُعدُّ "كول آي تي سيستيمز" من أبرز الشركات العالمية الرائدة في تقنيات التبريد السائل المتقدمة، وتتمتع بخبرات متراكمة تمتد لنحو 25 عاماً، حيث تركز على تصميم وتصنيع أنظمة متقدمة تُساهم في تمكين وتعزيز التوسع المستدام لمراكز البيانات، مما يدعم تلبية الطلب المتزايد على قدرات الحوسبة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي سياق متصل، تستهلك مراكز البيانات التي تعتمد على عمليات التبريد الهوائي التقليدية ما يصل إلى 50% من إجمالي الطاقة في المنشأة، بينما تستخدم مراكز البيانات المبردة بالسائل، طاقةً أقل بنسبة 30 إلى 40%، كما تساهم في تقليل استهلاك المياه بفضل أنظمة التبريد ذات الدوائر المغلقة التي تحدّ من هدر المياه وتبخرها. واليوم، تعتمد كبرى شركات الحوسبة السحابية ومشغلو مراكز البيانات حول العالم على حلول "كول آي تي" المبتكرة، لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة ودعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي عالية الكثافة في أكثر من 300 مركز بيانات على مستوى العالم.

وبهذه المناسبة، قال عبد الله محمد شديد؛ رئيس وحدة الطاقة والاستدامة في قطاع الاستثمارات الخاصة بمبادلة: "استثمرت مبادلة قبل ثلاثة أعوام في شركة كول آي تي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن تقنيات التبريد السائل ستشكل ركيزة أساسية لدعم بنية تحتية رقمية أكثر كفاءة واستدامة. واليوم، نجحت كول آي تي في ترسيخ مكانتها مساهماً عالمياً رائداً في هذه التقنية، مما يدعم تلبية الطلب المتنامي على حلول مراكز البيانات الموفّرة للطاقة، في ظل الطفرة التي تشهدها تقنيات الذكاء الاصطناعي".

وأضاف شديد: "تجسِّد شراكتنا الناجحة مع كي كي آر، إلى جانب تعاوننا مع فريق الإدارة المتميز في كول آي تي، القيمة الاستثنائية التي يمكن تحقيقها من خلال الإدارة الفاعلة وتوافق الرؤى بين الشركاء. نحن فخورون بما حققناه من إنجازات مشتركة، وواثقون من أن الشركة ستمضي قدماً في البناء على هذه الإنجازات مع انتقالها إلى فصل جديد من مسيرة نموها وتوسعها".

وعلى صعيد الأداء التشغيلي، حققت شركة "كول آي تي" تحسينات ملموسة ونمواً استثنائياً في مختلف مجالات أعمالها، مدفوعةً بمنهجية قوية تركز على تعظيم القيمة، والابتكار المستمر في منتجاتها وحلولها، إلى جانب توسيع شراكاتها مع كبرى شركات الحوسبة السحابية. ومنذ عام 2023، نجحت الشركة في توسيع نطاق قدراتها التصنيعية لتتجاوز مساحتها 300 ألف قدم مربعة، كما عززت قدراتها الإنتاجية من وحدات توزيع سائل التبريد بمقدار 25 ضعفاً، وشهدت قوتها العاملة طفرة ملموسة بإضافة أكثر من 300 وظيفة. وتتمتع "كول آي تي" اليوم بمكانة راسخة في السوق، حيث نجحت في تهيئة بيئة داعمة لتحقيق نمو متوقع في الإيرادات يُقارب أربعة أضعاف، وزيادة متوقعة في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بما يُقارب عشرة أضعاف خلال العام 2026.



ومن جانبه، قال جيسون واكسمان؛ الرئيس التنفيذي لشركة آي تي سيستيمز:"تُعدُّ عملية استحواذ شركة إيكولاب، الرائدة عالمياً في مجال إدارة المياه، على شركة كول آي تي، خطوةً استراتيجيةً تحقق قيمة مضافة لمختلف أصحاب المصلحة، بمن فيهم عملاؤنا وموظفونا ومساهمونا على حدٍ سواء".

وأشاد واكسمان بالتعاون الاستراتيجي مع مبادلة ودوره في تعزيز نمو الشركة، وقال: "لقد ساهمت شراكاتنا مع مبادلة بدورٍ محوري في تحويل كول آي تي إلى مزوّد عالمي رائد لحلول التبريد السائل لمراكز الحوسبة عالية الأداء وواسعة النطاق. ونؤكد التزامنا الراسخ بمواصلة تنمية أعمالنا وتوسيع نطاقها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما نمضي قدماً في تنفيذ رؤيتنا المستقبلية بعد إتمام عملية الاستحواذ".

وعلى صعيد المشهد العالمي، تشير التوقعات إلى أن حجم استهلاك مراكز البيانات للطاقة سيصل إلى 945 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030؛ وهو ما يتجاوز إجمالي الاستهلاك الحالي لدولتين مثل ألمانيا وفرنسا مجتمعتين، وأكثر من ضعف الاستهلاك في عام 2024 والبالغ 415 تيراواط/ساعة. كما يُتوقع أن يصل استهلاك مراكز البيانات من المياه إلى 450 مليون غالون يومياً، أي ما يعادل الاحتياجات اليومية من المياه لنحو 5 ملايين نسمة، مقارنة بـ 292 مليون غالون في عام 2022. وفي هذا الإطار، برزت فاعلية حلول "كول آي تي"؛ حيث نجحت في عام 2025 وحده في توفير ما يقارب 2.18 مليار كيلوواط/ساعة من الطاقة، وهي كمية كافية لإمداد نحو 200 ألف منزل بالكهرباء، لمدة عام كامل.

تخضع هذه الصفقة للموافقات التنظيمية المعتادة، ومن المتوقع إتمامها خلال الربع الثالث من عام 2026.

نبذة حول شركة مبادلة للاستثمار

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي. تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1.2 تريليون درهم إماراتي (330 مليار دولار أمريكي تقريباً) على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عدّة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي. لمزيد من المعلومات حول شركة "مبادلة"، يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة www.mubadala.com

نبذة حول شركة كول آي تي سيستيمز

تقدم شركة "كول آي تي سيستيمز" حلول التبريد السائل القابلة للتوسع لمراكز الحوسبة عالية الأداء وذات المتطلبات العالية على مستوى العالم. ومن خلال محفظتها الواسعة من منتجات التبريد السائل المباشر المعيارية، تساهم الشركة في زيادة كثافة الخوادم، وتحسين أداء المكونات، وتعزيز كفاءة الطاقة في أي بيئة حوسبة عالية الكثافة.

وتتعاون الشركة مع كبار مصنّعي أشباه الموصلات ومزوّدي الخدمات السحابية، لتطوير تقنيات تبريد مبتكرة تعزز الأداء والكفاءة. كما تدير الشركة مراكز أبحاث وتطوير Liquid Lab™ في كالغاري وتايبيه، وتملك عمليات تصنيع عالمية في كندا والصين وفيتنام، مع تقديم دعم مباشر في أكثر من 80 بلداً.

وتساهم "كول آي تي" وشركاؤها في دفع تبنّي الحوسبة عالية الأداء والكثافة بكفاءة عالية على نطاق عالمي، مما يرسخ ريادتها في قطاع التبريد السائل المتطور لمراكز البيانات.

لمزيد من المعلومات عن "كول آي تي سيستيمز"، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني www.coolitsystems.com

